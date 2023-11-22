تبادل الأسرى ليست صفقة بل اضطرار

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: ناحوم برنياع 22/11/2023





الدرس الذي يجب أن تتعلمه عائلات المخطوفين بعد إقرار الصفقة في الكابينت لا لبس فيه: الضغط، الضغط ثم الضغط. مهمة اللقاءات مع ممثلي حكومات أجنبية، لكن أهم منها اللقاءات هنا، مع وزراء الكابينت، مهمة المظاهرات، المسيرات، الجهد الذي لا يتوقف لأجل وضع المخطوفين في رأس سلم الأولويات. فباللطف لم تحقق هذه العائلات مبتغاها.

في الجيش الإسرائيلي مقتنعون أن الضغط العسكري دفع السنوار، إلى أن يبدي مرونة ما في شروط الصفقة وفي توقيتها. هذا صحيح، على ما يبدو. مسيرة لا تقل أهمية اجتازها أيضا الجانب الإسرائيلي. الإدارة الأميركية، غانتس، آيزنكوت ودرعي أيدوا الصفقة؛ غالنت أراد ان يعطي القوات المقاتلة مزيدا من الوقت. وقد سار مع قيادة الجيش. ما حسم في نهاية الأمر كان حملة العائلات. لا يجب أن يكون أي سوء فهم: الخيارات سيئة؛ القرارات صعبة. الصيغة المبنية على الدفعات، وقف النار وبعده مزيد من وقف النار ومزيد من وقف النار تجعل العملية البرية المتواصلة صعبة، ناجعة، وتشوش الخطط. وهي تخلق إحباطا في أوساط القوات بسبب المراوحة في المكان، وتخلق ضغطا في الميدان وفي الجبهة الداخلية لتسريح قوات الاحتياط.

هذه ليست صفقة – فالصفقة هي كلمة نكراء حين يدور الحديث عن منظمة (مقاومة) هذا ابتزاز، هذا اضطرار.

لكن في الوضع الناشئ، لم يكن هناك مفر من دفع هذا الثمن. البديل، ترك المخطوفين لمصيرهم مرة أخرى، بعد أن تركوا لمصيرهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان جسيما وخطيرا أكثر. فضلا عن الثمن كان يجبي دما، أرواحا وكان سيخلف وصمة عار أخلاقية لا تمحى عن جبين حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي. وعليه فلم أفهم لماذا غذت محافل مغفلة في داخل الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة المراسلين العسكريين بادعاءات ضد الصفقة. بعض من الادعاءات، أحد ما في الجيش خاف أن يخربوا عليه الخطة التي عمل عليها، إحساس القوة، بهجة النار. بعض من الادعاءات لم تنسجم مع الحقائق. فكل من يعرف سياقات من هذا النوع يعرف أنه ستأتي اللحظة التي سيسير فيها الجميع على الخط – كل وزراء الكابينت، كل قادة الجيش وأذرع الأمن، كل المراسلين العسكريين، الادعاءات في الجيش ستختفي دفعة واحدة. هذا ما حصل أول من أمس.

سألت الأسبوع الحالي، أحد القادة في الحرب إذا كان يعارض صفقة تنطوي على وقف للنار. إذا قالوا لنا توقفوا لبضعة أيام فسنتوقف، قال. المهم ألا تتغير الأهداف: إسقاط حماس كمنظمة سلطوية، تصفية قياداتها وإعادة المخطوفين.

الهدفان الأولان سيكون ممكنا تحقيقهما حتى لو شوشت سلسلة الصفقات زخم الجيش الإسرائيلي. هذا فقط سيكون أكثر تحديا وسيتطلب وقتا أطول.

يحتمل أن تجلب الصيغة علاوة إضافية: نصرالله سيتحرر من الحاجة إلى أن يثبت أنه يساهم بالنار في الحرب في غزة. هدوء في الشمال قد يسمح بإعادة السكان إلى بعض من البلدات، وأن يعيد إلى الديار بعضا من جنود الاحتياط. فالمكوث المتواصل في الفنادق هدام. إن توقفات النار ستسمح للسنوار، بأن ينظم على نحو أفضل منظومته في جنوب ووسط القطاع. لكنها ستسمح للجيش الإسرائيلي أيضا بأن ينظم نفسه على نحو أفضل. كل يوم يصدرون في قيادة المنطقة الجنوبية صفحة تعلم مع الأخطاء والعلل التي انكشفت والسبيل إلى إصلاحها. ثمة ما يمكن عمله في الميدان حتى في أثناء وقف النار.

حماس كلمتها ليست بالضرورة كلمة. حتى بعد الإقرار في الحكومة لن يكون هناك مفر من المتابعة بتوتر لتحققها، إذا ما كان كل ما اتفق عليه سينفذ، في التوقيت الذي اتفق عليه. الأمل هو ان تكون فتحت الطريق التي لعلها تؤدي بنا إلى تحرير معظم المخطوفين في غضون وقت غير طويل. هذا هو ما يمكن تحقيقه. لا مكان لطبول النصر – ولا حتى ذرة منه. فالادعاء الذي فهم من تصريحات نتنياهو، وكأن إسرائيل حققت إنجازا كبيرا في المفاوضات، بعيد عن الحقيقة. فهذه هي الصفقة ذاتها التي اقترحها رئيس حكومة قطر في الأسبوع الأول للحرب، مع تغييرات طفيفة. إسرائيل لانت قليلا، حماس لانت قليلا. بالمجمل، أخذ السنوار ما أراده.

كما كان متوقعا، فإن اثنين من رؤساء الائتلاف وقفا ضد الصفقة: سموتريتش وبن غفير. في فترات أخرى كان يمكن أن نقول: هما يعارضان لأنهما يعرفان أن الأغلبية ستصوت إلى جانب القرار. كما أنهما يعفيان نفسيهما من المسؤولية ويضمان أيضا مزيدا من الناخبين. هما مزدوجا الوجه. لكن ليست هذه هي الفترة وليست هذه هي الحالة. فالمرة تلو الأخرى يثبت الإثنان هما وكتلتاهما، أنهم يعيشون في دولة خاصة بهم، في كراهيتهم، في شرهم. لا سبيل لإنقاذ إسرائيل من الهوة التي وقعت فيها في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، بينما هؤلاء يشكلون جزءا من الحكم.