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في غزة.. الصمود يتسيد الموقف والتعبير عن ألم المشاعر مشروع مؤجل

11/22/2023 11:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






عمان- صمود استثنائي وقوة لا تهزم، تلك التي قدمها الغزيون للعالم بأبهى صور العزة والثبات؛ إذ لا خيار لهم في حرب "نصر أو استشهاد" إلا الصمود أمام وجه العدوان الغاشم وتأجيل الشعور النازف من الفقد والألم والحسرة والحزن للحفاظ على ما تبقى من أمل ولملمة شتاته من جديد.
على الرغم من ويلات الحرب المتتابعة وظروفها القاسية التي شملت صور الانتهاك والتعدي كافة على كل ما يمت للإنسانية بصلة، كان الغزيون أنموذجا للصمود ومثالا مشرفا في معاني الكرامة الإنسانية.
"كلنا فدا فلسطين"، بهذه الكلمات وبهذا الثبات الاستثنائي الذي تحدث عنه العالم أجمع، واجه الصحفي وائل دحدوح نبأ استهداف الاحتلال لأفراد أسرته بصبر واحتساب على الرغم من الحزن الذي خيم على ملامحه واعتصر قلبه. وقال: "بنتقموا منا بالأولاد.. معلش، إن هذا قدرنا وليخسأ الاحتلال"، وعاد لعمله متحديا رسالة الاحتلال في إكمال مهمته في تغطية جرائمهم البشعة بالصوت والصورة مؤجلا أحزانه وآلامه إلى حين؛ إذ لا يمتلك الناس في الحرب ترف التعبير والشعور الكامل بما فقدوا لشدة الأحداث المتتالية والويلات المتتابعة التي تفتك بأمنهم واستقرارهم، بل ويعيش كل غزي تحت تأهب الاستشهاد في أي لحظة، وكل الأسباب واردة للموت تحت سماء غزة؛ ظروف القصف، المرض، الجوع وحتى تأثير الإصابات البليغة.
"احنا عايشين الحمد لله.. عايشين وصامدين"، بهذه العبارات المليئة بالحمد، على الرغم من الواقع المتردي والظروف المعيشية التي انعدمت فيها مقومات الحياة الأساسية كافة، تبين مسنة غزية الوضع في خيمتهم ومحاولتهم التعايش معها والصمود أمامها، وتقول "الأكل يأتي كل خمسة أيام وبما يعادل رغيفا ونصف لكل فرد، والماء بمقدار نصف جالون، إلى جانب وجود بعض المعلبات سارية المفعول وأخرى منتهية الصلاحية"، وتعقب على ذلك "لا يكفينا بالتأكيد، ولكن الحمد لله".
وفي مشهد آخر للصمود الفلسطيني، ظهرت سيدة فلسطينية وهي تهدئ ابنها وتقف إلى جانبه وهو يبكي بحرقة وبمرارة فقد طفله الذي استشهد قبل أن تنضج أحلامه وتكتمل طفولته، بقولها "ابنك عند الله أحسن منا يما، ربنا اصطفاه عنده، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد". هذه العبارات المقترنة بالحمد والإيمان الراسخ على الرغم من المصاب الجلل تشكل نوعا آخر من المقاومة في وجه العدوان، هم يؤجلون أحزانهم وآلامهم ويضعونها جانبا أمام الانتصار للأرض، حتى وإن كان ثمن ذلك زهق الأرواح وارتواءها بدماء الشهداء.
الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن الجانب الذاتي في الحرب يقوم على تنظيم ردود الفعل من خلال آليات نفسية دفاعية، كتأجيل المشاعر أو ما يعرف بتجميدها، وهو ناتج عن ضبط الذات وتجاهل الدوافع الذاتية الموجود لدى الفرد لأجل القيام بمسؤوليات أكبر أو تحقيق هدف أسمى.
ويوضح أن تأجيل المشاعر في الحروب أو في لحظات الكارثة والصدمة يتم مع عدد من المشاعر والانفعالات بشكل لا شعوري، من خلال عملية نزوح زمني أو تجميد مؤقت للشعور، وتظهر ردود الفعل في وقت آخر.
وتعود هذه الآلية النفسية إلى طبيعة عمل جهاز الضبط الذاتي وجهاز العقل واستشعارهما للخطر؛ حيث تكون الأولوية في الحرب للنجاة والشعور بالأمن، فتتجمد المشاعر الإنسانية الأخرى من ألم وحزن وقهر، وينتقل التركيز على الأولوية الحالية والمسؤولية المطلوبة من الفرد تجاه الآخرين في الإنقاذ والمساعدة، بحسب مطارنة، كما أن الأحاسيس والمشاعر تتحرك في حالة الوعي، وتتجمد في حالة اللاوعي وقد تختفي في لحظة معينة وتظهر لاحقا.
لذلك، نجد أحيانا شخصا فقد عزيزا ولم يبك، وذلك يفسر أنه بحالة لا وعي وصدمة غيبت الإحساس بالحزن. وفي السياق، يلفت مطارنة إلى وجود جانبين لتأجيل الشعور؛ جانب سلبي يقوم على كبت مشاعر الألم والحزن وتظهر على هيئة نوبات شديدة من الغضب في موقف آخر قد لا يستدعي الشعور الذي يشعر به الفرد، وأخرى إيجابية قائمة على تنظيم الانفعال، وهذا يعود إلى طبيعة بناء الشخصية ومدى صلابة الشخص النفسية وقدرته على التحمل والتعامل مع الأمر.
ومن جانبه، يرى الاختصاصي الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع "أن الشعب الغزي قدم مثالا يحتذى، وتصدر صفحة من التاريخ ستبقى تقرأ بحروف من نور"، على حد تعبيره، من خلال تماسكهم ووقوفهم القوي والجريء مع المقاومة على الرغم من كل الجرائم الإسرائيلية الصهيونية التي ترتكب بحقهم. وهذا يؤكد أن هناك نسجا اجتماعيا قويا ومتماسكا ومتفقا على أهداف محددة وعلى وحدة الموقف ووحدة الأرض وصيانة العرض والشرف.
ويكمل "ما شاهدناه من صمود من أبناء غزة سيدرس في التاريخ وسيبقى مصدر إلهام لكثير من المجتمعات التي تعاني من ويلات الحروب، وسيكون هذا الصمود درسا مهما من الدروس المستفادة عبر التاريخ، ومن الحرب الهمجية التي يقودها الكيان الصهيوني على غزة".
ويرى أن هناك مواقف عديدة تبنت عقيدة الثبات وأظهر فيها الغزيون موقفهم الصلب والشديد رغم حجم الفواجع التي تلقوها، ومنهم الأطفال في قوتهم وصمودهم وإيمانهم بوحدة النصر، مواقف الأمهات والآباء رغم استشهاد أبنائهم وأطفالهم.
إضافة إلى مواقف الصحفيين، وعلى سبيل المثال الصحفي وائل الدحدوح، الذي على الرغم من كل المآسي التي لحقت به وبعائلته واستشهاد عدد كبير منهم ومن زملائه، إلا أنه عاد مباشرة إلى ممارسة عمله كصحفي، ينقل الأخبار والجرائم الصهيونية للعالم ويسهم في دعم المقاومة الفلسطينية.
كما وقام المجتمع الغزي بدور مهم في دعم المقاومة بصمودهم وتشكيلهم الحاضنة الاجتماعية الداعمة، ولولا وجود هذا النسيج المتماسك والمجتمع المترابط من أفراد وأطفال وعائلات مؤمنين بحقهم وبعدالة قضيتهم، لن تنجح المقاومة في تحقيق الكثير من أهدافها.
ويتابع جريبيع "أن المجتمع ككل، له دور قوي ومهم في التعامل الفردي مع الحروب والأزمات بأشكالها كافة، وتعاملهم مع الظروف القاسية التي تواجههم، فكلما كان المجتمع أكثر صلابة وتماسكا كانت المناعة النفسية على المستويين الاجتماعي والفردي أعلى. ولكن هذا لا ينفي وجود نسبة من الفروقات الفردية بين الأفراد في طريقة تعاطيهم مع الأحداث وقدرتهم على التحمل، وبالتالي تتفاوت التأثيرات النفسية والاجتماعية".
وفي السياق، يشير مطارنة إلى جملة من الآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها الحرب وما يحدث فيها من مظاهر قتل ودمار وهدم وتشويه، والتي تسهم في ظهور أضرار جسمية، ومنها الصدمات النفسية وحالات الفزع، الخوف والعنف، الأحلام المزعجة والقلق المستمر. إلى جانب فقدان معاني الأمن والأمان والتأثير على البيئة الاجتماعية والأسرية التي تصبح مهددة بالخطر.
حتى الحرب في ذاتها قد تنسى مع الزمن وتمحى آثارها الخارجية بمرور الوقت، ولكن الأثر النفسي الذي ترسخ في اللاشعور على هيئة صور دموية وشريط أحداث يحمل كل ما حوته الحرب من قهر وظلم، يبقى راسخا بأثره وتبعاته النفسية التي تختلف من شخص لآخر، بحسب مطارنة، ومن هنا تبرز أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في الحروب.
كذلك بالنسبة لما تعرضت له غزة من عدوان شرس مس فيه كل غزي في بيته أو أسرته وذاق مرارة الفقد والألم والتهجير والجوع والعطش، هذا كله بما يحمله من تأثير يحتاج إلى سنوات من التفريغ. علاوة على أن كل من عاش هذه الحروب والصراعات وعاصرها، سيحدث لديه ردات فعل مجتمعية صعبة وصلبة وقاسية، وبالتالي تهديد الأمن المجتمعي والسلام المجتمعي، ولا يمكن التنبؤ بالجيل المقبل، الذي شهد مأساة إنسانية بهذا الحجم وعاش الكوارث البشرية الممزوجة بالدماء والقتل، وفقا لمطارنة.
وفي هذا الصدد، يبين أن هناك أثرين للصدمة؛ مباشر عند وقوع الحدث على الشخص، وغير مباشر عند رؤية الحدث الواقع على الآخرين، وفي الحالتين يصاب الشخص بحالة من الحزن والألم الشديد، إضافة إلى الشعور بالقهر وأن الإنسانية مهددة بالخطر وأنه لا يوجد احترام لإنسانية الإنسان.
الى ذلك، الحرب في غزة هي حرب تحرير تقوم على أرض محتلة من قبل عدو صهيوني، وبالتالي هناك مفاهيم ومبادئ مرتبطة بها، كالدفاع عن الأرض وحماية المقدسات والدين والعرض، وما يتطلبه ذلك من دم وثورة من أجل التحرر والنصر، وغيرها من المعتقدات المرتبطة بالإيمان والتضحية في سبيل الغاية المراد الوصول لها، حتى وإن كان ذلك على حساب الموت والاستشهاد.
ويؤكد مطارنة "في فلسطين، ينشأ الأفراد على مبدأ قدسية الوطن والأرض وعلى قيم معينة منذ الطفولة "نحن خلقنا للاستشهاد أو النصر"، على سبيل المثال، وأن الاستشهاد على أرضهم ودفاعهم عنها مصدر فخر وعزة وكرامة، وفي ذلك تحقيق لشيء أكبر وأسمى من المفاهيم الدنيوية الأخرى".
ويقول بهذا الخصوص "كلما زاد الإيمان بهذه الرسالة، وكلما كانت تلك القيم مترسخة في النفس الإنسانية، يكون الشخص صبورا ومحتسبا ويحقق القوة في الداخل، وإذا ما ضعفت يتسلل اليأس والضعف إليها بالطبع".

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