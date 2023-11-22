-->

Thursday, 23 November 2023 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البستاني يحاضر في ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي

11/22/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- أقام منتدى الرواد الكبار أول من أمس، ندوة بعنوان "من ذاكرة التاريخ العربي الإسلامي"، تحدث فيها الدكتور عبدالفتاح البستاني، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.
مديرة المنتدى هيفاء البشير قالت: "نستضيف في هذه الأمسية د. عبد الفتاح البستاني للحديث عن بعض الوقائع من التاريخ العربي الاسلامي، والتي يبين فيها سماحة هذا الدين واحترامه للإنسان والنفس البشرية مقابل ما نشهده من عنف ومجازر في غزة اليوم".
وأضافت، وفي كل يوم تنصب فيه آله الحرب ضد فئة من الناس على هذه الأرض، فنجد أصناف التعذيب والتنكيل والقتل والحرق، وتهجير الشعوب تمارس على أرض الواقع بالرغم مما تدعيه القوانين والمواثيق الدولية من حماية لحقوق الإنسان وصون كرامته في السلم والحرب.
وقالت البشير: "إننا في هذا العصر أحوج ما نكون إلى العودة إلى تعاليم ديننا الحنيف ورأفته واحترامه للإنسان، لذلك ارتأينا أن نتابع ما بدأناه من ندوات مهمة تزامنا مع مجازر الصهيونية في غزة فجاء هذا اللقاء مع الدكتور عبد الفتاح.
من جانبه استعرض البستاني العديد من النصوص والوقائع من التاريخ العربي الإسلامي، التي تتفق مع مواد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي قيدت استخدام القوة في النزاعات المسلحة، وتجنب استهداف المدنيين تماما، كما نجده في قول الرسول الكريم لمن تولى إمارة الجند "انطلقوا بسم الله وعلى بركة رسوله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا طفلا، ولا تخونوا وأصلحوا وأحسنوا. إن الله يحب المحسنين".
وأشار المحاضر، إلى ما قاله الخليفة أبو بكر الصديق: "لا تقطعوا نخلا ولا تحرقوه.. ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة؛ إلا لمأكلة وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما أفرغوا انفسهم له"، مشيرا إلى أن ما جاء في حديث الرسول عليه السلام وخليفته أبو بكر يتفق تماما مع مواد اتفاقيات جنيف رقم "51"، التي تنص على أن "السكان المدنيين لا يجوز أن يكونوا محلا للهجوم، والمادة "53"، التي تنص على "الأعيان الثقافية وأماكن العبادة لا تكون محلا للهجوم أو الردم"، والمادة "54"، التي تنص على أنه " تمنع مهاجمة أو تدمير المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية ومرافق المياه".
كما تحدث البستاني عن وصية الإمام علي رضي الله عنه، لجنوده عند انتهاء المعركة التي قال فيها: "فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تمثلوا بقتيل ولا تكشفوا عورة، ولا تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تقربوا النساء بأذى وإن شتمن أمراءكم واتقوا الله لعلكم ترحمون" فهذه الوصية تتفق مع المواد 14 40 و41 و76 و77 من اتفاقيات جنيف.
وقد تحدث المحاضر عن الكثير من الوقائع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتحدث أيضا عن العهدة العمرية التي أعطاها عمر بن الخطاب لأهل القدس، عندما دخلها مسالما، وأعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم؛ وبأنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم.
كما قرأ البستاني العديد من آيات القرآن الكريم وشرح مضمونها الذي يتفق مع بنود القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن عقيدة الإسلام السمحة وفلسفته تتوافق مع مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي، داعيا إلى أهمية العودة إلى التراث العربي والقيم الإسلامية، لأن الإنسان لا يستطيع أن ينسلخ عن تراثه أو يتنكر لحضارته لأنه يفقد احترامه لذاته. لهذا فإن علينا التمسك بالهوية الثقافية والتراث العربي في مواجهة العولمة بفكر منفتح على الحضارات والثقافات الأخرى، من دون تعصب أو انغلاق والأخذ بالعلم وأساليبه وإنجازاته للنهوض بالأمة.

MENAFN22112023000072011014ID1107475054

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث