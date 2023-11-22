لا أسرى أردنيين ضمن صفقة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) غادة الشيخ
قال عضو هيئة الدفاع عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال علاء برقان إنه لا أسرى أردنيين ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال.
وأضاف برقان لـ"الغد" أن هذه المعلومات وردته مساء اليوم، بعد أنباء سابقة عن وجود أردنيين ضمن الصفقة.
وكانت مصادر من الحملة
الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين الأردنيين أفادت لـ "الغد" عن ورود معلومات
شبه مؤكدة تشي بشمول أسرى أردنيين خلال أول دفعة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال.
ومن المرجح أن تتم أول
صفقة تبادل بين الطرفين صباح يوم غد الخميس، ضمن الأربعة أيام من الهدنة الإنسانية
في قطاع غزة.
وكان الناطق باسم هيئة
شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ثائر شريتح، قال الأربعاء، إن القائمة
الإسرائيلية لأسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي تحريرهم وفق اتفاق الهدنة،
"ضمت أسيرات من ذوات المحكوميات الطويلة وممن أمضين سنوات طويلة في سجون
الاحتلال".
وأضاف شريتح أن أسرى
أردنيين من ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل الحالية بين الاحتلال وحماس.
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