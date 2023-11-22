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جيش الاحتلال يشدد عقوبات جنوده الفارين من الحرب على غزة

11/22/2023 11:25:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيشدد العقوبات بحق الجنود الفارين من الخدمة العسكرية على خلفية الحرب على غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيتم، اعتبارا مطلع الشهر المقبل، إنفاذ ومعاقبة الجنود الفارين الذين لم ينضموا إلى وحداتهم العسكرية، قبل شهرين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبينت الصحيفة أن العقوبة ستكون من يوم إلى ثلاثة أيام سجن فعلية مقابل كل يوم غياب، مقارنة بفترات الاعتقال الأقصر في الماضي.
ولدى جيش الاحتلال حاليًا نحو ألفي جندي منشق، معظمهم في الخدمة النظامية، وغالبيتهم قبل عملية "طوفان الأقصى"، فيما هناك مئات المنشقين في الخدمة الاحتياطية.
ويأتي تشديد العقوبات بحق الجنود الفارين من الخدمة العسكرية، بعد أن قرر جيش الاحتلال الشهر الماضي تسهيل عودتهم إلى وحداتهم العسكرية والمشاركة في الحرب على غزة.
واستغل العديد من المنشقين ذلك وقدموا تقاريرهم إلى وحداتهم، ومن المتوقع توجيه التهم لهم بعد الحرب ومعاقبتهم. -(بترا)

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