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مشاركة تاريخية أولى لـالملاكمة ببطولة العالم للناشئين

11/22/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يخوض المنتخب الوطني للملاكمة بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، للمرة الأولى في تاريخه، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى الخامس من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في العاصمة الأرمينية يريفان، بمشاركة 500 لاعب من 58 دولة.
ويشارك المنتخب في البطولة بعد تطور ملموس على نتائج المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في الملاكمة بالفترات الماضية، حيث نجح المنتخب ببطولة آسيا الشهر الماضي للشباب والناشئين، في تحقيق ميداليتين برونزيتين عبر اللاعب عمر الحديدي واللاعبة ميس أبو خديجة.
ويضم وفد المنتخب المشارك في البطولة كلا من: المدرب عمر المجالي، ومساعده فرج درويش، إضافة إلى طبيب المنتخبات الوطنية د. هيثم بحر، إلى جانب 4 لاعبين، وهم: أكرم زيادة (وزن تحت 60 كغم)، راشد حياصات (وزن تحت 63 كغم)، نظمي جرادات (وزن تحت 66 كغم)، ويامن فحماوي (وزن تحت 70 كغم)، على أن يتعرف اللاعبين إلىة منافسيهم من خلال سحب القرعة اليوم.
وأشار المجالي في حديثه لـ"الغد"، إلى أن المشاركة جاءت بقرار من اتحاد الملاكمة، بهدف تنفيذ برامجه المتضمنة استمرارية المشاركة في البطولات العربية والقارية والعالمية للفئات العمرية، والاهتمام المتزايد بهم باعتبارهم الرديف لمنتخب الرجال خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "حرصنا على المشاركة بأبرز اللاعبين الذين قدموا مستويات لافتة في البطولة الآسيوية، وهدفنا من المشاركة هو الاحتكاك واكتساب الخبرات في ظل منافسة لاعبين مميزين من مختلف دول العالم، إلى جانب المنافسة على الميداليات والوصول لمنصات التتويج".
ولفت المجالي، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وفر جميع الإمكانيات اللازمة لمنتخب الناشئين قبل خوض البطولة، مؤكدا أن اللاعبين حريصون على العودة لأرض الوطن بميدالية أولى تاريخية لهذه الفئة السنية.
وتحظى الملاكمة الأردنية في الأعوام الماضية، بمرتبة مميزة على الصعيد العربي والآسيوي، حيث نجح العديد من اللاعبين في مختلف الأعمار في تحقيق إنجازات تاريخية، ما جعل الاتحاد يكثف من مشاركاته الخارجية، وزيادة الاهتمام باللاعبين لمواصلة الإنجازات، إلى جانب إقامة العديد من البطولات المحلية.

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