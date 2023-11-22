قطر: اتفاق الهدنة بداية الطريق لإنهاء معاناة مواطني غزة

الدوحة- أعرب مجلس الوزراء القطري عن أمله في أن يشكل اتفاق الهدنة في غزة، بداية الطريق لإنهاء معاناة مواطني قطاع غزة المحاصرين، وحقن الدماء وتدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية دون عوائق وبما يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مشددا على أهمية هذه الهدنة كخطوة أساسية نحو تحقيق اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ويفضي إلى محادثات جادة بعملية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد مجلس الوزراء القطري، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على أن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان مجلس الوزراء القطري رحب في بداية اجتماعه بنجاح جهود وساطة قطر بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية تساهم في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أهمية استمرار المساعي القطرية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى، قال رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق، إفرايم هاليفي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس المزمع تنفيذها خلال ساعات، هي المرحلة الأولى، وإذا ما استمرت حتى النهاية، "فسيكون من الصعب كثيرا تجديد الحرب حتى انهيار حماس".

وأضاف هاليفي، الذي ترأس أيضًا مجلس الأمن القومي سابقا، "أعتقد أنه سيكون هناك ضغط كبير جدًا من الولايات المتحدة لتخفيف حدة الحرب، وحتى إنهاء القتال دون انهيار حماس تمامًا كما يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ولفت "هذه ليست صفقة في مجال تبادل الأسرى من الجانبين فحسب، بل هي أيضا خطوة من شأنها تعزيز النية لمحاولة إنهاء الحرب على غزة، وهذا الهدف أفضل صفقة يمكن التوصل إليها في هذه المرحلة، وهي بداية لعملية صفقات أخرى تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين إلى منازلهم".

واستبعد هاليفي أن ترفض إسرائيل الضغوط الأميركية، لأنها أولا وقبل كل شيء كانت الداعم الرئيسي لإسرائيل أمام العالم في حربها على غزة.

وقال إن "مصالح الولايات المتحدة، التي فعلت الكثير لتعزيز قدرة إسرائيل على القتال، يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضا".

وأضاف "من أجل أن نكون قادرين على انهيار حماس، سيكون من المهم للغاية أن نتمكن من القيام بذلك. لكن لدينا شركاء، وهؤلاء الشركاء لديهم آراء لا يمكن تجاهلها. وأعتقد أن الأميركيين، حتى في محادثات مهمة للغاية، أوضحوا أن لديهم ما يقولونه بشأن هذه القضايا". -(بترا)