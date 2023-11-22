طفح الكيل.. نقابات عمالية إسبانية تتضامن مع غزة

أصدرت 17 نقابة عمالية في إسبانيا، بياناً تاريخياً للتضامن مع فلسطين ومقاومتها العسكرية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عبر بيان مفتوح لمجلس النواب الإسباني والحكومة لقطع العلاقات مع "إسرائيل".



تحت عنوان "فلسطين ليست قضية خاسرة"، قال البيان "تريد النقابات الطبقية، والمنظمات التي تمثل العمال، معالجة قضية بالغة الأهمية في هذا الوقت، وأولها علاقة الدولة الإسبانية بإسرائيل وحكومتها الصهيونية.



وأضاف "شهدنا في الأيام الأخيرة أحداثاً مأساوية للشعب الفلسطيني، الذي عانى منذ عقود من الاحتلال والفصل العنصري والظلم، الذي ارتكبته الحكومات الصهيونية الإسرائيلية وجيشها، من جرائم حرب وقصف العشوائي ضد السكان المدنيين والمستشفيات والمدارس، وانقطاع الكهرباء والماء والوقود والأدوية والمواد الغذائية".





البيان تابع "من الضروري أن نفهم السياق التاريخي لهذا الصراع، الذي أدى قيام "إسرائيل" عام 1948 إلى احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين".

وأردف "800 ألف فلسطيني ما زالوا يعيشون اليوم كلاجئين في أرضهم، وتواصل "إسرائيل"، بتمويل كبير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تجاهل القانون الإنساني الدولي وتستمر في احتلالها الإجرامي لفلسطين”.



البيان التاريخي شدد على أن "أسلوب "إسرائيل" في التطهير العرقي، والفصل العنصري المتواصل ضد الفلسطينيين، معترف به ومرفوض من قبل قطاعات واسعة من اليهود والأكاديميين، من قبل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والتقريرين الأخيرين للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش 2.4 مليون فلسطيني في ظروف غير إنسانية، محرومين من حقوقهم الأساسية".

وأكد أن المقاومة الفلسطينية، التي يصفها "المجتمع الدولي" بالإرهاب، هي في الواقع مظهر مشروع لحق الشعوب المغتصبة في قتال المعتدين عليها، وقد عانى الفلسطينيون من ظلم غير مقبول ورسالتهم بسيطة "لقد طفح الكيل".وقال إنه“لكل هذه الأسباب، نحثّ حكومة الدولة الإسبانية على قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدولة التي تديم نظام الفصل العنصري المقيت وتنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن“النقابات العمالية الموقعة، وبعد النداء العلني للنقابات الفلسطينية، تطالب الدولة الإسبانية بتبني موقف واضح وعادل وداعم للدفاع عن فلسطين”.وطالبت النقابات الحكومة والبرلمانيين الموافقة على هذه المبادرات، كموقف ضد الفظائع التي ترتكبها حكومة الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني.



وختم البيان بالقول: "من جانبنا، سندعم التعبئة الوحدوية بهذا المعنى نفسه.. أوقفوا إطلاق النار، أوقفوا الإبادة الجماعية". -وكالات