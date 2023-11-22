تبادل الأسرى ليست صفقة بل اضطرار

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: ناحوم برنياع 22/11/2023
الدرس الذي يجب أن تتعلمه عائلات المخطوفين بعد إقرار الصفقة في الكابينت لا لبس فيه: الضغط، الضغط ثم الضغط. مهمة اللقاءات مع ممثلي حكومات أجنبية، لكن أهم منها اللقاءات هنا، مع وزراء الكابينت، مهمة المظاهرات، المسيرات، الجهد الذي لا يتوقف لأجل وضع المخطوفين في رأس سلم الأولويات. فباللطف لم تحقق هذه العائلات مبتغاها.
في الجيش الإسرائيلي مقتنعون أن الضغط العسكري دفع السنوار، إلى أن يبدي مرونة ما في شروط الصفقة وفي توقيتها. هذا صحيح، على ما يبدو. مسيرة لا تقل أهمية اجتازها أيضا الجانب الإسرائيلي. الإدارة الأميركية، غانتس، آيزنكوت ودرعي أيدوا الصفقة؛ غالنت أراد ان يعطي القوات المقاتلة مزيدا من الوقت. وقد سار مع قيادة الجيش. ما حسم في نهاية الأمر كان حملة العائلات. لا يجب أن يكون أي سوء فهم: الخيارات سيئة؛ القرارات صعبة. الصيغة المبنية على الدفعات، وقف النار وبعده مزيد من وقف النار ومزيد من وقف النار تجعل العملية البرية المتواصلة صعبة، ناجعة، وتشوش الخطط. وهي تخلق إحباطا في أوساط القوات بسبب المراوحة في المكان، وتخلق ضغطا في الميدان وفي الجبهة الداخلية لتسريح قوات الاحتياط.
هذه ليست صفقة – فالصفقة هي كلمة نكراء حين يدور الحديث عن منظمة (مقاومة) هذا ابتزاز، هذا اضطرار.
لكن في الوضع الناشئ، لم يكن هناك مفر من دفع هذا الثمن. البديل، ترك المخطوفين لمصيرهم مرة أخرى، بعد أن تركوا لمصيرهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان جسيما وخطيرا أكثر. فضلا عن الثمن كان يجبي دما، أرواحا وكان سيخلف وصمة عار أخلاقية لا تمحى عن جبين حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي. وعليه فلم أفهم لماذا غذت محافل مغفلة في داخل الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة المراسلين العسكريين بادعاءات ضد الصفقة. بعض من الادعاءات، أحد ما في الجيش خاف أن يخربوا عليه الخطة التي عمل عليها، إحساس القوة، بهجة النار. بعض من الادعاءات لم تنسجم مع الحقائق. فكل من يعرف سياقات من هذا النوع يعرف أنه ستأتي اللحظة التي سيسير فيها الجميع على الخط – كل وزراء الكابينت، كل قادة الجيش وأذرع الأمن، كل المراسلين العسكريين، الادعاءات في الجيش ستختفي دفعة واحدة. هذا ما حصل أول من أمس.
سألت الأسبوع الحالي، أحد القادة في الحرب إذا كان يعارض صفقة تنطوي على وقف للنار. إذا قالوا لنا توقفوا لبضعة أيام فسنتوقف، قال. المهم ألا تتغير الأهداف: إسقاط حماس كمنظمة سلطوية، تصفية قياداتها وإعادة المخطوفين.
الهدفان الأولان سيكون ممكنا تحقيقهما حتى لو شوشت سلسلة الصفقات زخم الجيش الإسرائيلي. هذا فقط سيكون أكثر تحديا وسيتطلب وقتا أطول.
يحتمل أن تجلب الصيغة علاوة إضافية: نصرالله سيتحرر من الحاجة إلى أن يثبت أنه يساهم بالنار في الحرب في غزة. هدوء في الشمال قد يسمح بإعادة السكان إلى بعض من البلدات، وأن يعيد إلى الديار بعضا من جنود الاحتياط. فالمكوث المتواصل في الفنادق هدام. إن توقفات النار ستسمح للسنوار، بأن ينظم على نحو أفضل منظومته في جنوب ووسط القطاع. لكنها ستسمح للجيش الإسرائيلي أيضا بأن ينظم نفسه على نحو أفضل. كل يوم يصدرون في قيادة المنطقة الجنوبية صفحة تعلم مع الأخطاء والعلل التي انكشفت والسبيل إلى إصلاحها. ثمة ما يمكن عمله في الميدان حتى في أثناء وقف النار.
حماس كلمتها ليست بالضرورة كلمة. حتى بعد الإقرار في الحكومة لن يكون هناك مفر من المتابعة بتوتر لتحققها، إذا ما كان كل ما اتفق عليه سينفذ، في التوقيت الذي اتفق عليه. الأمل هو ان تكون فتحت الطريق التي لعلها تؤدي بنا إلى تحرير معظم المخطوفين في غضون وقت غير طويل. هذا هو ما يمكن تحقيقه. لا مكان لطبول النصر – ولا حتى ذرة منه. فالادعاء الذي فهم من تصريحات نتنياهو، وكأن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا في المفاوضات، بعيد عن الحقيقة. فهذه هي الصفقة ذاتها التي اقترحها رئيس حكومة قطر في الأسبوع الأول للحرب، مع تغييرات طفيفة. إسرائيل لانت قليلا، حماس لانت قليلا. بالمجمل، أخذ السنوار ما أراده.
كما كان متوقعا، فإن اثنين من رؤساء الائتلاف وقفا ضد الصفقة: سموتريتش وبن غفير. في فترات أخرى كان يمكن أن نقول: هما يعارضان لأنهما يعرفان أن الأغلبية ستصوت إلى جانب القرار. كما أنهما يعفيان نفسيهما من المسؤولية ويضمان أيضا مزيدا من الناخبين. هما مزدوجا الوجه. لكن ليست هذه هي الفترة وليست هذه هي الحالة. فالمرة تلو الأخرى يثبت الإثنان هما وكتلتاهما، أنهم يعيشون في دولة خاصة بهم، في كراهيتهم، في شرهم. لا سبيل لإنقاذ إسرائيل من الهوة التي وقعت فيها في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينما هؤلاء يشكلون جزءا من الحكم.
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