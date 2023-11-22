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المصارعة يواصل معسكره في رومانيا تحضيرا للبطولة العربية

11/22/2023 11:26:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يواصل المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية، معسكره التدريبي الذي يقيمه في العاصمة الرومانية "بوخاريست" ويمتد حتى نهاية الشهر الحالي بمشاركة 18 لاعبا ولاعبة، ضمن اتفاقية التعاون المشتركة بين الاتحادين والمتضمنة إقامة المعسكرات وخوض البطولات وتبادل الخبرات.
ويقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، والذي يرأس وفد المنتخب المشارك في معسكر رومانيا لـ (الغد): "يحقق المعسكر أهدافه، ومعنويات اللاعبين عالية، ونخضع إلى تدريبات يومية مكثفة بمعدل حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد، والتي ترتكز في مجملها على تحسين الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية".
ويتابع: "أعتقد أن انعكاسات هذا المعسكر ستعود بالفائدة مع تحسن جوانب التحمل البدني وقوة الدفع للاعبين التي تكسبهم خبرات جيدة للوقوف أمام نخبة من اللاعبين المتوقع مشاركتهم في البطولة العربية للمصارعة"، مؤكدا ثقته بقدرة اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار لاحقا للمشاركة في البطولة العربية بتمثيل المنتخب الوطني وتحقيق نتائج مرضية وميداليات ملونة تلبي مستوى الطموحات.
وتبادل رئيس الوفد صالح زريقات ممثلا عن اتحاد المصارعة ونظيره الروماني ممثلا بمدرب المنتخب الروماني، دروعا تذكارية كنوع من الشكر والتقدير على الاستضافة وتبادل الخبرات بين الجانبين.
ويأتي هذا المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض منافسات البطولة العربية (حرة وروماني)، المزمع عقدها في السادس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل في العاصمة العراقية بغداد، وسط مشاركة عربية واسعة.
ويضم الوفد المشارك في معسكر رومانيا عن فئة الرجال بالمصارعة الرومانية، كلا من اللاعبين: مصطفى القاضي، أحمد دهشان، عمرو عبدالفتاح، سلطان ضامن، إلى جانب اللاعبين: أحمد خالد عمر ضراغمة، يحيى حسين أبو طبيخ، محمد أسعد عن فئة تحت 20 عاما، بقيادة المدرب يحيى أبو طبيخ.
وفي فئة السيدات تحت 20 عاما، تشارك أربع لاعبات في معسكر رومانيا، وهن: نورا طيبين، غدير درويش، سدين القريني، بلقيس طيبين تحت قيادة المدرب رائد القيسي. كما يشارك المنتخب الوطني للمصارعة الحرة في المعسكر التدريبي، ويضم لاعبي تحت 20 عاما، وهم: زيد مصلح وصهيب المرافي وعبدالله مكون وأورتس شاميل، وفئة تحت 23 عاما والتي تضم اللاعبين: عبدالكريم أبو دعيج وإرزو شاميل بقيادة المدرب رمزي المرافي.

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