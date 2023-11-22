نتنياهو ينكر تلقيه إخطارات بهجوم حماس

بقلم: أسرة التحرير 22/11/2023





رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى تحديثات من شعبة الاستخبارات من الجيش الإسرائيلي حول إمكانية هجوم حماس. يدور الحديث عن شعبة الاستخبارات إياها التي غرد عنها نتنياهو في 29 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عند الساعة الواحدة وعشرة دقائق بعد منتصف الليل. هناك كتب رئيس الوزراء أنه،"لم يصدر في أي حال وفي أي مرحلة إخطار (من الأجهزة الأمنية) لرئيس الوزراء نتنياهو عن نوايا حربية من جانب حماس".

أحد لم يعد يتفاجأ بميل نتنياهو الطبيعي لتشويه الحقيقة – لكن أول من أمس، نشر حاييم لفنسون في "هآرتس" أن رئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات أخطر شخصيا نتنياهو من أنه، "شُخصت فرصة لإنتاج عاصفة كاملة الأوصاف، أزمة داخلية، تصعيد واسع في الساحة الفلسطينية وتحد من ساحات أخرى، تخلق ضغطا متعدد الأبعاد ومتواصل". بل إن العميد عميت ساعر، حرص على أن يشدد على أن "هذا التحليل ليس نظرة تفسيرية للواقع بل الأساس لتقويم الوضع لمحافل القيادة، رجال الاستخبارات ووسائل الإعلام".

غير أن نتنياهو، تجاهل هذا التقدير المهني الخطير بل عمل على نحو مختلف تماما: بعد بضعة أيام من تلقيه الكتاب اختار رئيس الوزراء إقالة وزير الدفاع يوآف غالنت، الذي هو الآخر حذر من هذه المخاطر بالضبط. الجمهور وحده، الذي خرج بجموعه للتظاهر ضد القرار السائب الذي استند إلى فكر عليل من الأساس دفع نتنياهو، إلى أن يعيد غالنت إلى منصبه.

فضلا عن ذلك، لم يكتف العميد ساعر بالكتاب الذي بعثه في آذار (مارس)، فبعث كتابا آخر في تموز (يوليو). منذ بدايته حذر من أن "احتدام الأزمة" يعمق التآكل بصورة إسرائيل، يفاقم الأضرار للردع الإسرائيلي، ويعزز احتمالات التصعيد". بعد ذلك أشار إلى أنه من زاوية نظر الإعداد، فإن إسرائيل تعيش "في إحدى النقاط الأضعف منذ تأسيسها". وأن هذه الأقوال الخطيرة تسمع "في غرف مغلقة وفي مداولات مهنية لمحافل الأمن في إيران، لبنان وفي قطاع غزة". هذا الكتاب أيضا، لم يترك أثرا خاصا على نتنياهو وواصل الإصرار على استمرار الانقلاب النظامي.

رد فعل مكتب رئيس الوزراء على هذين الكتابين هو خلاصة التلاعب والكذب اللذين تتميز بهما قيادة نتنياهو في دولة إسرائيل. "بخلاف ما نشر، رئيس الوزراء نتنياهو لم يتلق أي إخطار بالحرب". العكس هو الصحيح: نتنياهو تلقى إخطارات دقيقة على ما تحقق بشكل مأساوي بعد بضعة أشهر من ذلك. نتنياهو مسؤول بل ومذنب أيضا، بما وقع في ذاك السبت. فقد خان مهمته الأهم: حماية أمن مواطني إسرائيل. في نهاية الحرب سيتعين عليه أن يقف أمام لجنة تحقيق رسمية وأن يعلل قصوراته. لكن حتى ما علم حتى الآن يكفي لأجل تنحيته وعدم السماح له بمواصلة إدارة الحرب التي بقدر كبير نشبت بسبب عدم أهليته.