مصادر لـالغد تؤكد شمول أسرى أردنيين بصفقة التبادل بين حماس والاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

أفادت مصادر من الحملة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين لـ "الغد" عن ورود معلومات شبه مؤكدة تشي بشمول أسرى أردنيين خلال أول دفعة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال.



ومن المرجح أن تتم أول صفقة تبادل بين الطرفين صباح يوم غد الخميس، ضمن الأربعة أيام من الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ثائر شريتح، قال الأربعاء، إن القائمة الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي تحريرهم وفق اتفاق الهدنة، "ضمت أسيرات من ذوات المحكوميات الطويلة وممن أمضين سنوات طويلة في سجون الاحتلال".



وأضاف شريتح أن أسرى أردنيين من ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل الحالية بين الاحتلال وحماس.