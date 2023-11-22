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53 أردنيا أجلوا من غزة يصلون الأردن الخميس

11/22/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر اليوم الخميس.

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