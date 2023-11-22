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في زمن الإعلام الرقمي.. الصورة شاهد عدل على مجازر غزة وتقلب قناعات العالم

11/22/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ربما لم يكن في حسابات الاحتلال الاسرائيلي الذي يشن حربا همجية بكل أنواع الاسلحة الفتاكة على غزة ومنذ شهر ونصف الشهر أن تفضح الصورة تاريخه الإجرامي وتكشف زيف ادعاءاته
لكتابة تاريخ مشوه ومضلل لوجوده في عموم الأرض المباركة لا يصدقه إلا مأزوم أو من في عينيه قذى وعُوار.

فالعالم بأجمعه ما يزال يراقب باهتمام بالغ ما تنقله شاشات التلفزة من صور وبث حي ومباشر لتوثق للأجيال حجم الهجمة الاسرائيلية اللإنسانية التي عصفت بأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة ومناطق الضِّفة الغربية كافة لتضع الرأي العام في جميع أنحاء العالم بحقيقة مشكلة شعب فقد سبعة عقود أرضه وحقه بالعيش بحرية في دولة مستقلة.

ففي عصر إعلامي رقمي يتسم بالسرعة، ويتفاعل معه المتابعون مع ما يبث فيها من صور صادمة لقصف وقتل ودمار لا يمكن للإنسانية استيعابه لم يعد مجال لتزوير الحقيقة أو تأويلها أو العبث بها، وهو ما تؤكده الصحوة العالمية في شوارع العواصم العالمية المنادية برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وحقه بالعيش في دولة مثل كل شعوب العالم.
وبموازاة الصور والفيديوهات التي ما فتئت تبثها وسائل الإعلام من تحت وقع الصواريخ والقذائف، استقبل الفضاء الرقمي فيضا من التقارير المدعومة بالصورة التي تقدم قراءة معمقة تعيد تاريخ فلسطين الى حقيقته المغيبة كما يؤكد خبراء ومختصون بينوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنَّه مع انتشار الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، نقل صحفيو ومصورو وكالات الأنباء العالمية الحقيقة كما هي في غزة: صور صادمة لشهداء وجرحى ودمار هائل في كل ما له صلة بالحياة خلفها قصف إسرائيلي وحشي دون توقف على مدى ساعات الليل والنهار، ولم يستثن النساء والرضع وحديثي في الحاضنات، أما المشكلة فهي مشكلة شعب يبحث عن أرضه وحريته.

مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد قال: إن التلفزيون الأردني كان سبّاقا في تغطيته للأحداث الجارية في قطاع غزة، وباشر باستوديو مفتوح لتغطية هذا الحدث، واستضافة العديد من أصحاب الرأي والفكر سواء في المملكة أو الأشقاء في فلسطين والدول العربية، حيث تم إبراز الموقف الأردني الثابت والمتقدم والهادف إلى وقف التصعيد والعدوان على الأهل في قطاع غزة.

ولفت البواريد إلى دور المراسلين العاملين في مكاتب التلفزيون الأردني في قطاع غزة ومختلف أنحاء الضفة الغربية، والذين سعوا إلى نقل صورة ما يجري في القطاع والأراضي المحتلة، مشيرا الى أن التفاعل الكبير لمتابعي البث التلفزيوني خاصة في هذه الأحداث بدليل أن ايراد التيليثون الذي أطلقه التلفزيون الشهر الماضي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لجمع تبرعات لصالح أهل غزة تجاوز 11 مليون دينار.
كما استقطب التلفزيون آراء مختلف الشخصيات والنخب في الأردن، من مختلف الجوانب الخاصة بأحداث غزة، سواء في الجانب القانوني الدولي وحقوق الإنسان، أو التحليل العسكري والتحليل السياسي وتوضيح أبعاد وتداعيات العدوان، مشيرا إلى أن عدد متابعي منصات الإعلام الرقمي التابع لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمنصة الرقمية للتلفزيون الأردني يزيد على 9 ملايين متابع.

وأشاد البواريد بجهود وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في تغطيتها لمجريات الأحداث في غزة، معتبرا إياها من أهم المصادر في التغطية الإخبارية، فهي الصرح الإعلامي الذي نعتز به، والمؤسسة الوطنية المهمة التي تسعى بكوادرها إلى نقل الأخبار التي تتسم بالشفافية والمصداقية.
أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود أبو فروة الرجبي، أشار إلى أن للصورة على مر التاريخ الإعلامي تأثيرا يفوق تأثير الكلمة على التغيير، ومع دخول الإعلام الرقمي الميدان، وانتشار الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء مواقع إخبارية رقمية، زادت أهمية استخدام الصورة، والفيديو، وتطور استعمالهما كثيرا خاصة مع مع انتشار الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، التي أتاحت التقاط الصورة، والفيديو في كل وقت، ومن أي مكان ودون تكلفة فأصبح لدى الإعلام مخزون هائل من الصور والفيديوهات عما يحدث في الميدان.

وأضاف: رغم أن الإعلام الغربي ما يزال يتعامل مع القضايا العربية، وعلى رأسها قضية فلسطين، بانحياز أعمى للطرف الآخر، وبطريقة يتبنى بها السردية الصهيونية كاملة دون الالتفات لوجود شعب تحت الاحتلال، والفصل العنصري والانتهاكات المستمرة على الأهل في غزة وفلسطين بسبب سيطرة اللوبي الصهيوني على الإعلام، إلا أن منصات التواصل الاجتماعي تمكنت من إحداث التوازن في هذه المسألة.
وأشار الى أن هناك مؤشرات عديدة على انقلاب الرأي العام العالمي الغربي والأميركي على الرواية الإسرائيلية، حيث بتنا نرى مقاطع فيديو لاعتراضات واحتجاجات شديدة على ما يحصل، بل إن عددًا من المشاهير، والفنانين الكبار بثوا رسائل فيديو يعترضون على ما يحصل ويصفونه على حقيقته بأنه اعتداء صارخ من قوة استعمارية تريد كبت حرية شعب مناضل من أجل إقامة دولته المستقلة على أرضه التاريخية، كما بدأ عدد متزايد من الطلبة الأميركيين والأوروبيين يعبرون عن رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري، والإبادة الجماعية، ونرى في منصات التواصل الاجتماعي محاورات قوية في هذه الجامعات.
وبفضل هذا التطور الإعلامي، يوضح الرجبي، تكونت لدى شريحة واسعة من الاوروبيين ثقافة حقيقية مفادها أن مشكلة غزة تحديدا والمشكلة الفلسطينية عموما لم تبدأ منذ السابع من تشرين الأول بل هي امتداد للاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأرض العربية عام 1948، بل إن هناك بعض التقارير التي تتحدث عن زيادة الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام أخيرا.
وقال، إن التكنولوجيا الرقمية زادت من سرعة انتشار الصور والفيديوهات، وأصبحت صوتًا لمن لا صوت لهم، وكسرت احتكار الإعلام الغربي للبث والنشر، وأظهرت للعالم مظلومية الشعب العربي الفلسطيني، وعدالة قضيته رغم محاربة وتقييد الـمحتوى المؤيد للقضية الفلسطينية.


نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتورة ناهدة مخادمة، أوضحت أن الصور الصحفية لها قوة هائلة في نقل الوقائع وإيصال الصورة الحقيقية أثناء الأزمات، كونها تشكل جزءا أساسيا في توثيق الأحداث والصراعات، وهذا ما نراه الآن في غزة، فالصور والفيديوهات التي نُشِرت خلال أحداث "طوفان الأقصى" كان لها تأثير هائل على الرأي العام العربي والعالمي.
وأشارت الى أن الصور والفيديوهات أشعلت شرارة الغضب والاستنكار الدولي لما حدث، وطالب المشاركون في المسيرات والاحتجاجات العالمية بتدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن الصور والفيديوهات غالباً ما تكون أكثر قوة من الكلمة المحكية أو المكتوبة ما يجعلها أداة فعّالة في تشكيل الرأي العام وتحفيز العمل والتحرك لدعم الضحايا والسعي نحو السلام والعدالة.

واعتبرت مخادمة (تيكتوك وانستغرام) هما أكثر منصتين تحتويان على الفيديوهات والصور بشكل أكبر من منصات إخبارية أخرى، ما يدل على أن حجم المنشورات الداعمة لفلسطين هي الأكثر تأثيراً، وهو ما أكدته نتائج دراسة لمنصة (مكانة 360 ) أعدتها للفترة ما بين 7 تشرين الأول و13 تشرين الثاني الحالي بعد تحليلها لحوالي 771 مليون منشور على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية.


رئيس الجمعية الأردنية للتصوير المهندس وائل حجازين، قال "في حرب الإبادة لشعبنا وأهلنا في غزة هاشم أدرك العالم ثبت أن للصورة تأثيرا رهيبا حيث غيرت من قناعات شعوب العالم اجمع فغدت متضامنة مع الحق الفلسطيني، مشيرا الى آلاف الصور التي تبث يوميا على كافة منصات الإعلام والتي تظهر بطش هذا العدو، وهنا لا بد من وقفة احترام لجميع المصورين والإعلاميين الذين ينقلون لنا الصورة الصادقة من وسط المعركة.

وأشار حجازين إلى أن الصورة لا تكذب أبدا، فهي توثق اللحظة وتنقل الحدث من كل الزوايا بواقعية وبعين العدسة لتصبح الكاميرا لاعبا مهما في نقل الحقيقة بحيادية تامة ودون رتوش فالصورة لا تكذب أبدا، ويمكن كشف ألاعيب تزويرها ببساطة، مؤكدا أن الصورة غيرت وجه العالم منذ اختراع هذه الآلة السحرية، وقربت وجهات نظر الشعوب وتضامنها في السلم والحرب.

رئيس قسم التصوير في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أحمد عبدة، قال إن للصورة أهمية كبيرة في التأثير على المشاهدين، فصورة واحدة كفيلة بتحريك الرأي العام في العالم كله، ولا زلنا نذكر صورة الطفل ايلان الكردي ابن الثلاث سنوات الغريق وهو ممدد على شاطئ بودروم التركية التي كانت سببا بتغيير سياسات اللجوء في كثير من الدول.
وأضاف، مع الحرب في غزة نرى كما هائلا من الصور المؤثرة التي لا يستطيع احد إنكارها وحجم المأساة التي آلمت الفلسطينيين في غزة، ولا نستطيع أن نمر على هذه الصور مرور الكرام، فلا يوجد إنسان على وجه الأرض يرى مثل هذه المشاهد القاسية لقتل الأطفال وتدمير المنازل والأحياء ويقف ساكنا، وهذا كله ساهم بنقل الصورة الحقيقية لمجريات الحرب في غزة ما أدى لتحول كبير في الرأي العام سواء على الصعيد الرسمي أو الصعيد الشعبي.

وأشار عبدة إلى أن 90 بالمئة من المحتوى الرقمي عبارة عن كم هائل من الصور بشقيها الفيديو والفوتوغراف، والتي يتم تتناقلها بين المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما للصورة من تعبير كبير وتأثير على الجمهور لذا من الطبيعي ان يتفاعل الشارع في مختلف أنحاء العالم مع صور المشاهد المؤلمة التي يبثها الإعلام الرقمي عن غزة وهو ما نشاهده بردة الفعل في المسيرات في مختلف العواصم العالمية للمطالبة بوقف الحرب وإنهاء هذه الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.

أستاذ الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور صدام المشاقبة، قال، "ما زال التلفاز يحافظ على مكانته كوسيلة إعلامية هامة، كونه يمتلك تأثيرا كبيرا خاصة في أوقات الحروب والأزمات، مؤكدا أن التغطية الإعلامية المهنية تصب بالضرورة لصالح الحقيقة. (بترا)

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