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المنتخب الوطني.. أفكار مشتتة في مواجهة غضب جماهيري متصاعد

11/22/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة






عمان - نقطة وحيدة من مباراتين، كانت حصيلة المنتخب الوطني لكرة القدم، في الثلث الأول من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وهي حصيلة لا ترقى لطموحات الشارع الكروي الذي يمني النفس في بلوغ المونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
تعادل المنتخب الوطني مع مضيفه منتخب طاجيكستان 1-1، قبل أن يتعرض أول من أمس للهزيمة على أرضه وبين جماهيره في ستاد عمان الدولي، على يد المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، الأمر الذي زاد من "الموقف الحرج" للجهاز الفني للفريق، والذي يقوده المغربي حسين عموتة، بعد سلسلة من النتائج السيئة منذ توليه المسؤولية خلفا للعراقي عدنان حمد.
يتأهل أول منتخبين عن كل مجموعة في التصفيات المزدوجة، إلى الدور الثاني المؤهل إلى كأس العالم، ويحتل المنتخب الوطني الآن المركز الثالث خلف السعودية (6 نقاط) وطاجيكستان (4 نقاط)، والأخيرة تغلبت خارج أرضها أول من أمس، على باكستان 6-1، ما يزيد الضغط على المنتخب الوطني المطالب خلال الفترة المقبلة، بالتغلب على باكستان بنتيجة أكبر، مقابل الفوز على طاجكستان في لقاء الإياب، وهي مهمة تبدو سهلة على الورق، لكنها صعبة بالنظر إلى المعطيات التي قدمها اللاعبون في المباريات الست الأخيرة.
لم يحقق المنتخب الوطني الفوز في 6 مباريات (4 منها ودية)، خاضها تحت قيادة عموتة، تلقى خلالها 4 هزائم مقابل تعادلين، وسجل 5 أهداف في هذه المباريات بمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة، فيما تلقفت شباكه 16 هدفا، بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة.
هي أرقام مخيبة بكل تأكيد، خصوصا عند مقارنتها بالمنحى التصاعدي الذي سار عليه الفريق فنيا في مبارياته الأخيرة تحت قيادة حمد، الذي ما يزال الشارع الكروي ينتظر من الاتحاد تقديم الأسباب التي أدت إلى عدم تجديد عقده، قبل فترة قصيرة من انطلاق نهائيات كأس آسيا في كانون الثاني (يناير) المقبل.
رغم مخاوف جماهيرية بشأن انتهاء العلاقة بين حمد والمنتخب الوطني، استلم عموتة المهمة وسط تفاؤل كبير، بالنظر إلى سيرته الذاتية، فهو الذي قاد الوداد المغربي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ونال مع المنتخب المغربي لقب كأس أفريقيا للمحليين، كما كون لنفسه اسما تدريبيا مرموقا في الملاعب القطرية.
سرعان ما بدأت رقعة التفاؤل تتقلص تدريجيا، بسبب الأداء المخيب للمنتخب الوطني في الخسارتين الوديتين أمام النرويج (0-6) وأذربيجان (1-2) في نافذة أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم خاض الفريق الدورة الرباعية الودية في عمان ضمن نافذة التوقف الدولية الشهر الماضي، والتي خسر فيها مباراته الأولى أمام إيران 1-3، قبل أن يتعادل مع العراق 2-2 (خسر اللقاء بركلات الترجيح).
كان بديهيا أن يمنح النقاد عموتة الفرصة الكافية لترك تأثير على أداء الفريق، وعدم الحكم على المستوى العام بعد مباراتي النرويج وأذربيجان، خصوصا وأن المباراة الأولى جاءت أمام فريق متخم بنجوم من الملاعب الأوروبية، لكن تصريحات المدرب فيما بعد، وضعته أمام أسهم النقد، وربما أدرك لاحقا، أن مهمة تدريب منتخب وطني، تختلف كليا عن تدريب الأندية، أو منتخب رديف يمكنه تجميع لاعبيه بطريقة أسلس، نظرا لعدم احتوائه على محترفين في الخارج.
طلب عموتة تأجيل إحدى جولات دوري المحترفين الشهر الماضي، من أجل تجميع اللاعبين في وقت مبكر، والتعرف إلى قدراتهم بشكل أفضل، وكان له ما أراد، فبدأت التمارين مبكرا، بانتظار قدوم المحترفين من أنديتهم وفقا للمواعيد المحددة من قبل الاتحاد الدولي، من دون أن يصيب التحسن أداء ونتائج المنتخب.
الأمر مشابه في فترة التوقف الحالية، حيث خدمت جدولة دوري المحترفين عموتة، من خلالة منحه وقتا أطول لتجميع اللاعبين المحليين، بيد أن الحال بقي على ما هو عليه، من دون وجود علامات على التحسن.
كان المدرب يصرح قبل كل تجمع، بأنه يحتاج لفترة أطول للتعرف إلى إمكانيات اللاعبين عن كثب، لكن الحقيقة تقول: "إنه حصل على وقت أطول من بقية مدربي المنتخبات التي واجهها، كما حصل كغيره على فرصة مراقبة اللاعبين في الدوري المحلي، ومشاهدة مباريات المحترفين في الخارج، لوضع تصور منطقي لاستثمار قدراتهم"، ما يؤكد أن المشكلة الأساسية لا تكمن إطلاقا في فترات التجمع، بل تعود إلى أسباب فنية أخرى.
ومن تصريحات عموتة الأخرى التي أثارت حفيظة المراقبين، قوله: "نلعب أمام فرق أعلى منا تصنيفا"، فكل من يتابع كرة القدم على المستوى الدولي، أن تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، ليس مقياسا حقيقيا للمقارنة.
لغة الجسد تدل أيضا على الموقف الصعب الذي يعيشه عموتة، فهو الذي بدا متوترا عند انتهاء المباراة أمام العراق بالتعادل، علما بأن الفوز بركلات الترجيح لن يقدم أو يؤخر شيئا، ونضيف إلى ذلك، العصبية التي شابت تصريحاته للصحفيين، عند الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالفريق قبل ملاقاة السعودية.
فنيا، لا يوجد شكل واضح للمنتخب الوطني، رغم العلامات التي أظهرها الفريق في محاولة تطبيق أمور جديدة، وهو إن دل على شيء، فإنه يدل على وضوح أفكار عموتة، لكنها قد لا تناسب توليفة اللاعبين الموجودة أمامه.
في المباراتين الأخيرتين، استغرب المراقبون من تشكيلة المنتخب الوطني التي احتوت على ثلاثة لاعبين في خط الوسط، غير قادرين على تقديم الإضافة الهجومية، بحكم أدوارهم الأساسية كلاعبين أصحاب نزعة دفاعية، الأمر الذي ترك مساحات فارغة بين خطي الوسط والهجوم، وعزل الثلاثي الأمامي في أوقات عديدة، وشعوره بالإرهاق نتيجة لاضطراره العودة كثيرا إلى الخلف لاستلام الكرة، من دون الحصول على الدعم المطلوب.
المشاكل الدفاعية تبدو واضحة للعيان، وهناك تسيب شبه تام على طرفي الملعب، مع عدم وجود توازن في الأدوار الدفاعية والهجومية للظهيرين الأيمن والأيسر، الأمر الذي يزيد الضغط على قلبي الدفاع وحارس المرمى الذي بدوره، تلقى 16 هدفا، من دون أن تتم تجربة حارس آخر بدلا منه في الفترة ذاتها.
الحارس يزيد أبو ليلى، لا يتحمل مسؤولية الأهداف التي دخلت مرماه، رغم أنه في بعض اللقطات ربما توجب عليه التصرف بشكل أفضل، لكن صمت الجهاز الفني وعدم القيام بتصرف فني مسؤول، زاد من صعوبة موقف الحارس أمام الجمهور الذي بات ينادي بإقصائه من التشكيل الأساسي.
والأمر نفسه ينطلق على لاعبين آخرين، منهم من فقد مكانه الأساسي في تشكيلة ناديه، ومنهم من هو على أعتاب نهاية مسيرته الكروية، ليتفاجأ هو نفسه باستدعائه للمنتخب الوطني.
كثير من اللاعبين لا يلعبون في المنتخب بمراكزهم الأساسية المعتادة، وهو أمر مفهوم لأن للجهاز الفني نظرة في قدرات اللاعبين يجب الأخذ بها، بيد أن استبعاد لاعبين آخرين من القائمة رغم عدم وجود من هو قادر على تقديم الإضافة نفسها في القائمة، بات أمرا محيرا، وعدم استدعاء لاعب الوسط صاحب النزعة الهجومية المعتدلة ابراهيم سعادة إلى القائمة الأخيرة، خير دليل على ذلك.
الأمر الأكثر إرباكا، هو استدعاء 3 لاعبين من المنتخب الأولمبي بإلحاح من عموتة في النافذة الأخيرة، من دون أن يستعين بأي منهم ولو لدقيقة واحدة، وبهذا يكون المدرب المغربي، حرم نظيره في المنتخب الأولمبي عبدالله أبو زمع، من فرصة الاستعانة بهم في المعسكر التدريبي الأخير في السعودية.
وتبقى مشكلة التبديلات هي الأمر الأكثر إثارة للدهشة، فليس من المعقول إجراء 4 تبديلات فقط خلال مباراتين، في قائمة تضم 26 لاعبا، علما بأن الاتحاد الدولي، سمح منذ انتهاء أزمة "كورونا" بإجراء 5 تبديلات في المباراة الواحدة.
وكان واضحا، انخفاض المستوى البدني للمنتخب مع انتصاف الشوط الثاني، وكان من شأن التبديلات أن تمنح الفريق سيقانا منتعشة، بيد أن عموتة قرر على نحو مثير للدهشة، إجراء تبديله الأول والوحيد في مباراة طاجسكتان في الدقيقة 89.
يتبقى أقل من شهرين على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، والتي وضعت المنتخب الوطني في مجموعة متوازنة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وما تزال الفرصة سانحة أمام عموتة لتدراك الأخطاء التي وقع فيها جهازه الفني في المباريات الست الماضية، والحديث عن إقالته أمر بعيد عن الواقعية في الفترة الحالية، لأنه بالفعل يحتاج للوقت لترك بصمته، لكن الجمهور أيضا يتوقع تقدما طفيفا بعد كل مباراة، وهو ما لا يحدث حاليا.
ليس منطقيا على الإطلاق، إيقاف المسابقات المحلية في الفترة الحالية لتجميع المنتخب قبل كأس آسيا، خصوصا وأن الكثير من اللاعبين الأساسيين يلعبون في الخارج، إلا أن إجراء نقاش موسع بين الجهاز الفني والاتحاد والمعنيين كافة، بات ضرورة ملحة، يتم فيه وضع النقاط على الحروف، من خلال تحديد الهدف الأساسي من كل مرحلة، والأخذ بعين الاعتبار مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة خلال شهر نيسان (أبريل)، من أجل الموازنة بين أهداف المنتخب الأول، والرغبة في تحقيق حلم المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وحينها تصبح الأمور أكثر وضوحا، لتتاح أمام عموتة وأعوانه فرصة تصحيح المسار.

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