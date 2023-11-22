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مخاوف من مواصلة تراجع الأولمبي بعد خسارتيه أمام السعودية وقطر

11/22/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تسببت خسارة المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم لمباراتية بالدورة الدولية الودية في السعودية أمام أصحاب الأرض وقطر، في إدخال الشك لدى المتابعين بمدى قدرة وإمكانية المنتخب في تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب في المباراتين، إلا أن النتائج السلبية، تتسبب في تراجع الحالة المعنوية عند المنظومة، في الوقت الذي تضع من خلالها تصورات أفضل للمدير الفني عبد الله أبو زمع وجهازه المعاون بهدف تصحيح الأخطاء قبل الاستحقاقات الرسمية.
وخسر المنتخب في مباراته الأولى أمام السعودية بهدفين لهدف سجله بكر كلبونة، فيما تعثر بالخسارة بهدف نظيف من قطر أول من أمس، ليخسر المنتخب مباراته الثالثة على التوالي بعد ودية مصر الشهر الماضي.
وحاول أبو زمع خلال المباراتين ضخ دماء جديدة في بعض المراكز، في ظل غياب 3 عناصر أساسية عن "الأولمبي"، بسبب التحاقهم بالمنتخب الأول، وهم: أحمد الجعيدي، مهند أبو طه وأمين الشناينة.
وشهدت مباراة قطر مشاركة اللاعب يوسف قشي المنضم حديثا لقائمة المنتخب الأولمبي، حيث شارك في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وظهوره بصورة جيدة رغم قصر المدة الزمنية التي لعبها، علما بأن إمكانية الاعتماد عليه لاحقا تبدو صعبة، بسبب صغر عمره مقارنة ببقية اللاعبين في المجموعة، حيث يبلغ من العمر 18 عاما فقط.
وعلى صعيد متصل، تسحب اليوم، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في قطر، قرعة نهائيات كأس آسيا بنسختها السادسة في قطر خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، حيث يتطلع المنتخب إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وجاء المنتخب في المستوى الثالث بالقرعة، إلى جانب منتخبات تايلند، الكويت والإمارات، فيما حلت منتخبات قطر، السعودية، اليابان وأوزبكستان، وضم المستوى الثاني منتخبات أستراليا، العراق، فيتنام وكوريا الجنوبية، وجاءت منتخبات ماليزيا، طاجكستان، إندونيسيا والصين.
وسيتم توزيع المنتخبات على 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لربع النهائي، فيما يتم منح 3 بطاقات مباشرة مؤهلة للأولمبياد لأصحاب المراكز الثلاث الأولى، على أن يلعب المنتخب الحاصل على المركز الرابع مباراة الملحق مع رابع قارة أفريقيا منتخب غينيا.
وكان المنتخب، تأهل للنهائيات بعد تفوقه في التصفيات على سلطنة عمان 1-0، وسورية 2-0 وبروناي دار السلام 9-0.
وخلال 5 مشاركات سابقة بالبطولة، تمكن المنتخب من تخطي دور المجموعات في 3 مناسبات، بينما كانت المشاركة الأفضل في العام 2014، بعد أن احتل المنتخب المركز الثالث، بالبطولة التي لم تكن مؤهلة للأولمبياد وقتها.
وبدوره، يشير المحلل الرياضي عبد الله الدويري، إلى أن الخسارتين تعطيان انطباعا سلبيا عن المنتخب نظرا لتوفر العديد من نجوم الدوري في صفوفه، على الرغم من أن الفوائد عديدة من الدورة التي شملت خوض مباراتين أمام منتخبين مستواهما الفني جيد على صعيد القارة الآسيوية، مبديا تفاؤله باللاعبين في المرحلة المقبلة.
ويبين الدويري لـ "الغد"، أن هناك مشاكل في الخط الأمامي تمثلت بتسجيل هدف وحيد في المباراتين رغم الحصول على العدد الكبير من الفرص، وأن الأداء تحسن في مواجهة قطر حسب وصفه، متمنيا عدم تأثر المنتخب بغياب الشناينة وأبو طه في ظل تواجد أسماء أخرى قادرة على تأدية أدوارهما من دون الشعور بغيابهما.
ومن الجدير بالذكر، أن قائمة المنتخب تضم لاعبين مميزين في البطولات المحلية والخارج، ومنهم: عرفات الحاج، عمر صلاح، محمد كحلان، رزق بني هاني، علي العزايزة، عارف الحاج، بكر كلبونة، سيف درويش، هايل الذيابات، فيصل أبو شنب ومحمد النادي.

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