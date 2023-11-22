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هدنة الأيام الأربعة.. هل تؤسس لوقف إطلاق للنار أم تفتح باب الجحيم ثانية؟

11/22/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- بعد الإعلان عن هدنة إنسانية بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ظهرت تساؤلات عديدة حول مدى التزامه بالاتفاق، وهل سيمهد ذلك لوقف لإطلاق النار وانتهاء العدوان على قطاع غزة.
محللون عسكريون وسياسيون، اختلفوا حول مستقبل هذه الهدن، ومصير العدوان على القطاع، لسوابق مع تجارب عديدة مع الكيان الذي اعتاد خرق الهدن، لكن آخرين رأوا بأنه تحت ضغط شارعه الذي يطالب بعودة رهائنهم، والضغط الدولي عليه، واستمرار نزيف خسائره الاقتصادية، وارتفاع عدد قتلاه في قتاله مع المقاومة وجراء الضربات الصاروخية على مستوطناته ومدنه المحتلة، سيرضخ، بل وسيدفع لتوسل مزيد من الهدن.
يدخل اتفاق الهدنة الإنسانية بين الكيان والمقاومة الفلسطينية، حيز التنفيذ فجر اليوم على أن يستمر لـ4 أيام قابلة للتمديد، بعد نجاح جهود وساطة مشتركة بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية في دفع الكيان لقبولها، وموافقة المقاومة عليها وفق شروط واضحة، قال مشاركون في التفاوض عليها، بأن الوصول إلى هذه الهدنة كان شاقا ومؤلما، وتشمل تبادل 50 أسيرا من النساء الإسرائيليات والأطفال في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح نساء وأطفال فلسطينيين محتجزين في سجون الكيان، على أن يزداد عدد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، والوقود.
الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب، قال إنه برغم أن الكيان عودنا على عدم التزامه بأي اتفاقات أو مواثيق أو قوانين دولية، أو قيم حرب، لكنه في عدوانه الأخير على غزة، يهتم بتلبية أوامر أميركا، الراعية الأولى له، والتي قدمت له كل شيء يحتاجه لتنفيذ عدوان وحشي على القطاع وأهله.
وأضاف الطيب، بما ان أميركا حليفة الكيان الاولى، فمن مصلحتها حاليا إرساء تهدئة في القطاع، فرضتها إحداثيات عديدة، أبرزها انكسار الكيان عسكريا، وضغط المجتمع العالمي الشعبي والسياسي، وصلابة المقاومة، لذلك فإن الكيان سيلتزم بالاتفاق، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ألزمت الكيان بالاتفاق، وهي مستعدة لمواجهة أي نقض يقوم به، كونها الوحيدة التي تعرفه جيدا، وفقا لتجربتها السابقة في حروب معه، وبحسب مقولتها المعروفة دائما "إن عدتم عدنا".
ورأى الطيب، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، يريد تبييض وجهه أمام شعبه، وضغط الولايات المتحدة عليه، لذلك يتوقع بأن يلتزم بالهدنة، والتي ستكون مقدمة لوقف اطلاق النار في القطاع بشكل تام.
ولفت إلى أن الكيان، لم يحقق أهدافه من عدوانه الهمجي الذي أعلن عنه في بداية الحرب، وقد بدأ بتقديم تنازلات أجبرته عليها المقاومة بصمودها الأسطوري، وللأسف، لم يحقق أي منجزات كان ادعى انه سيحققها في بداية الحرب، سوى عمليات تدمير مروعة للمباني، وجرائم القتل الوحشية بحق الأطفال والنساء والكهول في القطاع.
وسيجري تسليم الرهائن من أسراه للجنة الدولية للصليب الأحمر، لينقلوا إلى منطقة رفح، وهناك، برعاية من الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين، سيجري نقلهم للكيان، وعند تسلمهم، سيبدأ بالإفراج عن الأسيرات والأطفال الفلسطينيين، وفق العدد المتفق عليه، بمعدل أسير من الكيان مقابل 3 أسرى فلسطينيين.
المحلل السياسي والعسكري نضال أبو زيد، رأى أنه في ظل نجاحات المقاومة العسكرية في كل محاور القتال الرئيسة، ما اجبر الكيان على قبول الهدنة مرغما، جاءت شروط الهدنة له مذلة، بخاصة بعد تصريح بعض أركان حكومته من اليمين المتطرف، بانه لن تكون هناك هدنة، ولن يقبلوا بها، لكن قبلوها صاغرين، تحت زعم أنهم يحاولون إعادة تنظيم أنفسهم، والخروج من مأزق ضغط شارعهم على حكومتهم المتطرفة.
وقال أعتقد بأن ما بعد الهدنة، سيكون اقسى على الكيان مما قبلها، فالمقاومة ما تزال تبرع بالتلاعب بقواته ميدانيا وبحكومته عسكريا، لذلك فقد تمدد الهدنة إذا ما أفرجت المقاومة بشكل متسلسل عن أسرى آخرين منه، وبالتالي لذا ستفرج عن عدد آخر غير المتفق عليه من أسراه.
ورأى أبو زيد، أن تمديد الهدنة لأكثر من أربعة ايام، سيجعل المقاومة تكسب الوقت، وتلعب عليه جيدا في هذه الحرب، وبالتالي تريد كسب اكبر وقت ممكن، لإدراكها خطورة وجود قوات للكيان ميدانيا في غزة، وبقائها في حالة استمكان واستعداد قصوى.
وبين أن هذا يعني، بان القوات ستبقى حسب العرف العسكري مشتبكة، أي أن الماكنة الاقتصادية للكيان ستتعرض لخسائر، فقواته تحتاج لنفقات دائمة، وبالتالي فإن المقاومة ستلعب على عامل الوقت، إذا ما أخذنا بالاعتبار أنها تريد جره الى فترات أطول من ذلك، لتضعه أمام عامل الطقس الضاغط على العمليات البرية.
وقال أبو زيد، نعرف بأن الطقس لا يساعد القوات الجوية على تقديم إسناد كاف للقوات البرية، وبالتالي، كلما زادت مدة العمليات البرية وزاد الوقت، زاد الضغط السياسي والعسكري على الكيان.
من هنا، يبدو بأن المقاومة تخطط لجره وقتا أطول، بإطالة أمد الهدنة، وهذا قد يؤدي لنجاح واضح جدا للمقاومة في كل ما قدمته ميدانيا وسياسيا.
اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار، اعتبر هذه الهدنة مؤقتة وهشة، وما هي إلا ترتيبات وإجراءات وقائية لفترة محدودة، يجري فيها تبادل أسرى بين طرفين متحاربين، موضحا بأن المنطقة ما تزال ساخنة في فلسطين، وفي دول أخرى كالعراق واليمن ولبنان، لذلك يتوقع حدوث اختراق للهدنة.
ورأى، أن من المحتمل تكرار الهدن الإنسانية، لكنها لن تكون حلا للصراع، بخاصة وأن الكيان لم يحقق أهدافه التي أعلنها في بداية عدوانه، وأي وقف لإطلاق النار، سيعتبر انتصارا للمقاومة.
وبين أبو نوار أنه من المبكر الحديث عن وقف تام وكامل لإطلاق النار، فاحتماليته ضعيفة في ظل عدم وضوح الحلول في الكيان، لافتا للدور المهم الذي يقع على عاتق مصر حاليا لمساعدة القطاع من الجنوب.

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