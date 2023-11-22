ما هي فوائد استبدال اللحوم المصنّعة بالأغذية النباتية؟

وجدت مراجعة شاملة أن استبدال الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء والمصنّعة أو البيض، بخيارات نباتية، مثل المكسّرات أو البقوليات، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.



وحللت المراجعة، التي نُشرت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالدورية الطبية BMC Medicine، نتائج 37 دراسة سابقة، ونتائجها "تؤكد على المزايا الصحية المحتملة لدمج المزيد من الأطعمة النباتية في النظام الغذائي"، حسبما ذكرته سابرينا شليزنجر، رئيسة مجموعة أبحاث المراجعات المنهجية بالمركز الألماني للسكري في مدينة دوسلدورف الألمانية.



وتعاونت شليزنجر، المؤلفة الرئيسية للورقة البحثية، مع باحثين من العديد من المؤسسات الألمانية في هذه الورقة.

ويقول الباحثون إنها تُعد أول مراجعة منهجية تركّز على مجموعة واسعة من النتائج الصحية المرتبطة باستبدال الأغذية الحيوانية بالأغذية النباتية.



من جانبه، قال اختصاصي التغذية المسجّل دوان ميلور، لـ CNN، إن هذه المراجعة "تتناسب مع نمط مجموعة أكبر من المعلومات التي تشكل إرشاداتنا الغذائية".



وأضاف ميلور الذي لم يشارك في هذا البحث، أن ذلك يضيف إلى "الصورة التي نشعر بالارتياح تجاهها بالفعل".



وقد أشارت الدراسات السابقة بالفعل إلى بعض الفوائد الصحية الناجمة عن اتباع الأنظمة الغذائية النباتية.



ووجدت دراسة أجريت في مايو/ أيار الماضي أن إجمالي مستوى الكوليسترول انخفض بنسبة 7% لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا مقارنة بأولئك الذين يتناولون اللحوم والنباتات، في حين أشارت دراسة أجريت في أغسطس/ آب عام 2019 إلى أن تناول المزيد من النباتات وتقليل اللحوم يرتبط بحياة أطول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



ولاحظت هذه المراجعة الأخيرة انخفاضًا بنسبة 27% في إجمالي حالات الإصابة بأمراض القلب عندما تم استبدال 50 غرامًا من اللحوم المصنّعة يوميًا بما يتراوح بين 28 غرامًا و50 غرامًا من المكسّرات يوميًا، وكذلك انخفاضا بنسبة 23% عند استبدال اللحوم بالكمية ذاتها من البقوليات.



وارتبط أيضًا انخفاض بنسبة 22% في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني باستبدال 50 غرامًا من اللحوم المصنعة يوميًا بما يتراوح بين 10 و28 غرامًا من المكسّرات يوميًا.



كما وجدت المراجعة أن استبدال الزبدة بزيت الزيتون، والبيض بالمكسرات، يشير أيضًا إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، رغم أن استبدال منتجات الألبان الأخرى أو الأسماك أو المأكولات البحرية أو الدواجن لم يكن له ارتباط واضح بانخفاض معدل الإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت شليزنجر أن النتائج التي توصل إليها البحث الجديد "لا تعتمد على نتائج دراسة واحدة بل تلخّص بشكل منهجي جميع الأدلة المتاحة حول هذا الموضوع".



ورغم أن هذا النهج لم يسفر عن نتائج "جديدة تمامًا"، إلا أن شليزنجر لاحظت "توافق" نتائج الدراسات السابقة، ما يشير إلى "مستوى قوي من الثقة في تقدير التأثير".



ويجدر الذكر أن المراجعة تراقب فقط الارتباط ولا تظهر علاقة سببية ولا تتحقق مما إذا كان هناك علاقة سببية، بل تقدم بعض الأسباب المحتملة لهذه الاتجاهات في البيانات.



واللحوم المصنّعة، التي تُعرّفها منظمة الصحة العالمية على أنّها خضعت للتمليح، أو المعالجة، أو التخمير، أو التدخين، أو غيرها من العمليات لصنع منتجات مثل النقانق، أو لحم الخنزير، أو اللحوم المعلّبة، تحتوي على أحماض دهنية مشبّعة، التي من المحتمل أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.



وفي الوقت ذاته، تحتوي المكسّرات، والبقوليات، والحبوب الكاملة على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات والتي يبدو أنها تقلل الالتهاب، نقلا عن سي ان ان بالعربية.





وتفترض الدراسة أيضًا تفسيرًا بديلاً للفوائد الصحية الواضحة، ومفاده أن الأشخاص الذين يفضلون تناول الأطعمة النباتية من المرجح أن يتبعوا أسلوب حياة أكثر صحة بشكل عام، ورغم تعديل الدراسات لتأخذ في الاعتبار ممارسة المشاركين للتمارين الرياضية، والتدخين، واستهلاك المشروبات الكحولية، وعادات الأكل، إلا أنه لا يمكن استبعاد هذا التأثير.

كيف يمكنك استخدام هذه المراجعة لتعديل نظامك الغذائي؟

ولا يؤدي مجرد استبدال المنتجات الحيوانية بالمنتجات النباتية تلقائيًا إلى اتباع نظام غذائي صحي، إذ تعتمد النتيجة على المنتجات التي يتم استبدالها.



وقال ميلور: "نحن بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كلمات مثل مشتق من النباتات، التي يمكن أن يستخدمها مصنّعو المواد الغذائية. ففي نهاية المطاف، كيس السكر يعتبر نباتيا، وهذا ليس ما تعنيه الدراسة".



وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بجعل نصف طبقك من الفاكهة والخضار، وتنويع مصادر الخضار والبروتين، وجعل نصف الحبوب من الحبوب الكاملة.

وتنصح الوكالة الفيدرالية أيضًا باختيار الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من السكر المضاف، والدهون المشبّعة، والصوديوم.