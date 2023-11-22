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الأردن يدرس إعلان الانضمام لسبع مبادرات مناخية في كوب 28

11/22/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان– حددت الحكومة 4 رسائل رئيسة، ضمن موقف موحد ستتبناه، في قمة المناخ "كوب 28" الذي سيعقد في الإمارات نهاية الشهر الحالي، من بينها التتبع السريع للتحول للطاقة وخفض الانبعاثات.
وتخضع 7 مبادرات مُناخية للإجراءات في مجلس الوزراء حالياً للإعلان عن الانضمام لها في "كوب 28"، وعلى رأسها إعلانات أنظمة الأغذية المرنة والزراعة المستدامة، والعمل المناخي، والمناخ والصحة، ونوايا كوب 28 بشأن الاعتراف المتبادل ببرامج شهادات الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون ومشتقاته.
واستعرضت وزارة البيئة في الجلسة التحضيرية للمشاركين في مؤتمر الأطراف الـ28 في دبي أول من أمس، المحاور الواردة في ورقة الموقف، وتشتمل على الدفع باتجاه التعبئة لمؤتمر أطراف أكثر شمولية، وأهمية وضع الطبيعة والناس، والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، وصرف التمويل المناخي.
وأدرج الأردن مجموعة من الرسائل لتداولها في القمة مثل "ضرورة بذل جهد دولي للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، وذلك تماشياً مع مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة"، بحسب الاستعراض الذي قدمته الوزارة في الجلسة التي نظمتها وبالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، والجمعية العلمية الملكية.
كما أن "الوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية عبر نظام طاقة خال من الكربون، وبأسعار معقولة وعملية، مع ضرورة الاستثمار والابتكار، ومشاركة استباقية للقطاع الخاص نحو تحقيق الأهداف المُناخية المشتركة"، من ضمن تلك الرسائل التي أعلنت لأول مرة.
وسيركز الأردن في رسائله بشأن التمويل على أن "تعبئة صرف 100 مليار دولار سنوياً، ووجود آلية شفافة، ودعم المجتمع الدولي الى دعم مبادرة الترابط بين اللاجئين والمُناخ".
وأعلنت 56 دولة عربية خلال مؤتمرات وزارية عربية للبيئة عقدت سابقاً دعمها لمبادرة مترابطة اللاجئين والمُناخ، التي أعلن عنها جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ "كوب 27" الماضية، بالإضافة الى اعلان حكومتي اسبانيا وبريطانيا عن دعمهم لها، بحسب بيانات وزارة البيئة.
وسيطلق الأردن المبادرة مجدداً في الأسبوع الأول من قمة المُناخ لضمان دعم أكبر عدد ممكن من الدول لها، بحسب الوزارة.
وبشأن التعبئة من أجل مؤتمر أطراف أكثر شمولية، فإن الأردن "سيؤكد على تأطير الشراكة مع الدول، والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين، والمجتمعات الضعيفة، مع تعزيز التعاون ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتخصيص التمويل وصرفه"، كما جاء في ورقة الموقف الرسمية.
وسيشدد الوفد الرسمي في مفاوضته على أهمية "إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتفعيل صندوق التعلم والتطوير، والعمل التعاوني بشأن التكيف، والحفاظ على النظم البيئية، وضمان دمج المرونة المُناخية في التعافي الاقتصادي الأخضر".
وأكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة أن "الأردن لديه تحديات مضاعفة بشأن التغير المُناخي، بخاصة في ظل موجات اللجوء التي أدت لزيادة غير طبيعية في معدلات النمو السكاني، والضغط على الموارد الطبيعية، لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره بتقديم الدعم للمملكة".
و"لذلك، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في (كوب 27) مترابطة اللاجئين والمناخ، وباسم جميع الدول التي تعاني من تحديات وآثار التغير المُناخي، ومن زيادة غير طبيعية بالسكان، ويجب أن تعطى الأولوية للمملكة بالدعم الفني والمالي"، بحسبه.
ولفت الى أن "الاجتماع يأتي لتنسيق الأفكار، وتوحيد الرؤية حول جهود الأردن المبذولة منذ قمة المناخ الماضية للآن، وما الذي سيقدم في القمة".
وبين أن "القمة الماضية حققت إنجازات عدة أحدها كان بشأن التمويل، حيث طالب الأردن بوجود منصة إلكترونية توضح من الدول التي قدمت التمويلات ووفقاً لتعهداتها، وكيف صرفت".
ولفت الى أن "صندوق الخسائر والأضرار الذي توافقت عليه دول القمة الماضية، وجرى تأسيس الهيئة الانتقالية المعنية بوضع تقرير بشأن آلية عمله، وكل ما يتعلق بتفاصيل عمله".
وحول موقف الأردن من الصندوق شدد الردايدة على أن "فاعلية الدور الذي سيقوم به الصندوق ما يهم المملكة، بغض النظر عمن سيتولى إدارته، إيجاد تمويل كاف للتعامل مع الخسائر والأضرار، مع وجود آلية ومنهجية عمل غير تقليدية لتيسير الوصول للتمويلات"، كما ذكر.
وأشار الى أن "نتائج أول حصيلة جرد عالمي منذ قمة باريس أظهرت أن العالم متأخر بشأن العمل المناخي، إذ أن نسبة الانبعاثات زادت 11 % في العام الماضي، رغم ضرورة تخفيضها لـ43 % في عام 2030".
ومن بين النتائج كذلك أن "حجم المخصصات المدفوعة للتكيف يجب أن تصل لـ 130 مليار دولار سنوياً في عام 2030، الا أنها بلغت العام الماضي فقط 20 مليار دولار، لعدم وجود اهتمام سياسي أو الرغبة في العمل، كما أنه في الغالب تهمش مواضيع الغذاء والصحة والطبيعة يعد سبباً بذلك".
وبشأن الخسائر والأضرار لفت الردايدة إلى أن "نتائج الجرد تظهر على أن المطلوب بحلول عام 2030 حوالي 300 مليار دولار، لكن من العام الماضي كانت النسبة متدنية جداً لعدم وجود مناقشة عملية حول مجموعة حقيقية من الخيارات".
وأشار إلى أن "التمويل يجب أن يصل بحلول عام 2030 أربعة ترليونات، لكن ولغاية عام 2022 نحو 600 مليون دولار، ونتيجة استمرار التقدم البطيء في إصلاح المؤسسات المالية الدولية".
بدوره أكد المدير المقيم لمكتب الأردن لمؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية اسفن زنسكي أن "الوصول الى اتفاق وفهم مشترك للاستدامة وبشكل شمولي يعد أمراً مهماً".
وتنطوي الشمولية، بحد قوله على "الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمعنى أن كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالاستدامة عليها أن تضمنها في كافة قراراتها المستقبلية".
وقدم مستشار وزير البيئة للشؤون الفنية ومدير وحدة الاقتصاد الأخضر د. جهاد السواعير عرضاً حول المبادرات التي ستطرح خلال قمة المناخ "كوب 28"، والتي يدرس الأردن الانضمام إليها من بينها "إعلان أنظمة الأغذية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وإعلان المناخ والصحة، وتعهد التبريد العالمي".
من بين المبادرات كذلك "الطاقة المتجددة، وشراكة التحول العادل المستجيب للنوع الاجتماعي، والعمل المناخي، وتحالف "كوب 28" من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح من أجل العمل المُناخي"، بحسبه.
ويتوقع أن "يتم الإعلان عن مترابطة المُناخ واللاجئين كأحد الحلول، وضمن إعلان الإغاثة والتعافي والسلام، فيما تدرس وزارة البيئة الانضمام لمبادرة حكومة صافي الانبعاثات الصفري قبل عرضها على مجلس الوزراء".
وأرسلت الوزارة كذلك، في وقت سابق كتابا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لإبداء الرأي بخصوص الانضمام لمبادرة الطاقة المتجددة، فيما يزال تعهد التبريد العالمي قيد الدراسة في رئاسة الوزراء لأنه قد يترتب على الأردن تكاليف مالية لتنفيذ البنود الموجودة في التعهد، بحسب السواعير.

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