شيوخ وجهاء يثمنون جهود الملك لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات للأشقاء الغزيين

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، خلال لقاءين منفصلين، شيوخ ووجهاء من محافظة مادبا ومن عشيرة الخوالدة/ بني حسن.

وفي بداية اللقاءين، الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، نقل تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع الأردنيين.



وأشار العيسوي، خلال اللقاءين، إلى الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، لافتا بهذا الصدد إلى جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المكثفة والمتواصلة.



وقال إن الأردن، وبفضل قيادته الحكيمة، وظف مكانته الدولية لإيصال رسائل واضحة للعالم بأن ما تقوم به إسرائيل، مخالف لجميع الشرائع السماوية والقانونية والقيم الإنسانية.











وأوضح أن الأردن مستمر في جهوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، كما سيواصل دعم الأشقاء في كامل الأراضي الفلسطينية، مشيرا بهذا الصدد على التوجيهات الملكية بإرسال مستشفى ميداني إلى مدينة نابلس وكذلك إرسال مستشفى غزة/2 إلى منطقة خان يونس مزود بجميع الاحتياجات الطبية من أجهزة وأدوية وحاضنات خداج للأطفال.



وأكد أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قوياً، يؤدي رسالته النهضوية، ثابت على مواقفه الأصيلة، يدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



من جهتهم، أكد الحضور التفافهم حول القيادة الهاشمية، ووقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية في محنتهم التي يمرون بها جراء العدوان الآثم على غزة.



وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بما حققته الدبلوماسية الأردنية، وما اتخذته من إجراءات، بقيادة وتوجيهات جلالة الملك، مشيرين بهذا الصدد إلى جولات واتصالات جلالة الملك الدولية والإقليمية، والتي كان لها تأثير كبير على مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري في غزة.

وثمنوا جهود جلالة الملك ومساعيه المتواصلة لوقف الحرب، وضمان تأمين إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في قطاع غزة، مؤكدين بأنهم وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ودعمهم لجميع الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته من أجل وقف الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وأشادوا بجهود الأردن، بقيادة جلالة الملك، بكسر الحصار على غزة، من خلال إرسال مستشفى ميداني جديد إلى غزة وتأمين المستشفى الميداني الأول في قطاع غزة بالمستلزمات الطبية من خلال عملية إنزال جوي مظلي، نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، بناء على توجيهات ملكية



وعبروا عن فخرهم بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، إلى جانب متابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء.



وأكدوا أن الأردن، قيادة وشعبا، سيبقى الداعم للأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتين إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.



وشددوا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، وأن الأردنيين سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول المس بأمن واستقرار الأردن.



وأشادوا بجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العرب والأجهزة الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن وحماية أمنه واستقراره وصون مقدراته.



وسلم شيوخ ووجهاء محافظة مادبا، في ختام اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك عبدالله الثاني.