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ميسي يؤدي رقصته الأخيرة في ماراكانا وسط أجواء عنيفة

11/22/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، سعادته بتحقيق الانتصار بهدف دون رد، على البرازيل، في معقل السيلساو ملعب "ماراكانا"، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
وقال ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Tyc" الأرجنتينية: "هذه المجموعة ما تزال تحقق إنجازات تاريخية مرة أخرى، رغم أنها ليست من أهم الإنجازات التي حققناها، إلا أن الفوز في البرازيل يعد شيئا جميلا للغاية، بسبب قوتهم على أرضهم على مر التاريخ".
وزاد: "كنا بحاجة إلى هذا الانتصار بعد الهزيمة التي تلقيناها من أوروجواي".
وعن أزمة الهجوم على الجماهير التي تسببت في تأجيل انطلاق المباراة، علق: "بالطبع كانت تجربة سيئة. كنا نرى كيف كانوا يضربون الناس، مثلما حدث في نهائي كأس الليبرتادوريس، مرة أخرى يتم قمع الناس بالعصي".
واسترسل: "عائلات بعض اللاعبين كانوا في المدرجات، وكل شخص يفكر في عائلته، ولا يعرف بالضبط ما يحدث وهو أكثر اهتماما بهذا من اللعب في المباراة. في هذه النقطة، يصبح الأمر ثانويا".
وأوضح: "الأمور كادت تصل إلى وقوع كارثة. عندما عاد الهدوء قررنا الذهاب إلى غرفة تبديل الملابس، والاطمئنان على أفراد عائلاتنا، والتحقق قليلا من كل شيئ. بعد ذلك خرجنا".
وكشف ميسي أيضا أنه شعر "بانزعاج في عضلة الفخذ"، وأكد: "كانت هذه آخر مباراة لي، لدي وقت للتعافي والاستعداد بشكل جيد وبدء العام بقوة. سأستعد لعام كبير، وسأجري تدريبا قويا من الصفر".
وعن المباراة، قال ميسي: "كانت صعبة جدا، لأن البرازيليون يأتون بنتائج غير جيدة والجمهور غير راضٍ عن المنتخب. كانت ظروف مشابهة لنهائي كوبا أميركا".
وأتم: "أعتقد أنهم ضغطوا أكثر اليوم. في البداية، كان من الصعب علينا الاستحواذ على الكرة، والتفاصيل الصغيرة تحسم مثل هذه المباريات، ولحسن الحظ سجل أوتاميندي هدفا حسم لنا المباراة".
واعتبرت الصحافة الأرجنتينية اللقاء بمثابة مباراة الوداع بين ميسي وملعب ماراكانا في المباريات الرسمية على الأقل.
وكان ملعب "ماراكانا"، شاهدا على أكثر لحظات حياة ميسي حزنا وأيضا أسعد لحظاته.
ويعد ميسي هو النجم الرئيسي لمنتخب الألبيسيليستي وقائده في هذه التصفيات والذي تسبب في إغراق منتخب الكناري في أزمة كبيرة، حيث لم يسبق للبرازيل أنها خسرت في 3 مباريات متتالية بالتصفيات وعلى أرضها أيضا.
وعاش ميسي (36 عاما)، أسوأ اللحظات خلال مسيرته على هذا الملعب الأسطوري بعد خسارة الأرجنتين أمام ألمانيا في نهائي مونديال 2014 في البرازيل.
وبعد 7 أعوام، وعلى الملعب نفسه، عاش النجم الأرجنتيني أسعد لحظات حياته بعد تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا 2021 على حساب منتخب السامبا بعد الفوز بهدف نظيف أحرزه اللاعب أنخيل دي ماريا.
وبدأت رحلة ميسي على الأراضي البرازيلية منذ 15 عاما، وتحديدا في العام 2008 عندما شارك وهو ابن الـ20 عاما على ملعب (مينيراو) بمدينة بيلو هوريزونتي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2010 وتعادل حينها الألبيسيليستي أمام نظيره البرازيلي سلبيا.
وفي مباراة أول من أمس، استقبلت جماهير البرازيل ميسي بتصفيق حار لحظة إعلان أسماء لاعبي منتخب الأرجنتين في مكبرات الصوت، بينما أطلقت صيحات استهجان ضد بقية زملائه بالفريق.
وحتى هذه اللحظة خاض ميسي 22 مباراة في البرازيل ما بين مونديال 2014 وكوبا أميركا ومباريات التصفيات، حقق الفوز في 13 منها والتعادل في 5 والخسارة في 4.
إلى ذلك، كشفت وسائل الإعلام الأرجنتينية عن كواليس المشادة التي وقعت بين ميسي ونجم البرازيل وريال مدريد رودريجو خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين.
ونقلت قناة TYC سبورتس الأرجنتينية جزءا من المشادة الكلامية بين ميسي والمهاجم البرازيلي.
انفعل رودريجو على ميسي بعد عودة لاعبي الأرجنتين من غرفة خلع الملابس، وقال له: "أنتم جبناء".
إلا أن نجم إنتر ميامي الأميريكي، لم يفوت الفرصة، ورد قائلا: "نحن أبطال العالم، لماذا نكون جبناء؟ انتبه لما تقوله".
ويتصدر منتخب الأرجنتين جدول التصفيات برصيد 15 نقطة بعد مرور 6 جولات، بينما نال راقصو السامبا، خسارة ثالثة على التوالي، ليتجمد رصيدهم عند 7 نقاط في المركز السادس.
سواريز لم يتوقع عودته
قال الهداف المخضرم الأوروجوياني لويس سواريز عقب عودته بعد 11 شهرا من الغياب مع "سيليستي" غداة فوزه على ضيفه بوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026: "إنه لم يتخيل أن يكون مجدداً ضمن عداد منتخب بلاده".
وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني السابق لمنصة الاتحاد الأوروغوياني بعد الفوز على بوليفيا 3-0 في الجولة السادسة من التصفيات، "بالنظر إلى الكيفية التي مرت بها الأشهر القليلة الماضية منذ نهائيات كأس العالم (2022 في قطر)، لم أتخيل العودة".
ويدافع سواريز (36 عاماً)، الهداف التاريخي لأوروجواي مع 68 هدفاً، عن ألوان نادي جريميو بورتو أليغري البرازيلي، حيث سجل 14 هدفا في الدوري و26 في مختلف المسابقات.
وتابع، "لكن بفضل الاستحقاق والعمل، ومن خلال القيام بالأشياء بشكل جيد مع فريقي (جريميو)، تم استدعائي مجددا من أجل أن أحاول تقديم كل ما بوسعي لهذه المجموعة المذهلة".
وخرجت الأوروجواي من دور المجموعات في مونديال قطر، حيث فشل سواريز في هز الشباك في ثلاث مباريات، ليغيب مذاك عن صفوفها قبل أن يستدعيه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الذي بات يشرف على المنتخب منذ أيار (مايو) أمام الأرجنتين من دون أن تطأ قدماه ملعب "لا بومبونيرا" في العاصمة بوينوس آيرس، حيث تعرض أصحاب الأرض لخسارتهم الأولى (2-0) منذ فوزهم بكأس العالم العام الماضي.
وتابع سواريز الذي دخل إلى أرض الملعب في الدقيقة 72 أمام بوليفيا على وقع هتافات وتصفيق الجماهير، قائلا: "لدينا أحد أفضل لاعبي خط الهجوم الرقم 9 في العالم، إنه داروين" نونيز صاحب هدفين من ثلاثية فريقه، وأضاف "المجموعة تحتاج إليه كما هو، وكل ما يتوجب علي القيام به هو المساهمة والثناء عليه".
وتحتل الأوروجواي المركز الثاني في المجموعة المشتركة برصيد 13 نقطة خلف الأرجنتين المتصدرة (15)، وبفارق نقطة عن كولومبيا الثالثة.
سانشيز: بدايتنا عظيمة
قال مدرب منتخب الإكوادور، الإسباني فيليكس سانشيز، عقب الفوز على تشيلي 1-0 في كيتو: "إن فريقه حقق "انطلاقة عظيمة" في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026".
وأشار سانشيز إلى 11 نقطة حصدها المنتخب الإكوادوري في الجولات الست الأولى بالتصفيات، رغم أن رصيده الحالي يبلغ ثماني نقاط نظرا لخصم ثلاث نقاط بسبب عقوبة مفروضة عليه على خلفية قضية إشراك اللاعب بايرون كاستيو.
وصرح المدرب السابق لمنتخب قطر والذي قاده في مونديال 2022، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "إذا قمنا بتحليل بداية الموسم الذي شهدناه في هذه التصفيات، فأعتقد أنه لا يمكنني إلا أن أهنئ اللاعبين الذين حصلوا في هذه المباريات الست على 11 نقطة من أصل 18 ممكنة، في تصفيات بدأت برصيد سالب 3 نقاط ومع مواجهة الفرق الأربع الأولى، إنها بداية عظيمة".
وفيما يتعلق بردود فعل الجماهير التي لم تخف استياءها بل وطالبت خلال المباراة بمغادرة الفريق، قال سانشيز: "إنه يحاول القيام بعمله وأن "الناس أحرار في أن يفكروا ويطلبوا ما يحلوا لهم".
وصرح: "أعتقد أن الشباب يقومون بعمل جيد للغاية، ويحاولون بذل قصارى جهدهم في كل مباراة في التصفيات، هي الأصعب في العالم"، مضيفا، أن فريقه "حتى الآن يسير على نهج جيد".
وتابع: "نحن لسنا في حالة سيئة كذلك، إننا نحقق نتائج طيبة، بالطبع نريد جميعا المزيد. لا نكتفي بهذا. هؤلاء اللاعبون طموحون للغاية، وهم متأكدون من أنه على الرغم من رضاهم اليوم، إلا أنهم سيواصلون التحسن وإظهار التزامهم الكبير تجاه المنتخب".
ودعا المدرب الإكوادوريين إلى تحليل موقف الفريق، وهو إيجابي للغاية، من أجل تحقيق الهدف (التأهل إلى كأس العالم 2026)، فقد نجح في ست مباريات فقط في ترسيخ مكانته في التصنيف".
وأضاف: "الآن سيذهب الشباب إلى أنديتهم، وسوف نقوم بالتقييم لنرى كيف يمكننا الاستعداد ومواصلة التحسن مع هذه المجموعة من اللاعبين الرائعين الذين نحظى بهم، لأننا في آذار (مارس)، سنواصل العمل للاستمرار على هذا النهج الذي أعتقد أنه الفريق ينبغي أن يستمر عليه".
وتحت قيادة سانشيز، حققت الإكوادور ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة في الجولات الست الأولى من التصفيات. -(إفي)

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