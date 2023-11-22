الأردن والأمم المتحدة تؤكدان ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل أمين عام وزارة
الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة،
اليوم، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن
ديكارلو، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب
على غزة، وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأكد الاجتماع أهمية
تكثيف الجهود وإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها
الحرب المستعرة على غزة، وضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون
الدولي الإنساني، والقرارات الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة حول ضرورة وقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية
والإنسانية الذي قدمه الأردن بالنيابة عن المجموعة العربية، وتبنته الجمعية العامة
بتصويت 121 دولة، وقرار مجلس الأمن رقم 2712.
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