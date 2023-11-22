عبد اللهيان: الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الخارجية
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن مضيّ 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة
أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي.
وأضاف عبد اللهيان أن الشعب
الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين.
وتابع: نحن في لبنان
للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق.
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