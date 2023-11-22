هؤلاء... لا يجب أن يشربوا البابونج

هل تريد التخلص من الاضطرابات الجسدية والضغوطات النفسية، مثل القلق، والخوف، والتوتر الشديد، من دون اللجوء إلى أدوية مهدئة للأعصاب؟



يكمن الحل في البابونج ، والذي يُعتبر من بين أقدم الأعشاب الطبية التي عرفتها البشرية.



وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن أزهار البابونج المجففة، تحتوي على العديد من التربينويدات والفلافونيدات التي تساهم في خصائصها الطبية.



وتُستخدم مستحضرات البابونج بشكل شائع لعلاج العديد من الأمراض التي تصيب الإنسان مثل حمى القش، والالتهابات، والتشنجات العضلية، واضطرابات الدورة الشهرية، والأرق، والقرحة، والجروح،

واضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام الروماتيزم، والبواسير.



أما الزيوت العطرية من البابونج فتدخل على نطاق واسع في مستحضرات التجميل والعلاج العطري، نقلا عن سي ان ان بالعربية.



وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أن البابونج يتميز برائحة عطرية مميزة، كما ينمو في الحقول وعلى أطراف الأودية.



ويساهم بشكل أساسي في تخفيف أعراض القلق والتوتر.



ولكن، احذر من استخدام البابونج إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الأزهار وحبوب الطلع.

- عدم الإكثار منه للمرأة الحامل.

-التعارض مع الأدوية

-قد يتعارض مع أدوية منع الحمل، ويقلّل من فاعليتها

-قد يتعارض مع الأدوية أو الأعشاب التي قد تسبب النعاس، ما يزيد من حدّته

-قد يتعارض مع الأدوية المسيلة للدم عند الإكثار من تناوله، ويزيد من خطر النزيف



وتُستخلص مشروبات الأعشاب عادة من النباتات، والفاكهة، والبذور المجففة.



وفي وقت سابق، أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن هذه المشروبات غالبًا لا تحتوي على الكافيين، ومن بينها شاي البابونج.



وتحتوي هذه العشبة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما قد يُساعد في التقليل من الإصابة ببعض الأمراض، مثل أمراض القلب.