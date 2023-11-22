طفل تركي ذهب لخلع إحدى أسنانه ففقد حياته

أعلنت مديرية الصحة في ولاية بورصة التركية، تشميع إحدى عيادات طب الأسنان عقب وفاة طفل عمره 5 سنوات، كان قد خلع إحدى أسنانه فيها.



وقال والدا الطفل يلينا وأيدين سونميز، للشرطة إنهما توجها معه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني إلى عيادة أسنان خاصة، حيث تم تشخيص إصابته بالتسوس، وفقاً لصحيفة Hürriyet.



وقام الأطباء، تحت التخدير العام، بخلع سن واحدة ووضع الحشوات على أربع أسنان، لكن أثناء العلاج بدأ الطفل ينزف، وارتفعت درجة حرارته وبدأ في الاهتزاز، ومع ذلك وصف له الأطباء الدواء وأعادوه إلى منزله.



وما إن عاد للمنزل حتى تدهورت صحته مجدداً، ونقله والداه إلى مستشفى حكومي، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، نظراً لفشل أعضاء متعددة بسبب نقص الأكسجين.



وقال والدا الضحية، إن طبيب التخدير لم يُجر أي فحوص قبل التخدير، وغادر العيادة دون انتظار عودة الطفل إلى رشده بعد العملية.



من جانبها، أغلقت السلطات العيادة لمدة شهر، وبدأت النيابة التحقيق. -وكالات