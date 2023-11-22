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الصحة العالمية: المستشفيات القليلة المتبقية في قطاع غزة تتعرض لضغوط هائلة

11/22/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، إن المستشفيات القليلة المتبقية بقطاع غزة، والتي تعمل فقط بصورة جزئية، تتعرض لضغوط هائلة، وتُقدم خدمات طارئة محدودة، الأمر الذي يترك آلاف المرضى عُرضة لأمراض يمكن الوقاية منها نتيجة انقطاع خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة.
وأضاف المنظري، "أنه مع توقُّف المرافق الصحية عن العمل بسبب الحرب على غزة أو نقص الموارد، تتضاءل قدرة المنظمة على تقديم الرعاية الصحية للسكان، في الوقت الذي ترتفع فيه احتياجاتهم بشكل كبير".
وأوضح المنظري، خلال إحاطة إعلامية افتراضية، نظّمها المكتب الإقليمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، لآخر المستجدات الإقليمية بشأن الطوارئ الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان، أن تباطؤ الإمداد بالأدوية والمستلزمات، ونقص الوقود والمياه المأمونة، وتدمير البنية الأساسية، وفقدان الموظفين، أدى إلى إجبار 27 مستشفى من أصل 36 مستشفى على الإغلاق.
وتابع، أنه بدون الحصول على المياه النظيفة أو التخلص الآمن من نفايات الصرف الصحي، يزداد تعرُّض الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مكتظة للإصابة بالمرض، وأن المنظمة تشهد بالفعل زيادة في معدلات الأمراض، والعدوى التنفسية، واليرقان، والعدوى الجلدية، وعدوى مرحلة الطفولة بما في ذلك الحصبة.
وبين أن المنظمة وثّقت وقوع 178 هجومًا استهدف المرافق الصحية في قطاع غزة، أسفرت عن وفاة 553 شخصًا وإصابة 696 آخرين، بما في ذلك 22 وفاة و48 إصابة في صفوف العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء قيامهم بمهامهم.
وبشأن اتفاق الهدنة المؤقتة التي جرى التوصّل لها في قطاع غزة، بين المنظري "في حين استشعرنا قدرًا من الحماس نتيجة الإعلان المفاجئ عن وقف إطلاق النار المُرتبط بإطلاق سراح الرهائن والسجناء، نرى أن ما يحتاجه الشعب في غزة وإسرائيل هو وقف دائم لإطلاق النار، مؤكّدا أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي.
بدوره، أشار ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية، الدكتور ريتشارد بييبركورن، إلى أن جميع المستشفيات في شمال قطاع غزة هي خارجة عن الخدمة وغير عاملة، وأن الـ5 مستشفيات المتبقية منها والتي لا تزال تقدّم شكلا من أشكال الرعاية الصحية، لا يمكن القول عنها بأنها "عاملة".
وأضاف أن ألـ 8 مستشفيات العاملة في جنوب القطاع، تعمل تحت ضغط شديد، وتسعى المنظمة مع الشركاء لمساندة المستشفيات ودعمها لتقديم الخدمة بشكل أكبر لتلبية الاحتياجات والقيام بواجبها لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت منظمة الصحة العالمية تعمل على تبليغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي تم ارتكابها في قطاع غزة ضد المرضى والعاملين الصحيين، أكد مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة، الدكتور ريتشارد برينان، "لدى منظمة الصحة العالمية نظام لجمع البيانات حول الهجمات على مرافق الرعاية الصحية ولدينا تفويض للقيام بذلك، ونقوم بالإبلاغ عن هذه البيانات بانتظام، ونحن ندين كل هذه الهجمات، ولكن ليس لدى المنظمة ولاية لرفع دعوى بشأن هذه الانتهاكات في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن الاستفادة من هذه البيانات التي لدينا".
وحول الوضع بالسودان، قال الدكتور أحمد المنظري، إن السودان الذي يشهد أحد أكثر الأزمات في العالم، يواجه الآن أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث نزح في الآونة الأخيرة 6.3 مليون شخص وبنسبة 12 بالمئة من إجمالي السكان منذ 15 نيسان الماضي، وقد نزح ما يقرب 1.4 مليون من هؤلاء إلى بلدان مجاورة بوصفهم لاجئين.
ويتمثل أحد أكبر شواغل المنظمة بالسودان، في سرعة انتشار فاشية الكوليرا؛ حيث أشار المنظري إلى أنه منذ الإعلان عن فاشية كوليرا في منطقة القضارف في 26 أيلول الماضي، أبلغت 7 ولايات عن حالات مشتبه في إصابتها بالكوليرا، كما يجري الإبلاغ عن حالات حمى الضنك، والحصبة، والملاريا في جميع أنحاء البلد.
وأكّد أن المنظمة تدعم حاليًّا حملة للتطعيم بلقاح الكوليرا الفموي في ولايتي القضارف والجزيرة، وتستهدف تلقيح أكثر من 2.2 مليون شخص.
وأكد المسؤول الطبي بالمكتب القُطري للمنظمة في السودان، الدكتور محمد توفيق مشعل، أن المنظمة تعمل على ضمان تقديم الخدمات الصحية للنازحين داخلياً في السودان.

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