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الفيصلي والوحدات يتدربان بصفوف مكتملة استعدادا لـالآسيوية

11/22/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تكتمل اليوم صفوف فريقا الفيصلي والوحدات للمرة الأولى منذ فترة التوقف الأخيرة، في إطار تحضيراتهما للمواجهتين المقبلتين في المشاركة الآسيوية، حيث يطير فريق الفيصلي إلى أوزبكستان لمواجهة فريق ناساف يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فيما يتوجه فريق الوحدات إلى السعودية لمقابلة فريق أهلي حلب السوري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
الفريقان يبحثان عن تحقيق نتائج إيجابية خارج الديار، وينتظر أن يصعد ممثلا الكرة الأردنية من تحضيراتهما خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى أفضل المستويات الفنية والبدنية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين بكل فريق، في ظل ابتعاد نجوم الفريقين في المنتخبين الأول والأولمبي عن تدريبات الفريقين فترة طويلة.
ويخوض" الأزرق" صباح اليوم جرعة تدريبية على ملعب النادي بغمدان، قبل السفر مساء إلى مدينة قرشي الأوزبكي، لمواجهة فريق ناساف يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وخاض الفيصلي أمس، حصة تدريبية بغياب عدد من لاعبي المنتخبين الأولمبي والأول، على أن يشهد تدريب اليوم مشاركة كاملة لـ سداسي" المنتخب الأول، سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، أمين الشناينة، عبيدة السمارنة وإحسان حداد، إضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني وعارف الحاج.
وأكملت إدارة النادي التحضيرات الإدارية لسفر الفريق في رحلة لا تخلو من المشقة والتعب من خلال مشوار طويل، يبدأ من العاصمة عمان إلى مدينة الشارقة الإماراتية، قبل أن يتوجه من الشارقة إلى عاصمة أوزبكستان طشقند في رحلة تستغرق 5 ساعات، ومن ثم استخدام القطار للتوجه من طشقند إلى قرشي، وهي المدينة التي يتواجد فيها الملعب المركزي التابع لنادي ناساف، والذي ستقام عليه المباراة.
وحسب برنامج الجهاز الفني استعدادا للمباراة، يخوض الفيصلي يوم غد تدريبا خفيفا، على أن تشهد الجرعتان التدريبيتان يومي السبت والأحد المقبلين التركيز على الجانبين الفني والتكتيكي ووضع الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستواجه فريق ناساف في مباراة صعبة أمام فريق متمرس يلعب على أرضه وبين جماهيره.
واطمأن هايل على جاهزية لاعبيه من خلال المواجهتين الوديتين أمام فريقي العقبة والرمثا، حيث أقيمت المباراتان على أرضية العشب الطبيعي بعد معاناة كبيرة من عدم توفر الملاعب المناسبة.
ويعول الجهاز الفني لممثل الكرة الأردنية، بقيادة المدرب الوطني أحمد هايل على استغلال الحالة المعنوية المرتفعة والتحسن الذي أصاب اللاعبين في الحالتين الفنية والبدنية، بعد الفوز التاريخي الأول في مشوار البطولة الذي جاء على حساب فريق السد القطري، في العودة من مدينة قرشي بنتيجة إيجابية تساهم في تعزيز آمال الفيصلي بالمنافسة والبقاء على حظوظه بالتأهل للدور الثاني، على أن تخدمه بقية نتائج المجموعة، مع الإشارة إلى أن متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الخمس، يتأهل إلى الدور التالي برفقة أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني.
ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة وبرصيده 8 نقاط، فيما يحتل ناساف المركز الثاني وبرصيده 7 نقاط، مقابل 4 نقاط لفريق السد في المركز الثالث، الفيصلي في المركز الرابع وبرصيده 3 نقاط.
من جانبه، يغادر فريق الوحدات إلى مدينة الطائف السعودية للقاء اهلي حلب بعد غد، وسط متابعة كبيرة من إدارة النادي، التي تعمل على توفير وسائل الراحة للفريق، وتأمين احتياجاته بحثا عن تحقيق الانتصار في هذه المباراة.
ويواصل فريق الوحدات تدريباته، بعد انضمام لاعبيه الدوليين، حيث غاب عنه في الأيام الماضية 13 لاعبا، وهم: السوري خالد كردغلي، مهند أبو طه، صالح راتب، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، عرفات الحاج، محمد كحلان، مراد الفالوجي، مالك علان، دانيال عفانة وعامر جاموس، وأنس العوضات الذي ينتظر موافقة الجهاز الفني على قبول اعتذاره عن تصرفه خلال إحدى المباريات.
واستمرت الجرعات التدريبية للفريق، في ظل غياب اللاعبين الدوليين بشكل يومي على ملعب النادي بغمدان، للمحافظة على جاهزية اللاعبين بأفضل الحالات الفنية والبدنية.
ويأمل الوحدات في الوصول للجاهزية الفنية المثالية قبل مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، حيث تمثل هذه المواجهة أهمية كبيرة لدى المدرب رشيد جابر ولاعبيه، بضرورة تحقيق الفوز، وإبقاء الفريق في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل للمربع الذهبي عن منطقة غرب آسيا.

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