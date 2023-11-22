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حرب المشاعر.. الصحفيون والمذيعون بين تغطية الحدث وسيطرة الألم

11/22/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سديل السعايدة






عمان- في الحرب الدامية على قطاع غزة، لم تعد القواعد الأساسية التي يسير عليها المذيعون والإعلاميون، تحديدا في الإعلام المرئي، تسير على خطاها المعهود من حيادية وإخفاء للعواطف كما جرت العادة. فالمصاب هنا "جلل"، وقد لا يستطيع الإنسان أن يفصل مشاعره مما يراه من إبادة جماعية للأبرياء وهو بقلب الحدث ينقل الخبر للمشاهد. فالأحداث التي شهدتها غزة خلال الفترة الماضية، غيرت جميع المعادلات، وجعلت بعض المذيعين ينفجرون بالبكاء والغضب ويعبرون عن مشاعرهم على الهواء مباشرة.
"اعذروني يعني المشاهد صعبة ونحن بشر في نهاية المطاف"، كلمات رددها مذيع قناة "الغد" محمد عبدالله، خلال تغطيته أحداث العدوان الوحشي على غزة، وهو يجهش بالبكاء وبتنهيدة مليئة بالحزن، لكنها متيقنة كل اليقين بنصر الله والفرج القريب.
أكمل عبدالله الموجز وصوته يبكي قهرا وظلما، وأصبح يحدث الجمهور بأخبار ممزوجة بمشاعر إنسان لم يتحمل ما تراه عيناه من جرائم الاحتلال على قطاع غزة.
رغم ما يتصف به الإعلامي والمذيع من حيادية ومهنية وعدم إظهار المشاعر في نقل الأخبار، إلا أن "غزة" قلبت جميع المعادلات، بخروج المذيعين عن صمتهم وقدرتهم على عدم خلط المشاعر بقواعد التغطية الإعلامية، مما جعلهم ينفجرون بالبكاء على الهواء مباشرة، خصوصا عندما تتعلق الأحداث بالأوطان، وخاصة بالقضية الفلسطينية، تصبح المشاعر خارجة عن السيطرة والإرادة.
ووفق أستاذ مساعد في كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتورة صباح حراحشة، فإن فلسطين هي الوطن، والأمور المؤلمة التي تحدث فيها وعدد الضحايا ومشاهد قتل الأطفال والنساء والشيوخ الأبرياء توجع المشاعر، وأمر طبيعي أن المذيع في لحظة من اللحظات يفقد السيطرة على نفسه وهو يشاهد أهله يتعرضون لكل هذه الوحشية والجرائم اللاإنسانية.
وأضافت الحراحشة، أن الإعلامي في النهاية هو إنسان يحاول العمل قدر المستطاع من دون إظهار عاطفته، ولكن هناك لحظات تغلب فيها طبيعته الإنسانية حتى لو كان على الهواء مباشرة، وتخونه قدرته على ضبط النفس، فيعبر بهذه اللحظة بالبكاء والدموع، خاصة في مواقف مثل المواقف التي يراها العالم أجمع من قصف وتدمير وجرائم وأحداث لا تطاق.
وبينت، أن المذيعين يتعاملون في اليوم الواحد مع عدد هائل من الأخبار التي لا يمكن للإنسان أن يتحملها. وفي لحظة معينة، كما قالت الحراحشة "نحن كإعلاميين، أصبحنا بحاجة لدعم نفسي من المشاهد التي نراها ونحللها وننقلها للعالم، لأننا مجبرون على متابعة الأخبار لمدة طويلة، ومثل هذه المشاهد تؤثر على حياتنا.. بل إن معظمنا فقد السيطرة على أعصابه".
في موقف آخر، شهد الجمهور الرجفة وذبذبات البكاء في صوت مذيع قناة الجزيرة عند نقله الخبر العاجل عند استشهاد أفراد عائلة المراسل الصحفي وائل الدحدوح؛ إذ بكى العديد من هول صدمة الخبر، إلى جانب صوت المذيع المليء بالحزن والقهر.
أما عن مراسلة تلفزيون فلسطين في غزة التي نقلت الخبر والصورة والشعور بكامل قوتها في بداية كلامها ثم بدأت دموعها تنهمر بعد أن عاشت تجربة النزوح من بيتها في غرب غزة، وتم قصفه من قبل الاحتلال، فقالت على الهواء مباشرة "كونت بيتي على مدار سنوات، والآن أنا أعلم أن بيتي لم يتبق منه حجر واحد، فقد تم إزالته عن بكرة أبيه، حتى أن بعض بقايا الأثاث وملابس أطفالي تناثرت ولم يبق شيء".
وبدورها، علقت الباحثة المتخصصة في علم الاجتماع فاديا إبراهيم، أن العاملين في مجال الصحافة هم في خطوط المواجهة الأولى للحرب نظرا لتواجدهم بشكل دائم في قلب الحدث، كما يقال في لغة الإعلام، وهذا طبعا يجعلهم شاهدين على كل ما يحدث من قتل وخراب ودمار بشكل مباشر، مما يسبب لهم صدمات نفسية أو عاطفية، وهذا طبيعي إثر تعرضهم لشيء صادم ومروع، ومرورهم بتجارب مؤلمة يصاحبها ضرر نفسي كبير، فتنتابهم مشاعر سلبية يصعب إخفاؤها، فنراهم شاحبي الوجه والكلمات تكاد تخرج من أفواههم مع رجفة في الصوت وقد ينهارون على الهواء، وهذا أمر إنساني وطبيعي.
وأضافت إبراهيم، أن كل هذا قد يوصل الصحفي لحالة من الانهيار النفسي كنوع من الاستجابة للمواقف التي يراها أمامه، ففي هذه الحروب، بعض المهن هي عبارة عن حالة حقيقية من الاستشهاد النفسي، وفي مقدمتهم الأطباء، المسعفون، الممرضون والصحفيون، فأراوحهم لم تغادر أجسادهم، لكنها ماتت أو استشهدت داخل أجسادهم من هول ما عاشوا في تلك الحرب.
ونوهت إبراهيم الى أن الجمهور يجب أن يحترم هؤلاء الأشخاص ويقدر لهم التعب والصمود، واحترام ضعفهم وانهيارهم، فهم في النهاية ليسوا إلا بشرا لهم مشاعرهم وعواطفهم، ومن حقهم أن يعبروا عنها حتى وإن كان بروتوكول المهنة لا يسمح لهم بذلك، فما يحدث في غزة كسر كل المعايير والمقاييس وأظهر الأبطال الحقيقيين.
وذكرت فاديا إبراهيم مقولة عظيمة قالها ليو تولستوي: "عندما تقف على مآسي الآخرين وانكساراتهم إياك أن تبتسم... تأدب في حضرة الجرح... كن إنسانا أو مت وأنت تحاول".

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