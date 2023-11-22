نتنياهو ينكر تلقيه إخطارات بهجوم حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: أسرة التحرير 22/11/2023
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى تحديثات من شعبة الاستخبارات من الجيش الإسرائيلي حول إمكانية هجوم حماس. يدور الحديث عن شعبة الاستخبارات إياها التي غرد عنها نتنياهو في 29 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عند الساعة الواحدة وعشرة دقائق بعد منتصف الليل. هناك كتب رئيس الوزراء أنه،"لم يصدر في أي حال وفي أي مرحلة إخطار (من الأجهزة الأمنية) لرئيس الوزراء نتنياهو عن نوايا حربية من جانب حماس".
أحد لم يعد يتفاجأ بميل نتنياهو الطبيعي لتشويه الحقيقة – لكن أول من أمس، نشر حاييم لفنسون في "هآرتس" أن رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات أخطر شخصيا نتنياهو من أنه، "شُخصت فرصة لإنتاج عاصفة كاملة الأوصاف، أزمة داخلية، تصعيد واسع في الساحة الفلسطينية وتحد من ساحات أخرى، تخلق ضغطا متعدد الأبعاد ومتواصل". بل إن العميد عميت ساعر، حرص على أن يشدد على أن "هذا التحليل ليس نظرة تفسيرية للواقع بل الأساس لتقويم الوضع لمحافل القيادة، رجال الاستخبارات ووسائل الإعلام".
غير أن نتنياهو، تجاهل هذا التقدير المهني الخطير بل عمل على نحو مختلف تماما: بعد بضعة أيام من تلقيه الكتاب اختار رئيس الوزراء إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت، الذي هو الآخر حذر من هذه المخاطر بالضبط. الجمهور وحده، الذي خرج بجموعه للتظاهر ضد القرار السائب الذي استند إلى فكر عليل من الأساس دفع نتنياهو، إلى أن يعيد غالنت إلى منصبه.
فضلا عن ذلك، لم يكتف العميد ساعر بالكتاب الذي بعثه في آذار (مارس)، فبعث كتابا آخر في تموز (يوليو). منذ بدايته حذر من أن "احتدام الأزمة" يعمق التآكل بصورة إسرائيل، يفاقم الأضرار للردع الإسرائيلي، ويعزز احتمالات التصعيد". بعد ذلك أشار إلى أنه من زاوية نظر الإعداد، فإن إسرائيل تعيش "في إحدى النقاط الأضعف منذ تأسيسها". وأن هذه الأقوال الخطيرة تسمع "في غرف مغلقة وفي مداولات مهنية لمحافل الأمن في إيران، لبنان وفي قطاع غزة". هذا الكتاب أيضا، لم يترك أثرا خاصا على نتنياهو وواصل الإصرار على استمرار الانقلاب النظامي.
رد فعل مكتب رئيس الوزراء على هذين الكتابين هو خلاصة التلاعب والكذب اللذين تتميز بهما قيادة نتنياهو في دولة إسرائيل. "بخلاف ما نشر، رئيس الوزراء نتنياهو لم يتلق أي إخطار بالحرب". العكس هو الصحيح: نتنياهو تلقى إخطارات دقيقة على ما تحقق بشكل مأساوي بعد بضعة أشهر من ذلك. نتنياهو مسؤول بل ومذنب أيضا، بما وقع في ذاك السبت. فقد خان مهمته الأهم: حماية أمن مواطني إسرائيل. في نهاية الحرب سيتعين عليه أن يقف أمام لجنة تحقيق رسمية وأن يعلل قصوراته. لكن حتى ما علم حتى الآن يكفي لأجل تنحيته وعدم السماح له بمواصلة إدارة الحرب التي بقدر كبير نشبت بسبب عدم أهليته.
MENAFN22112023000072011014ID1107475018
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.