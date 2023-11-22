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الأردن وغزة.. مواقف هي الأقوى عربيًا والأكثر تأثرا وتأثيرًا

11/22/2023 11:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسلام البدارنة






يواصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، اتخاذ مواقف قوية وحاسمة هي الأقوى عربيًا والأكثر تأثرًا وتأثيرًا تجاه حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، منذ اليوم الأول، حيث حذر من خطورة استمرار الاحتلال في غطرسته وإفلاته من العقاب.
واعتبر الأردن في أكثر تصريح تصعيدي أن مجرد التفكير بأي تهجير للفلسطينيين للمملكة يعد بمثابة "إعلان حرب".

وبعد ذلك، تصاعدت حدة اللهجة الشديدة من قبل القيادة الأردنية تجاه الحرب الوحشية على أهلنا في غزة، الأمر الذي بعث رسائل طمأنة وخلق تغيرا كبيرا في المزاج العام لدي الجانب الأردني والفلسطيني، خصوصاً بعد عملية الإنزال الأولى للمعدات الطبية على المستشفى الميداني الأردني.


سحب السفير الأردني
وما أن أوغلت إسرائيل في عدوانها، حتى استخدم الأردن ورقة ضغط تلو أخرى، إذ استدعى سفير المملكة لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة سفير الاحتلال إلى المملكة ما بقيت الحرب مشتعلة.


كسر الحصار
نجحت القيادة الأردنية في اختراق كبير للحصار الإسرائيلي، حيث قامت طائرات الجيش العربي بعمليات إنزال مواد طبية للمستشفى الميداني العسكري في مدينة غزة الذي افتتح العام 2009، الأمر الذي كان له صدى كبيرا في فلسطين والأردن، لأنه كان أول من اخترق الحصار البري.


"ميداني نابلس"
وبتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية مستشفىً ميدانياً إلى نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.


رشق "الماء" بوجه الاحتلال
أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الأردن لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في خطوةٍ أوضحت مدى صرامة الموقف التصعيدي الأردني من الهجمات البربرية الصهيونية.


رفض إخلاء المستشفى الميداني الأردني
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال مقابلة تلفزيونية إن عمان تلقت إشعارات من الجانب الإسرائيلي بإخلاء المستشفى الميداني الأردني، مؤكدا أن الأردن لم يستجب لهذه المطالب.


"ميداني خان يونس"
بخطوة استثنائية ثقبت سور القلعة الفولاذية، أشرف ولي العهد الحسين بن عبد الله بنفسه على عملية تجهيز وإرسال "المستشفى الميداني الخاص/2" إلى جنوب قطاع غزة في مدينة العريش المصرية، تأكيداً على ثبات الموقف الأردني تجاه الأشقاء رغم التحديات الصعبة.

وسيقام المستشفى الجديد في خان يونس جنوب القطاع ، وعززت هذه المواقف الصارمة إزاء ما يحدث من عدوان على قطاع غزة من حالة الفخر لدى الأردنيين.


وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بآراء مشيدة بهذه المواقف التي جاءت انسجامًا مع أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها بالنسبة للأردن.

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