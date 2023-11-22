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عليان: الحاجة ماسة لوضع مواصفات محلية لوسائل التنقل الكهربائية

11/22/2023 11:25:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – فيما يؤكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان على الحاجة الماسة لوضع مواصفات فنية أردنية خاصة بوسائل النقل الكهربائية العامة والمركبات الخاصة، يربط خبراء بين خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ونسب تلوث الهواء، وتحسين جودة حياة المواطن، بالتحول نحو التنقل الكهربائي، ووفقا لمنهجية عمل متسارعة لضمان تحقيق الأردن لالتزاماته بموجب اتفاقية باريس.
وكشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، خلال المنتدى الوطني الأول رفيع المستوى حول التنقل الكهربائي أمس، عن أن“عدد محطات الشحن الكهربائية في المملكة وصل إلى 60 محطة حتى نهاية الشهر الماضي، فيما صدرت ثلاثة آلاف موافقة لتركيب عدادات لشحن المركبات الكهربائية في المنازل للفترة نفسها”.
وفي هذا الصدد، شدد عليان، خلال المنتدى الذي عقدته وزارات البيئة، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية، والممول من مرفق البيئة العالمي عبر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، على أن“الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال النقل الكهربائي، ولذا لا بد أن تكون المملكة جزءا من منظومة العمل المشترك في مجال النقل الكهربائي في المنطقة، وخاصة بتعميم المواصفات الفنية التي يعتمدها العديد من الدول بشأن وسائل التنقل الكهربائية”.
وبين عليان في تصريحات لـ”الغد” على هامش المنتدى، أن“التخلص من البطاريات الكهربائية المستخدمة، وإعادة تدويرها، يعد من القضايا المهمة الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل صناع القرار”.
وفي رأيه يجب“الأخذ في الاعتبارات المتعلقة بالعمر الافتراضي للبطاريات المستخدمة والبالغ خمس سنوات تقريبا، ومدى تحمل كفالة المصنعية من عدمها، وفي حال عدم التخلص منها بطرق آمنة فما هي التأثيرات البيئية لها بعين الاعتبار من أصحاب القرار”.
ودعا إلى“تحفيز القطاع الخاص من أجل إنشاء البنية التحتية المناسبة لوسائل النقل الكهربائية في الأردن العامة والخاصة”.
ولفت إلى أن“رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بشأن النقل الكهربائي تعد سابقة، إذ كان الأردن من الدول المتقدمة باستيراد السيارات الكهربائية”.
ومن وجهة نظره، فإن“وسائل نقل البضائع المصممة وفق تكنولوجيا الهيدروجين من القضايا الرئيسية اليوم، في وقت يوجد توجه حكومي لمحطات هيدروجين في محافظة العقبة، والتي تعد عاملا مساعدا في شأن الاستقلال بالطاقة محليا”.
و”يوفر الاجتماع الأول للمنصة الوطنية للجنة العليا للنقل الكهربائي في المملكة آليات للحوار بين الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني بهذا الخصوص”، وفق تأكيدات أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
كما“جرى التوصل إلى توصيات ضمن هذا المشروع من شأنها أن تسهم في رفع الوعي والمعرفة بشأن استخدام المركبات الكهربائية، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال بما يخدم القطاعات المختلفة خاصة النقل العام والسياحي”.
وبين أن“الأردن يعتبر من الدول الرائدة في المنطقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتداعيات التغير المناخي، ودعم المشاريع المستجيبة للمناخ في مجالات التخفيف من الانبعاثات والتكيف”.
ولفت الى أن“وزارة البيئة عملت على تطوير إجراءات التكيف والتخفيف لمواجهة التغيير المناخي على المستوى الوطني، وبما يتلاءم مع وثيقة المساهمات المحددة وطنيا، والقاضية بتخفيض 31 % من مجمل الانبعاثات في المملكة بحلول عام 2030”.
وأعرب عن أمله بأن“يخرج مؤتمر الأطراف كوب 28 بالعديد من القرارات التي ستسهم في رفع كفاءة العمل المناخي، وإيجاد فرص للتعاون الثنائية مع دول أخرى في مجال رفع القدرات، ونقل التكنولوجيا في هذا المجال”.
وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعداد إستراتيجية النقل الكهربائي، والتي تركز بشكل رئيس على كافة الأمور المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، بحسب أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام.
وأكدت العزام أن“المضي قدما بشأن تعزيز موضوع النقل الكهربائي يتطلب مشاركة مختلف القطاعات المختلفة، في وقت سيسهم التحول لوسائل التنقل الكهربائية في حال ارتباط محطات الشحن بالطاقة المتجددة، في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة”.
وبينت أن“وزارة الطاقة أعدت تعليمات تشجع على نشر محطات الشحن الكهربائي في المملكة، إذ إن هنالك 60 رخصة محطة خاصة، فيما منحت ثلاثة آلاف موافقة لعدادات شحن منزلية”.
ولفتت إلى أن“ارتفاع أسعار البنزين دفعت بالمواطنين إلى شراء السيارات الكهربائية التي وصل تعدادها لـ80 ألفا مع نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 90 ألف سيارة نهاية الشهر المقبل”.
وتوقعت أن“يؤدي الطلب على النقل الكهربائي إلى زيادة الأحمال الكهربائية المنزلية، ما يوجب على شركات الكهرباء في المملكة تعزيز شبكاتها، والتي من المحتمل أن تصل عام 2025 إلى 30 ميغاواط”.
ومن بين الإجراءات المهمة الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لدى الحديث عن النقل الكهرباء، وفق قولها“ما يسمى بالتعرفة المرتبطة بالزمن”.
ويعتبر“الاجتماع الأول للمنصة نقطة تحول هامة نحو تحفيز وتسريع النقل الكهربائي بشكل خاص، والتفكير في مستقبل وسائل النقل المستدامة بشكل عام”، تبعا لأمين عام وزارة النقل المهندس أسامة كرادشة.
ولفت كرادشة إلى أن“المشهد العالمي يشير بشكل واضح إلى تحول نحو الممارسات المستدامة، إذا إن التحول إلى نقل حديث شامل ونظيف من حيث التقنيات والبنية التحتية، سيلعب دورا في التنمية الاقتصادية عبر خلق استثمارات جديدة، وتحفيز الحلول الريادية والمبتكرة، وتوفير وظائف مستدامة”.
وأضاف أن“أنشطة النقل مسؤولة عما يقارب 28 % من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة، لذلك فإن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية سيكون له أكبر الأثر في التخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتقليل التلوث، وتحسين نوعية الهواء”.
وأشار إلى أن“وزارة النقل تعكف حاليا على استكمال تنفيذ البنية التحتية لمشروع باص التردد السريع بين عمان والزرقاء، بالتعاون مع الشركاء، كما تعمل على إعداد السياسة العامة للتنقل، والإستراتيجية الوطنية للنقل، وإحدى محاورها الرئيسية البيئة والمناخ”.
وشدد على أن“التحول للنقل الكهربائي سيعمل على إعادة تشكيل المدن، وتقليل الآثار الكربونية، وتعزيز الجودة العامة لحياة المواطنين، دون التمييز بين فئاتهم كافة، وفي سائر مناطق في المملكة”.
بدورها، بينت الممثل القطري لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) سلافة مدانات أن” العالم يمر بثورة ستساعده في التخلص التدريجي من استخدام النفط والوقود الأحفوري، وتدفع باتجاه التحول نحو نظام نقل أكثر استدامة”.
و”تماشيا مع اتفاقية باريس التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016، يجب تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030، وانبعاثات النقل المباشرة بنسبة 9 % بحلول العام نفسه”، بحسبها.
ومن وجهة نظرها“إذا كانت السيارات الكهربائية مدعومة بالطاقة المتجددة، فيمكن أن تلعب دورا مهما للغاية في المساعدة على تحقيق هذا الهدف”.
وشددت على أن“توسيع نطاق اعتماد التنقل الكهربائي يعد خطوة مهمة ومعقدة للغاية، وتتطلب شراكة قوية وفعالة للغاية بين جميع الأطراف، ليس فقط في تصميم هذه المشاريع ولكن أيضا في تنفيذها”.
وقدم الممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن كريستوف اسكوت عرضا حول خيارات تسريع التحول إلى التنقل الكهربائي في الأردن من بينها“الابتكار، والحوافز السياسية، والتمويل، ومشاركة المعرفة، والقيادة”.

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