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الأردن والأمم المتحدة تؤكدان ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة

11/22/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد الاجتماع أهمية تكثيف الجهود وإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على غزة، وضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة بتصويت 121 دولة، وقرار مجلس الأمن رقم 2712.

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