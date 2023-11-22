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كيف ستنتصر حماس

11/22/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






بقلم: عكيفا الدار 22/11/2023


باستثناء حفنة من الحالمين جدا مثل اوريت ستروك ودانييلا فايس، فإنهم في اليمين الذي كما يبدو أكثر عقلانية، لا يحلمون بالعودة إلى غوش قطيف. في المقابل، الحديث عن إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة تسبب لهم الكوابيس. فهم لا يثقون بأن الحكومة لن تقوم باعتراض خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يطالب بإخراج حل الدولتين من النفتالين. هذا الحل الذي يقدم مع الخط الأخضر ولا ينزلق بشكل جيد في حلق الترانسفيريين. "فرق الطوارئ" للمخربين اليهود الذين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لا تنتظر اليوم الذي سيأتي بعد الحرب في غزة. وقد بدأت الآن في العمل. لا يمر يوم من دون أن يقتحم اليهود قرية فلسطينية أو أن يقوم اثنان من المستوطنين بتهديد سكانها بمغادرة بيوتهم خلال 24 ساعة. المسؤول عن مركز التسليح، ايتمار بن غفير، قام بتوزيع البنادق على كل مهووس ومجذوم. ضباط وجنود مسؤولون عن أمن سكان المناطق، في أفضل الحالات، هم يراقبون من الجانب، وفي أسوأ الحالات يشاركون في الاحتفال. الانتفاضة الثالثة على الطريق.
في موازاة هجوم الإرهاب اليهودي، تم فتح معركة "دعائية" من أجل إحباط التهديد الأميركي. على هوامش عدد من الشوارع السريعة يمكن مشاهدة إعلان ضخم كتب فيه "السلطة الفلسطينية تساوي حماس". وفي صورة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وضعت على رأسه عصبة حماس الخضراء. "شباب الصهيونية الدينية" الذين وقعوا على اللافتة ينشرون في الشبكات الاجتماعية فيلما يظهر جنودا مسلحين وهم يسيرون وفي الخلفية شعارات باللون الأحمر كتب فيها أنه، "يوجد للسلطة جيش مدرب جيدا ومزود بكمية من السلاح وفقط هو ينتظر الفرصة لقتل أولادنا وعائلاتنا، على بعد عشر دقائق من كفار سابا وبيتح تكفا وشوهم والعاد وعراد ومطار بن غوريون وبئر السبع ونتانيا وحريش وبيت شيمش ومفسيرت تسيون". هذه الشعارات ترافقها طبول الحرب: "هل سنعطيهم غزة؟ هل أصيبوا بالخرف؟ السلطة الفلسطينية تساوي حماس. نحن استيقظنا".
حملة نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية، يتم نشرها على يد حزب رئيسه هو عضو كبير في الكابنت الأمني. إضافة إلى ذلك يوجد لهذه السياسة شركاء كبار جدا، هم الأكبر، سواء بالاقوال، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو بالصمت، بني غانتس وأصدقاؤه في المعسكر الرسمي. بعد فترة قصيرة على نشر مقال جو بايدن، الذي طلب فيه من إسرائيل أن تتعامل مع السلطة، أعلن نتنياهو أن السلطة الفلسطينية "بمضمونها الحالي" غير قادرة على تحمل المسؤولية عن قطاع غزة. من المهم معرفة أي مضمون سيؤهل السلطة في نظره؟. "لقد كانوا هناك في السابق"، ذكر من صوت مع خطة الانفصال أحادية الجانب. "لقد رأينا ماذا حدث. تسلموا القطاع (بعد عملية الانفصال). تمت تصفيتهم وإبعادهم بعد بضعة أشهر وحماس صعدت".
الانفصال أحادي الجانب عن غزة، الذي تجاوز السلطة الفلسطينية، مهد الطريق أمام خصمها الكبير حماس من أجل الفوز في الانتخابات. غض النظر والعجز وتعاون الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي مع مليشيات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، كل ذلك يكشف مرة أخرى السلطة الفلسطينية. ومرة أخرى يدفع الجمهور الفلسطيني إلى أحضان حماس. هكذا، بالضبط في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على إضعاف حماس في الساحة العسكرية، فإن الأخيرة تتقوى في الساحة السياسية الداخلية. الأحاديث عن "نكبة ثانية" وإلقاء قنبلة نووية وقتل آلاف الأطفال في القطاع والمذابح في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، تقوي مكانة حماس في الرأي العام الدولي.
لا يوجد لدينا أي توقعات من المتهم للقيام بخطوة سياسية، التي يمكن أن تبعد عنا الأحزاب اليهودية العنصرية وتقربه من سجن مع نتنياهو . ولكن ماذا عن غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي ايزنكوت؟ لماذا هؤلاء الذين لهم تجربة ومسؤولية يسلمون بسياسة نتنياهو المجرمة. يقولون: "إن هذا ليس وقتا مناسبا للسياسة والعزل، وأنه يجب عليهم التركيز على الهدف – حرب لتصفية حماس. ولكن سياسة الحكومة – سحق بقايا اتفاق أوسلو والقضاء على احتمالية إنهاء الاحتلال – تضمن انتصار حماس".
هذا هو الوقت المناسب للتذكير، أنه في الفترة غير البعيدة التي تولى فيها غانتس منصب وزير الدفاع، حرص على الالتقاء بين الحين والآخر مع قيادة السلطة الفلسطينية. وهو لم ينس الانتقادات التي وجهت إليه بسبب ذلك من نتنياهو ومن مصنع السم. في البيان الذي نشر في نهاية اللقاء بين غانتس وعباس عقد في رام الله في تموز (يوليو) العام 2022، جاء أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق الأمني الوثيق وتجنب القيام بخطوات تضر بالاستقرار. يمكن الافتراض أنهما لم يقصدا خطوات مثل سيطرة اليهود المسلحين على الأراضي الفلسطينية بحماية جنود الجيش الإسرائيلي. السلطة في المقابل لم تتوقف للحظة عن القيام بخطوات ضد أعضاء حماس الذين خططوا للمس بالإسرائيليين.
قبل فترة غير بعيدة عن ذلك، في مقابلة شاملة أجراها بن كسبيت ("معاريف"، كانون الثاني يناير 2022) مع ايزنكوت، قال الأخير الاقوال الحادة الآتية: "في العقد الأخير سياستنا كانت خاطئة، نقطة. نحن نسمي السلطة الفلسطينية بـ"الفاسدين"، وندير الظهر لها ونعزز قوة حماس بحقائب الأموال أو بطريقة غير مباشرة. انظر إلى غزة: السنوار في الحقيقة، أثبت أن من يطلق على تل ابيب والقدس هو الذي يكسب".
الجملة الآتية تظهر الآن وكأنها موجهة بشكل مباشر لنتنياهو: "في الحقيقة في هذا اليوم السنوار هو الشريك وأبو مازن هو المنبوذ. بفضل هذه السياسة فإن حماس، من غزة ومن الضفة الغربية ومرورا بشرقي القدس، تؤثر أكثر وتصل أيضا إلى عرب إسرائيل. لذلك أنت الآن تحظى بوضع مريح، لكن هذا أمر مؤقت، وسيمضي".
في كارثة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، تعلمنا بالطريقة التي لا يوجد أكثر منها رعبا إلى أي درجة "الوضع المريح" كان سيمضي. الآن هو وأعضاء حزبه يتحملون مسؤولية أي من أصدقاء نتنياهو في الحكومة سيقودوننا إلى الكارثة المقبلة.

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