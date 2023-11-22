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حكومة الاحتلال: مستعدون لتمديد الهدنة الإنسانية لإخراج مزيد من مواطنينا

11/22/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "إسرائيل" مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من "مواطنيها"، وفق موقع "الجزيرة نت".

وأعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، وسيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

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