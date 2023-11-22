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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

11/22/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رام الله- استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية بورين، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الطفل معتز أنس عيد (16 عاما)، في الظهر، حيث حاول الأطباء إجراء إنعاش لقلبه، إلا أنهم أعلنوا عن استشهاده. -(بترا)

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