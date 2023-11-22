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معان وسحاب يفتتحان الجولة الثامنة لـدوري المحترفين اليوم

11/22/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، من خلال مباراة وحيدة تجمع بين فريقي معان وسحاب على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الخامسة مساء.
ويمني فريق سحاب النفس، في انطلاقة جديدة ببطولة الدوري، تحت قيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب محمد المحارمة، الذي تسلم المهمة خلفا للمدرب أحمد عبد القادر، فيما يأمل معان بمواصلة نتائج الإيجابية بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على مستضيفه الرمثا.
وتتواصل منافسات الجولة يوم غد، بلقاء وحيد أيضا يجمع بين فريقي شباب العقبة والسلط على الملعب والتوقيت ذاتهما، فيما تقام يوم السبت المقبل مواجهتين، حيث يلتقي الأهلي مع شباب الأردن على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه الجليل نظيره الحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن الدولي.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل مباراتي مغير السرحان والفيصلي، والوحدات والرمثا إلى إشعار آخر، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات ببطولتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقي الأول مع ناساف كارشي الأوزبكي الاثنين المقبل، فيما يلعب الثاني مع أهلي حلب السوري في اليوم التالي.
ويعيش سحاب ظروفا فنية صعبة في الفترة الحالية، بعد أن تغيب لاعبوه عن غالبية تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولية الماضية، إذ يأمل المحارمة في العمل على الجانب النفسي للاعبين، خصوصا أنه لم يلتق بهم سوى في تدريب وحيد أقيم أمس.
ويستقر سحاب في المركز التاسع وبرصيده 7 نقاط، وقد تعرض لانتكاسات في الجولات الماضية بالبطولة جعلته في منطقة غير آمنة، بعد البداية الجيدة في الجولات الثلاث الأولى، لتسبب التعادلات والخسائر المتتالية تراجعا في مركزه، وانخفاض الدافع عند اللاعبين للعودة من جديد.
وتتنوع خيارات المحارمة في لقاء اليوم أملا باختيار التشكيلة الأمثل في الظفر بالنقاط الثلاث، معتمدا في القائمة الأساسية التي تعتبر الأنسب وتضم كلا من اللاعبين: تامر صالح، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، محمد طنوس، محمد الرازم، وردي البري، أحمد العيساوي، حنزة الصيفي وأحمد أبو كبير.
وعلى الطرف الآخر، شكل الفوز الذي سجله معان في الجولة السابقة على الرمثا، دفعة معنوية كبيرة للاعبين لتقديم الأفضل في الجولات المقبلة، إذ إن انتصارهم الأول بالبطولة جاء على أرض فريق يتواجد بالمربع الذهبي بالترتيب، ما يجعل المدرب أمجد أبو طعيمة أمام تحد جديد من أجل التقدم خطوات جيدة للأمام قبيل انتهاء المرحلة الأولى من عمر الدوري.
ويحتل معان المركز العاشر برصيد 6 نقاط، حيث يشكل الفوز في لقاء اليوم تقدما رهيبا على الترتيب حتى لو كان مؤقتا، بالوصول للمركز الخامس وبالرصيد ذاته مع الرمثا صاحب المركز الرابع، علما بأنه يفقد خدمات المدافع السنغالي محمد فال بداعي حصوله على البطاقة الحمراء في آخر مباراة.
ويبرز من فريق معان كل من: رشيد رفيد، حربي أحمد، إياد طمليه، سليمان غزال، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة، أحمد العواودة، إبراهيم الرواد، ضرار بن سعد الله، مهدي علامة وحسين عبيدات.

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