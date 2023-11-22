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بدء إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة

11/22/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى جنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه وصلت حوالي 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، برفقة الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، لإجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان، إنه سيتم نقل مرضى الكلى إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، والجرحى إلى المستشفى الأوروبي في جنوب خانيونس. (بترا)

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