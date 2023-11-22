المنشطات يبعد التعمري عن المؤتمر الصحفي.. الاتحاد يطلب البينات والتسجيلات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد خطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

فحص المنشطات يبعد التعمري عن المؤتمر الصحفي

تسبب فحص المنشطات، في ابعاد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأردن والسعودية، التي جرت على ستاد عمان أول من أمس، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة.

وكان يفترض أن يحضر التعمري المؤتمر الصحفي، خاصة وأنه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إلا أن استدعاءه للخضوع لفحص المنشطات بعد المباراة، منعه من الحضور الذي اقتصر فقط على المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة.

ويعمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، على اختيار عشوائي للاعب واحد من كل فريق، للخضوع لفحص المنشطات الروتيني، علما أن لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي، هو من خضع لفحص منشطات من الجانب السعودي.

الاتحاد يطلب البينات والتسجيلات في قضية مهمة

خاطب اتحاد كرة القدم، إدارة نادي في دوري الدرجة الثانية، لطلب البينات والتسجيلات التي تؤكد صحة ما جاء في الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة.

وكان النادي خاطب اتحاد الكرة، لتقديم شكوى ضد ناد آخر، بداعي وجود العديد من التجاوزات الخطيرة، ليأتي رد الاتحاد ممثلا باللجنة التأديبية، بضرورة ارسال البينات والتسجيلات المشار إليها في الشكوى، لمعاينتها قبل الحكم في الموضوع.

السلمان يحظى بالإطراء في أول ظهور دولي

حظي نجم المنتخب الأولمبي تحت سن 23 وفريق الرمثا لكرة القدم أحمد السلمان، بإطراء المتابعين، في أول ظهور دولي له مع المنتخب الذي اختتم أمس معسكره التدريبي في السعودية، وتخللته مباراتان وديتان أمام منتخبي السعودية وقطر.

السلمان صاحب الـ21 عاما، الذي أبدع مع الرمثا في المباريات الماضية بدوري المحترفين، عاد ليكشف عن موهبة كروية أردنية صاعدة، عندما قدم مستويات لافتة في الدقائق التي شارك فيها خلال معسكر السعودية.

المتابعون للمنتخب الأولمبي ونادي الرمثا، اعتبروا أن السلمان يستحق التواجد في المنتخب الأول، في ظل موهبته الفنية وذكائه الميداني، وقدرته على إدارة دفة اللعب بذكاء، وهي مواهب نادرة في الكرة الأردنية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، حرص على اختيار السلمان، بعد متابعة مطولة لأدائه مع فريق الرمثا، ليثبت اللاعب أنه عند حسن الظن بانتظار رصده ومتابعته من قبل المنتخب الأول، املا في أن يكون في استدعائه حل لمشكلة خط الوسط في صفوف "النشامى".

الأردنية زينة تحترف في يونايتد الأسترالي

انضمت لاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم زينة حازم لفريق هيلز يونايتد الأسترالي، في أول تجربة احترافية للاعبة الشابة.

وأعربت حازم عن سعادتها بالانضمام لفريق يبدي اهتماما كبيرا بالكرة النسوية، بحسب تصريحاتها للموقع الرسمي للنادي، متمنية تقديم أفضل ما لديها لخدمة الفريق.

وستعود حازم خلال الأيام القليلة المقبلة للأردن، من أجل انضمامها للمنتخب الوطني الذي سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإيراني مطلع الشهر المقبل في عمان. ولعبت حازم في نادي الاتحاد الموسم الماضي، ونجحت معه بالتتويج بلقب الدوري وكأس الأندية السعودية الأردنية، حيث وضعت بصمتها بصورة مميزة في مركزها كلاعبة وسط، ما جعلها محط أنظار الأندية الخارجية.

مبادرة الفيصلي تلقى ترحيبا في فلسطين

لاقت مبادرة الفيصلي، بالاطمئنان على لاعبيه القدامى في غزة، ترحيبا كبيرا من قبل اللاعبين والوسط الرياضي في فلسطين، معتبرين أن هذه المبادرة جاءت لتؤكد عمق العلاقة بين الأردن وفلسطين، وتجدد حرص الفيصلي على التواصل مع ابنائه حتى لو مضت سنوات على رحيلهم عن الفريق. وكان الفيصلي اجرى اتصالا مع لاعبه السابق غسان بلعاوي، الذي تعرض منزله للقصف في غزة، كما يواصل النادي اتصالاته مع لاعبين آخرين للاطمئنان على احوالهم.

الإعلامي الأردني المخضرم كمال الروسان، العائد للتو من لندن، أكد لـ"الغد"، تلقيه الكثير من ردود الفعل الايجابية من الضفة الغربية وغزة، المشيدة بمبادرة الفيصلي الرائعة.

العرب يلتحق بتدريبات الشرطة العراقي

أعلن نادي الشرطة العراقي، تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، للعب في صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وأشار النادي أن العرب سيلتحق بتشكيلة الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات. ووصل العرب إلى العراق يوم أمس، حيث التحق بالتدريبات، تمهيدا للظهور في كشف الفريق، في مباراة الشرطة اليوم أمام القوة الجوية.

منتخب التايكواندو السعودي يشجع "الأخضر" من مدرجات ستاد عمان

حرص المنتخب السعودي للتايكواندو، الذي يقيم معسكرا تدريبيا في عمان، على الحضور إلى ستاد عمان، لتشجيع فريقه في مباراته أمام المنتخب الوطني أول من أمس، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة.المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، اصطحب المنتخب السعودي إلى ستاد عمان، لحضور المباراة، حيث رفع راية التحدي بأمكانية تحقيق النشامى فوزا على الفريق السعودي "الأخضر"، قبل أن يصاب بخيبة أمل من النتيجة، ومن مناكفة لاعبي التايكواندو السعوديين، الذين اعتبروا أن منتخب الكرة الأردني لا يضاهي منتخب التايكواندو المتطور والمتقدم على مختلف الصعد.

إلى ذلك حرص لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، على الاحتفال بعيد ميلاد مدربهم فارس العساف، في مشهد فاجأ المدرب الذي بدا سعيدا بهذه المفاجأة.

بهاء لم يستسلم ويقاوم

فاجأ اللاعب بهاء عبدالرحمن زملاءه اللاعبين، بالعودة للتدريبات من خلال الهرولة حول الملعب، رغم التقارير الطبية التي تتحدث عن حاجتة لعملية لزراعة بطارية لتنظيم عملية دقات القلب، في ظل معاناته أخيرا من تسارع كبير في نبضات القلب، الأمر الذي يهدد سلامته.

واحتجب بهاء عن الفيصلي في الأسابيع الأخيرة، بعد دخوله المستشفى، وخضوعه لفترات علاج أملا في اعادة تنظيم نبضات القلب.

اللاعب زار أكثر من طبيب مختص، وحصل على العديد من التقارير الطبية التي يشير أغلبها إلى ضرورة العلاج والابتعاد عن اللعب، فيما كان هناك تقارير طبية أخرى، تشير إلى إمكانية العودة للعب، وعدم الحاجة لزراعة بطارية، الأمر لاذي شجع اللاعب على العودة للتمارين تدريجيا.

النادي الفيصلي الحريص على احترام لاعبيه، ربما يلجأ عقب العودة من أوزبكستان، لاخضاع اللاعب لفحوصات طبية جديدة، للوقوف على حالته بشكل أدق، قبل حسم الموضوع بشأن عودته للتدريبات، أم توجيه النصيحة له بضرورة الابتعاد عن الملاعب.

بهاء ما يزال يقاوم لمواصلة اللعب، املا في موسم كروي إضافي، بانتظار التفاصيل الطبية المقبلة.

المحارمة مدربا لسحاب

عين نادي سحاب المدرب محمد المحارمة، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب أحمد عبدالقادر.

واختار المحارمة زميله طارق الكرنز ليتولى مهمة المدرب العام، وبهاء جمال مدربا مساعد، بانتظار تعيين مدرب للحراس ومدرب للياقة البدنية.

ويلتقي فريق سحاب اليوم نظيره فريق معان، في اطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.



كواليس النجوم

. الإعلاميون الذين تواجدوا في ستاد عمان، لمتابعة مباراة الأردن والسعودية بالتصفيات الآسيوية المشتركة، أجمعوا على خطأ المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة في التعاطي مع الإعلام، خاصة عصبيته في الرد على أحد الزملاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مباراة السعودية..الإعلاميون أشاروا إلى أن خطأ عموتة واتحاد كرة القدم، تمثل في عدم فتح مجال للإعلام للاستماع إلى تصريحات عموتة وتبريراته بعد اعلان التشكيلة الأخيرة للمنتخب، من خلال اغلاق التدريبات جميعها، وغياب تصريحات المدرب، ما جعل الصحفيين يؤجلون أسئلتهم حتى أول لقاء مع عموتة، ليأتي هذا اللقاء في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام السعودية... عصبية عموتة في المؤتمر الصحفي اثارت استياء المؤسسات الاعلامية التي اعتبرت أن الصحفي خط أحمر ما دام يؤدي عمله، ويطرح اسئلة مشروعة.

. توقعات بإضرابات جديدة قريبا من قبل اللاعبين، احتجاجا على تأخر رواتبهم لاشهرية بشكل كبير..أحد المدربين أكد عدم تحمله لتراجع مستوى اللاعبين خلال المباريات، مشددا على ضرورة صرف مستحقاتهم لتأمين انتظامهم بالتمارين.

* لاعب المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عرفات الحاج، تعرض لإصابة خلال مباراة المنتخب أمام قطر التي جرت أول من أمس في السعودية، ما استدعى اجراء عدة غرز تحت الجفن.







