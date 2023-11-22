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عبد اللهيان: الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي

11/22/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن مضيّ 6 أسابيع من المقاومة البطولية في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الكيان الإسرائيلي.

وأضاف عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر مستقبل غزة ومستقبل فلسطين.

وتابع: نحن في لبنان للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق.

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