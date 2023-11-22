53 أردنيا أجلوا من غزة يصلون الأردن الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، سيرت المملكة الأردنية الهاشمية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ستنقل 53 مواطناً أردنياً تم إجلاؤهم يوم أمس من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.
وستصل الطائرة إلى مطار ماركا العسكري في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر اليوم الخميس.
MENAFN22112023000072011014ID1107475040
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.