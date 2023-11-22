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فلسطين بوصلتنا أنشطة فنية برسائل تضامنية يخطها طلبة اليرموك

11/22/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- بعثت جامعة اليرموك، من خلال طلبة كلية الفنون الجميلة، برسالة تضامن مع الأهل بفلسطين وما يتعرضون له من عدوان واعتداء غاشم، من خلال نشاط فني تضامني، بعنوان "بوصلتنا فلسطين"، تأكيدا للوحدة واللحمة الوطنية بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد "إننا في جامعة اليرموك ندعم ونؤيد مواقف الدولة الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، تجاه مختلف القضايا التي تخص أمتنا العربية، وفي مقدمتها قضيتنا المركزية فلسطين، منطلقين من شعار وطني غرسه الهاشميون في نفوسنا واتخذناه نبراسا في مسيرتنا وعطائنا، وهو "فلسطين بوصلتنا.. وتاجها القدس"".
وقال عميد الكلية الدكتور علي الربيعات "إننا نهدف من كل هذه النشاطات والفعاليات الخاصة بالقضية الفلسطينية، إلى إيصال رسالة واضحة تجاه هذه القضية العادلة، وأن نحافظ على الأردن ومقدراته، وتسخير الطاقات لخدمة الأردن وفلسطين".
واشتمل النشاط الذي حضره حشد واسع من طلبة الجامعة من مختلف الكليات، على مجموعة من النشاطات والفعاليات التي قدمها وأداها ونفذها طلبة كلية الفنون الجميلة من أقسامها الأكاديمية الأربعة.
فقد قدم طلبة مساق "دراسات متقدمة لمشروع التخرج" في قسم التصميم الجرافيكي بإشراف الدكتورة غادة الهلسا، بوسترات تعبيرية تضامنية مع شعبنا الفلسطيني، احتوت على العديد من الأفكار التي عبرت عن الوحدة الوطنية، والتضامن مع أهلنا في غزة، والترابط التاريخي والثقافي الوثيق بين الأردن وفلسطين.
وتنوعت أساليب الطلبة في تنفيذ هذه الأعمال، بين استخدام الرسومات التوضيحية والرقمية والرموز ودمج ومعالجة الصور الفوتوغرافية، واستخدام فن الخط- التايبوغرافي.
كما وشاركت الهلسا طلبتها من خلال تقديمها عملين رئيسيين، استخدمت فيهما الرسومات التوضيحية والألوان الزاهية المعبرة عن عنوان النشاط التضامني.
وتضمن النشاط أيضا، فيلما أداه طلبة قسم الدراما، بعنوان "فلسطين بوصلتنا"، من فكرة الدكتور علي الربيعات، فيما تولى أنس ارشيدات مهمة التوليف الفني له.
ويعرض الفيلم موقف الأردن وجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والتلاحم الوطني، كما ويعرض الفيلم التفاني الملكي الدائم وتمسك جلالته بالمبادئ الأردنية الراسخة بدعم القضية الفلسطينية.
كما وقدم طلبة قسم الدراما، مشهدا مسرحيا، من فكرة وإخراج الدكتور علي الربيعات، وتدريب كل من عبد الله عبيدات وأحمد الجيزاوي.
ويعرض المشهد، اللحمة الوطنية الوثيقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأنه لا يمكن لأي قوة فاسدة مغرضة "خلخلة" هذه اللحمة، من خلال المواقف الأردنية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية المستمدة من دعم ورعاية القيادة الهاشمية.
كما واشتمل النشاط، على معرض جداريات ولوحات فنية لطلبة قسم الفنون التشكيلية، بإشراف كل من الدكتور موفق الصقار والدكتور محمد سالم، عبرت عن التضامن الأردني والتآخي الأردني- الفلسطيني، باستخدام الألوان الزيتية والأكريليك وبعض العبارات التي تعكس آثار الدمار وما خلفته طائرات الاحتلال من عدوان سافر على مدينة غزة.
وفي السياق ذاته، تمثلت مشاركة طلبة قسم الموسيقا، بعزف نشيد "موطني"، بإشراف الدكتورة رائدة علوان، من قبل فرقة القسم المشكلة من أساتذته وطلبته، وتتكون هذه الفرقة من مختلف الآلات الموسيقية "عود، قانون، ناي، تشيللو، كلارنيت، بيانو، إيقاع"، بقيادة الدكتور صقر صالح والدكتورة ديما سويدان والدكتور علاء الناصر.

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