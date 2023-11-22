الجامعة العربية ترحب بالهدنة الإنسانية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحبت الجامعة العربية
بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في
قطاع غزة وتبادل عدد من الأسرى لدى الطرفين.
وأعرب الأمين العام
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تفضي
الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي
الوحشي على سكانه.
وقال أبو الغيط، إن
هذه الهدنة تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.
وأكد أن الحل السياسي
الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد من دوامات
العنف المتكررة في الشرق الأوسط، مبينا أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا
يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل. (بترا)
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