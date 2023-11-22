حلمي ما نكون أشلاء.. آخر كلمات الصحفية الغزية آيات قبل استشهادها (فيديو)

إذا كانت مقولة "الإنسان يشعر باقتراب وفاته" تحدث، فهذا ما حصل بالفعل مع الـ Voice Over الفلسطينية آيات خضورة، والتي سجلت أمام العالم أيامها الأخيرة في الحياة، من خلال فيديو ظهرت فيه لتقول أنه الفيديو الأخير لها وأنها على وشك الاستهداف، الفيديو أظهر مشاعر خوفها وقوتها في نفس الوقت وكشف مدى الظلم والقهر الذي يتعرض له كل مواطن فلسطيني عندما يشعر باقتراب انتهاء حياته ويقف مكبل ينتظر الموت في أي لحظة.

نشرت الـ Voice Over الفلسطينية آيات خضورة فيديو من خلال حساباتها علي السوشيال ميديا بعنوان " الفيديو الأخير "، قائلة "يمكن هذا يكون الفيديو الأخير لي"، وأكملت حديثها "الاحتلال أطلق قنابل صوتية مخيفة ووزع مناشير بإخلاء المنطقة ..وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا..كل الناس ساروا يهربوا بالشوارع بشكل كتير مجنون..ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي ..احنا بس اللي باقيين كام حد وأنا بالبيت مش عارفين الباقي وين راح..الوضع مخيف مشهد كتير مرعب ..اللي بيسير كتير صعب يارب ارحمنا"، وختمت الفيديو ببكاء مكتوب بالحسرة والقهر.

الـ Voice Over الفلسطينية آيات خضورة وثقت منذ بداية الأحداث جرائم الاحتلال من خلال فيديوهات قصيرة نشرتها على حساب الإنستجرام الخاص بها من بينهم فيديو بعنوان " رسالة غزة للعالم، أوقفوا الحرب..رسالتي الأخيرة للعالم"، قالت فيه " احنا بشر زي أي بشر كان عندنا أحلام كتير كبيرة ..بس للأسف اليوم احلامنا لو استشهدنا انه الناس تعرفنا ما نكون أشلاء ..ولما نستشهد يكون في كفن لنا وندفن بقبر وما نسمع صوت القصف... نعيش حياة ما فيها ادني مقومات الحياة الأساسية ..مهما الناس صورت او وثقت مش هنقدر نوصل ما يحدث..شو عشنا وشو شفنا احنا بنشوف كل شيء بيدمر أمام عيوننا"، ومن هنا انتهت قصة آيات خضورة والتي كانت توثق جرائم الاحتلال يوميا ليعرفها العالم إلي آيات خضورة الشهيدة الفلسطينية. -اليوم السابع

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