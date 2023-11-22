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الصفقة قد تكون بوليصة تأمين لقادة حماس

11/22/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: تسفي برئيل 22/11/2023
المتحدث بلسان وزارة الخارجية القطرية، ماجد الانصاري، كان أول من أعلن، أول من أمس، عن استكمال المفاوضات حول عقد صفقة لإطلاق سراح المخطوفين لدى حماس. في الظهيرة أعلن أن وساطة بلاده وصلت الى نقطة النهاية، وأن "نقاط الخلاف الأساسية تم حلها وبقيت فقط عدة تفاصيل صغيرة".
قبل بضع ساعات من ذلك، كان موقع الأخبار اللبناني المقرب من حزب الله هو أول من نشر تفاصيل كثيرة عن الاتفاق الآخذ في التبلور، استنادا الى مصادر في حماس. بعد ذلك أكدتها مصادر إسرائيلية أثناء الإعداد لجلسة الحكومة التي ناقشت، أول من أمس، المصادقة على الصفقة: حماس ستقوم بإعادة 50 مخطوفا من النساء والأطفال الى إسرائيل، وقائمة الأسماء التي تم الاتفاق عليها لا تشمل الجنود. الإفراج سينفذ على مدى بضعة أيام، ومقابل كل مخطوف إسرائيلي سيتم إطلاق سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين في إسرائيل. حماس ستحاول العثور على المزيد من المخطوفين المدنيين، وإذا نجحت في ذلك فستقوم بتسليمهم.
التفاصيل التي لم يتوقفوا عندها في إسرائيل، ضمن أمور أخرى، هي إدخال 200-300 شاحنة سيتم توزيعها بشكل متساو في شمال وجنوب القطاع، وهي تحتوي، إضافة الى المواد الغذائية، على الأدوية والوقود. حسب ما نشر، إسرائيل وافقت على أن يتم إرسال الوقود أيضا الى المستشفيات والمخابز ولتشغيل مضخات آبار المياه. تبادل المخطوفين والسجناء سيتم تحت رعاية قطرية ومصرية وأميركية، ويمكن أن يشارك فيه أيضا منظمات دولية وممثلون من الأمم المتحدة. أيضا ستتم مناقشة إمكانية إدخال مستشفيات ميدانية الى القطاع.
البند الأكثر أهمية، الذي لم يذكر في إحاطات المستوى السياسي في إسرائيل، هو الذي يقول إن إسرائيل وافقت على إبعاد قواتها من شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع والجنوب. هذا هو ممر الانتقال الوحيد لآلاف النازحين من شمال القطاع. وحسب التقارير من لبنان فقد وافقت على عدم الاقتراب من السكان الذين سيمرون فيه حتى لو كانوا يتحركون نحو الشمال. إذا كان هذا البند حقا مشمولا في الاتفاق، فإن رجال حماس يمكنهم التحرك خمسة أيام من دون إزعاج بين شطري القطاع.
بنود الاتفاق توضح المعضلات الصعبة التي تواجه إسرائيل، لا سيما بخصوص طبيعة ومدة وقف إطلاق النار، إزاء الخوف من أن ذلك سيعطي حماس وقتا ضروريا لتنظيم قواتها. في الوقت نفسه هو لا يلغي ضرورة إجراء المفاوضات مع حماس حول إطلاق سراح المخطوفين الباقين، ومن بينهم الجنود لدى حماس والمدنيون لدى تنظيمات أخرى مثل الجهاد الإسلامي الذي لم يكن مشاركا في المفاوضات، وجماعات وعائلات محلية تحتجز عددا غير معروف من المخطوفين. مع ذلك، حتى الآن لم تطرح للنقاش مسألة إعادة جثامين المخطوفين الذين قتلوا في عملية الاختطاف أو أثناء وجودهم لدى الخاطفين.
رغم أن قطر ومصر والولايات المتحدة (وشركاء آخرين من المانحين) كانوا هم الوسطاء بين إسرائيل وحماس، إلا أن الاتفاق غير المباشر بين إسرائيل وحماس احتاج الى التعاون مع قادة حماس في الخارج، مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل ويحيى السنوار في غزة. من المفضل عدم البدء في التكهن ماذا كان سيكون مصير المخطوفين أو درجة تحقق اتفاق كهذا أو غيره لو أن إسرائيل قامت بتصفية السنوار أو حققت طموحها في "تحييد" رؤساء حماس في الخارج. هذا السؤال يجب أن يشغل متخذي القرارات قبيل استئناف القتال بعد انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار: إذا كانت إسرائيل لا تنوي التنازل عن إعادة جميع المخطوفين، فإنها هي ودول الوساطة ستحتاج الى شريك لإكمال الصفقة. يمكن التقدير أن قضية تصفية قيادة حماس، في غزة وفي الخارج، تم طرحها في نقاشات بين إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، ومن غير المستبعد أن زعماء حماس قد طلبوا ضمانات لبقائهم كمقابل على موافقتهم على الإفراج عن المخطوفين والاستعداد لعقد صفقات مشابهة في المستقبل.
في هذه القضايا، من المهم بشكل خاص مكانة قطر كدولة أخذت على عاتقها قيادة الوساطة، وهي التي تمسك بيدها أدوات الضغط على حماس، وهي التي من شأنها أن تقرر استمرار وجودها السياسي بعد أن تتحول غزة الى منطقة محتلة على يد إسرائيل. مقابل مصر، التي كانت دائما هي العنوان التكتيكي الفعال للوساطة مع إسرائيل، بالأساس بسبب سيطرتها على معبر رفح الذي كان بمثابة أنبوب التغذية للقطاع ولسلطة حماس، فإنه توجد لقطر مكانة استراتيجية. فقد عملت مثل الصراف الآلي الذي مول سلطة حماس وقيادتها من خارج غزة، ليس فقط بواسطة "حقائب الأموال" التي سمحت إسرائيل بإدخالها الى القطاع. المساعدات الضخمة التي منحتها لحماس خلال عشرات السنين والملجأ السياسي الذي قدمته لقيادة حماس -الخارج، مكنتها من حرية عمل سياسية، وبالأساس حرية عمل اقتصادية.
في الوقت نفسه، قطر هي حليفة للولايات المتحدة، وهي من أكبر المستثمرين في العالم في الشركات والمؤسسات الأميركية. الآن أدركت أن العلاقات المزدوجة -منظمة حماس من جهة والمؤسسة الأميركية من جهة أخرى- تضعها في مصيدة وتلزمها بالخروج من منطقة الراحة والتجند لتنفيذ صفقة المخطوفين. حسب معرفتنا، فإن الإدارة الأميركية لم تهدد حاكم قطر، لكن الشيخ تميم بن حمد استمع بشكل جيد للطلبات التي سمعت في الكونغرس على لسان الرئيس بايدن لفرض عقوبات على الدولة الصغيرة والثرية. النتيجة كانت أن قيادة قطر لم تقم بإدانة هجوم حماس القاتل ووجهت لإسرائيل اتهامات شديدة على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وعقدت لقاءات عمل مع رؤساء الموساد وممثلين إسرائيليين آخرين للدفع قدما وبعد ذلك استكمال صفقة المخطوفين.
قيادة حماس تمكنت (كما يبدو) من اختيار من ستجري معه المفاوضات حول صفقة المخطوفين. هكذا، في البداية عندما قامت بإطلاق سراح المخطوفتين الأوليين يهوديت رعنان وابنتها نتالي، فإنها "منحت الفضل لمصر"، لكن الإفراج عن يوخفات لايفشيتس ونوريت كوبر كان بفضل قطر التي حصلت على النقاط، التي كانت مهمة لها أمام واشنطن. كلما طالت الحرب، فإن قيادة حماس تدرك بأن مجرد وجودها كمنظمة وحركة خارج القطاع يتعلق أكثر بالدعم الذي ستحصل عليه من قطر وليس من مصر.
حماس لا يمكنها التنازل عن استمرار نشاطاتها العسكرية والسياسية. فهي ستواصل الاحتفاظ بقواعدها في لبنان وستطمح الى تطوير مواقع لها في سورية وتوسيع نشاطاتها في الضفة وأن تكون أيضا شريكة في خطط "اليوم التالي". في كل ذلك مصر لا يمكنها مساعدتها. ومن غير الواضح كيف ستتصرف قطر مع حماس بعد الحرب، هل ستبعد قيادتها من أراضيها. لكن إزاء خيبة أمل حماس من شراكتها مع إيران وحزب الله وإدراكها بأنها بقيت وحدها، فإن قطر يمكنها المواصلة وأن تكون دعامتها الأساسية. ثمن ذلك ستحدده قطر.

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