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الحمود يظفر رسميا بلقب الملاحين في راليات الشرق الأوسط

11/22/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - قرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للمرة الأولى في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات، منح لقب السائقين بشكل مشترك بين القطري ناصر العطية والعُماني عبد الله الرواحي، حيث حقق كل منهما 108 نقاط خلال مشاركتهما في 5 راليات هي عُمان وقطر والأردن ولبنان وقبرص.
وحقق العطية والرواحي فوزين وحصلا على المركز الثاني مرتين وانسحبا مرة واحدة.
وتنص لوائح الاتحاد الدولي للسيارات للراليات الرياضية الإقليمية، على أنه في حالة حدوث مثل هذا التعادل، فإن الاتحاد الدولي للسيارات نفسه هو الذي يقرر الفائز وعلى أساس أي اعتبارات يراها مناسبة.
وحقق الرواحي، لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الأولى ونال ملاحه الأردني عطا الحمود لقب بطولة الشرق الأوسط برصيد 108 نقاط للمرة الأولى في مسيرته، ليصبح ثاني أردني يحقق اللقب، بعد الملاح خالد زكريا الذي ناله العام 2001، مع بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم.
وحقق العطية رقما قياسيا، بحصوله على 19 لقبا في بطولة الشرق الأوسط للراليات.
وعلى ضوء ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، تم تشكيل لجنة خاصة مكونة من الأعضاء، التالية أسماؤهم: الشيخ عبد الله آل خليفة (نائب رئيس الاتحاد الدولي للشرق الأوسط عن منطقة الشرق الأوسط)، وجارمو ماهونين (رئيس لجنة الرالي)، وبيتر سولبرج (نائب رئيس لجنة السائقين)، وبطل بطولة "ERC" الحالي هايدن بادون.
وتقدمت اللجنة باقتراحات إلى لجنة الرالي التابعة للاتحاد الدولي لتعديل اللوائح الرياضية لبطولة الشرق الأوسط للراليات للعام 2024، لمنع حدوث مثل ما حدث في بطولة الشرق الأوسط للراليات للعام الحالي مرة أخرى، حيث تم منح اللقب بشكل مشترك في غياب لوائح واضحة ومعايير غير كافية لتقرير خلاف ذلك. وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الرالي وافقت على الخيار الذي طرحه كل من: سولبرج وبادون، حيث يجب أن يكون العامل الحاسم في بطولة الشرق الأوسط للراليات هو نتيجة الجولة الأخيرة من البطولة، وسيتم عرض هذا على المجلس العالمي لرياضة السيارات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وصرح عطا الحمود لـ"الغد": "للمرة الأولى يتم منح لقب مشترك لسائقين، ووفقا لما حدث يجب أن يعمل الاتحاد الدولي ولجنة الراليات على تغيير لوائح وقوانين بطولة الشرق الأوسط للراليات، لقد حسم الاتحاد الدولي الجدل القائم، منذ ختام منافسات البطولة، وحققت لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين للعام الحالي، في حين حقق السائق العُماني عبد الله الرواحي الذي ألعب له دور الملاح لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الأولى في مسيرته".

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