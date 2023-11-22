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عدالة الأحداث تنشئ مركزا للعلاج النفسي

11/22/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان- أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" وبالشراكة مع عدة مؤسسات رسمية، "الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2024-2028".
جاء ذلك، خلال حفل أعلنت فيه وزارة التنمية الاجتماعية، عن إطلاق الإستراتيجية، وإنشاء مركز للعلاج النفسي في مدينة الرصيفة، فيما كشف مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن العمل على إعداد تشريع ناظم لمنع التسرب المدرسي.
أمين عام المجلس د.محمد مقدادي، قال "أعدت الإستراتيجية بالشراكة مع اللجنتين التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، لتكون مرجعاً للعاملين في هذا القطاع"، مضيفا أن ذلك يجري "لغايات تحديد الأدوار ورصد الاحتياجات، بما يُسهم في الارتقاء بقطاع الأحداث، وتعزيز العدالة التصالحية للحد من دخول الحدث بإجراءات التقاضي، وتوفير أكبر قدر من العدالة لهم اثناء النزاع القانوني".
وقال مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية، الأمين العام للوزارة برق الضمور، إن "مساهمة الوزارة بتنفيذ محاور الإستراتيجية، هو تأكيد على التزام الحكومة، بالأخذ بالمفهوم العصري لعدالة الأحداث بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل".
وقال ممثل منظمة "اليونيسف" في الأردن فيليب دوامل، إن "الأطفال الذين يتعاملون مع القانون هم ضحايا يحتاجون لدعم متخصص وحماية، أثناء تنقلهم في النظام القضائي، وفرصة ثانية لإعادة إدماجهم بشكل هادف في المجتمع".
واعتبر أمين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي، إن محور تطوير عملية التقاضي من أهم محاور الإستراتيجية التي من شأنها تعزيز التخصص في قضاء الأحداث في المحاكم، والتوسع في تطبيق بدائل الاحتجاز والعدالة التصالحية، مؤكدا أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات.
وأكد نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العقيد قيس الغرايبة، إن الإدارة تعمل على تعزيز البنية التحتية لها، عبر استكمال تخصيص أقسام لشرطة الأحداث لها في محافظتين العام المقبل، عدا عن إعادة النظر ببعض الأقسام لضمان بيئة داعمة أفضل للأحداث.
أما القاضي أسامة المناعسة من مديرية القضاء العسكري، فأكد أن هناك توجها لإطلاق برنامج لتطبيق التدابير غير السالبة للحرية على الأحداث في قضايا المخدرات.
من جهتها، قالت مسؤولة المناصرة وكسب التأييد في مركز العدل سهاد السكري، إن أهمية الإستراتيجية تكمن في التركيز على الأحداث، ممن هم بحاجة إلى الحماية، بالإضافة للأحداث في نزاع القانون، مؤكدة على أهمية شمول مؤشرات القياس لتنفيذ الإستراتيجية.
وقال مدير مديرية الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أحمد الزبن، إن هناك تحديات مالية وبشرية لتنفيذ الإستراتيجية، وسيجري تعزيز كوادر الوزارة.
وكشف رئيس قسم التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم خالد محارب، عن توجه الوزارة لسن تشريع جديد ناظم لمعالجة مشكلة التسرب من المدارس، في إطار إنفاذ الإستراتيجية.
وقال مشاركون اثناء حفل الاطلاق، لنجاح تنفيذ الإستراتيجية يجب ربط محاورها بموازنات المؤسسات المالية ذات العلاقة، وتجويد وتطوير التشريعات المتعلقة بعدالة الأحداث وتعزيز بدائل الاحتجاز للأحداث، بما في ذلك قضايا المخدرّات .
وتتضمن الإستراتيجية 5 محاور هي الوقاية والتوعية ومن ثم التشريعات ومن ثم الخدمات، ومن ثم التنسيق والتشبيك، ومن الموارد البشرية.

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