إخماد حريق مصنع اسفنج في سحاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الاطفاء في مديريات دفاع مدني شرق وغرب ووسط عمان ومادبا والزرقاء أخمدت حريقاً شب داخل مصنع للاسفنج بمنطقة سحاب.
واكد الناطق الإعلامي أن الفرق المتخصصة استطاعت وبأقصى سرعة من الوصول لموقع الحريق وإخماده و السيطرة عليه ومنع امتداده للمناطق المجاورة وبكل مهنية وكفاءة عالية، في حين لم تقع أي اصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق .
واشار الناطق الاعلامي انه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من الاليات المتخصصة وعدد كبير من مرتبات الامن العام بكافة تشكيلاته.
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