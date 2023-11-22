استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رام الله- استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية بورين، جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الطفل معتز أنس عيد (16 عاما)، في الظهر، حيث حاول الأطباء إجراء إنعاش لقلبه، إلا أنهم أعلنوا عن استشهاده. -(بترا)
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