القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (2-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

روبرت غيتس* - (فورين أفيرز) عدد تشرين الثاني (نوفمبر)/ كانون الأول (ديسمبر) 2023

بسبب الانقسامات الداخلية، والرسائل المتضاربة، وتناقض القادة السياسيين بشأن الدور الذي ينبغي أن تلعبه الولايات المتحدة في العالم، تكون شك كبير في الخارج في موثوقية واشنطن. ويتساءل الأصدقاء والخصوم عما إذا كانت التزامات بايدن والتحالفات التي يبنيها تشكل عودة إلى الطبيعية، أو ما إذا كان ازدراء ترامب للحلفاء برفع شعار "أميركا أولاً" سيكون الطابع المهيمن للسياسة الأميركية في المستقبل. وقد أصبح حتى أوثق الحلفاء يتحوطون في رهاناتهم بشأن أميركا. وفي عالم تترقب فيه روسيا والصين الفرص المناسبة، فإن هذه الانطباعات ستكون بالغة الخطورة.

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لوقت طويل، أهملت الدبلوماسية الأميركية جزءاً كبيراً من الجنوب العالمي الذي يشكل الجبهة المركزية للمنافسة غير العسكرية مع الصين وروسيا. ومن مظاهر ذلك ترك مناصب سفراء الولايات المتحدة في الكثير من بلدانه شاغرة بشكل غير متكافئ. ولذلك، شرعت منذ العام 2022، بعد أعوام طويلة من الإهمال، في محاولة إحياء علاقاتها مع دول جزر المحيط الهادئ. لكن الصين كانت قد استغلت غياب واشنطن عن تلك الدول لإبرام مختلف أنواع الاتفاقات الأمنية والاقتصادية معها. وفي ضوء وجود منافسة عالمية مع الصين -وحتى مع روسيا- على الأسواق والنفوذ، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل عواقب غيابها عن أي مكان.

الآن، يدفع الجيش الأميركي أيضاً ثمن الخطأ السياسي، وخاصة في الكونغرس. في كل عام منذ 2010، فشل الكونغرس في الموافقة على مشاريع قوانين الاعتمادات المالية لمخصصات الجيش قبل بداية السنة المالية التالية. وبدلا من ذلك، وضع المشرعون ترتيبًا يسمح لوزارة الدفاع بعدم إنفاق أموال أكثر من التي أنفقها في العام السابق، ويمنعها من بدء أي شيء جديد أو زيادة الإنفاق على البرامج الموجودة بالفعل. وتحكم هذه الاستمرارية الإنفاق الدفاعي إلى أن يتم إقرار مشروع قانون جديد للاعتمادات المالية، يرتب الإنفاق من بضعة أسابيع إلى سنة مالية كاملة. وكانت النتيجة هي أن لا تصل البرامج والمبادرات الجديدة المبتكرة في كل عام إلى أي نتيجة، وأن يستمر ذلك لفترة مطوّلة لا يمكن التنبؤ بنهايتها.

أفضى قانون مراقبة الميزانية للعام 2011 إلى إجراء تخفيضات تلقائية في الإنفاق، تسمى "الاقتطاعات"، وإلى خفض الميزانية الفيدرالية بمقدار 1.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وعانى الجيش الذي كان يستفيد في ذلك الوقت من حوالي 15 في المائة من النفقات الفيدرالية، من فقدان نصف هذه التخفيضات، بما يعادل 600 مليار دولار. وبالإضافة إلى مخصصات الأفراد، جاء الجزء الأكبر من هذه التخفيضات في الصيانة، والعمليات، والتدريب وحسابات الاستثمار. وقد جلب ذلك عواقب وخيمة وطويلة الأمد. ومع ذلك، يتجه الكونغرس منذ أيلول (سبتمبر) 2023 إلى ارتكاب الخطأ نفسه مرة أخرى. ومن الأمثلة الأخرى على إلحاق سياسة الكونغرس ضرراً حقيقياً بالجيش، قيام أعضاء مجلس الشيوخ بتعطيل المصادقة على تعيين المئات من كبار الضباط لأشهر عدة متتالية، مع ما يعنيه ذلك من إضعاف الاستعداد والقيادة بشكل خطر، وتسليط الضوء على الخلل الحكومي الأميركي في مثل هذا المجال الحيوي، بالإضافة إلى أنه يجعل الولايات المتحدة أضحوكة في نظر خصومها. وهكذا، في حين أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوة عسكرية أكبر للتصدي للتهديدات التي تواجهها، يضع الكونغرس والسلطة التنفيذية عقبات كبيرة تحول دون تحقيق هذا الهدف.

ارتقاء إلى مستوى المسؤولية

ثمة منافسة ملحمية تجري الآن بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، والصين وروسيا وأصدقائهما من جهة أخرى. وحتى تتمكن واشنطن من أن تكون في أقوى وضع ممكن لردع خصومها عن ارتكاب المزيد من الأعمال الناجمة عن الحسابات الاستراتيجية الخاطئة، يجب على قادة الولايات المتحدة أولاً معالجة انهيار التوافق الذي كان قد ساد بين الحزبين منذ عقود على تعريف الدور الذي ينبغي أن تلعبه الولايات المتحدة في العالم. وليس من المستغرب أن يرغب الكثير من الأميركيين، بعد 20 عاماً من الحرب في أفغانستان والعراق، في الانعزال، خصوصاً في ضوء المشكلات العديدة التي تواجهها الولايات المتحدة في الداخل، لكنّ على القادة السياسيين مواجهة هذه العواطف وشرح الكيفية التي يرتبط بها مصير البلد بطريقة يتعذر فصمها بما يحدث في الأماكن الأخرى من العالم. كان الرئيس فرانكلين روزفلت قد أشار ذات مرة إلى أن "أكبر واجبات رجل الدولة هو التثقيف". لكن الرؤساء الجدد، ومعهم معظم أعضاء الكونغرس، يفشلون في الاضطلاع بهذه المسؤولية الأساسية.

يتعين على الأميركيين أن يفهموا السبب الذي يجعل القيادة الأميركية العالمية، على الرغم من الكلف المترتبة عليها، مهمة جداً للحفاظ على السلام والازدهار. ويجب عليهم أن يعرفوا كيف أن المقاومة الأوكرانية الناجحة للغزو الروسي تتسم بأهمية بالغة في ردع الصين عن غزو تايوان. وهم في حاجة إلى معرفة السبب الذي يجعل الهيمنة الصينية على غرب المحيط الهادئ تشكل تهديدًا للمصالح الأميركية، والعلاقة بين طبيعة النفوذ الصيني والروسي في الجنوب العالمي وميزانيتهم. وعليهم معرفة السبب في أن الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف مهم للحفاظ على السلم العالمي. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يعرفوا لماذا يشكل التحالف الصيني الروسي تهديداً كبيرًا للولايات المتحدة. هذا هو نوع علاقات الترابط التي يحتاج القادة السياسيون الأميركيون إلى شرحها للجمهور كل يوم.

لن يتحقق ذلك بخطاب من المكتب البيضاوي أو كلمة في الكونغرس، وإنما يتطلب تكراراً متواصلاً حتى تترسخ الرسالة. إلى جانب التواصل المباشر مع الشعب الأميركي وليس من خلال المتحدثين الرسميين، يجب على الرئيس قضاء بعض الوقت في مناسبات مثل حفلات العشاء، وعقد لقاءات مع أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام لشرح الدور القيادي الذي تضطلع به الولايات المتحدة في العالم. وبالنظر إلى الطبيعة المجزأة للاتصالات وتعدد منصاتها في العصر الحديث، يجب على أعضاء الكونغرس أن يتولوا بأنفسهم إيصال الرسالة إلى ناخبيهم في مختلف أنحاء البلاد.

وما مضمون هذه الرسالة؟ ينبغي أن تشرح كيف أن القيادة العالمية الأميركية أتاحت 75 عاماً من السلام بين القوى العظمى، في أطول فترة منذ قرون. في تاريخ الأمم، ليس هناك ما هو أكثر كلفة الحرب، وليس هناك أي شيء آخر يمكن أن يشكل تهديداً أكبر من الحرب لأمنها وازدهارها. وليس هناك ما يزيد حتمال نشوب الحرب أكثر من تجاهل الحقائق والتظاهر بأن الولايات المتحدة لا تتأثر بالحوادث التي تقع في الأماكن الأخرى، كما تعلم البلد بالطريقة الصعبة من تجارب ما قبل الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، وأحداث 11 أيلول (سبتمبر). كانت القوة العسكرية للولايات المتحدة، والتحالفات التي أقامتها، والمؤسسات الدولية التي صممتها، كلها ضرورية لردع العدوان عليها وعلى شركائها. وكما أظهر قرن كامل من الأدلة الوفيرة، فإن عدم التعامل مع المعتدين لا يجلب سوى تشجيع المزيد من العدوان. ومن السذاجة الاعتقاد بأن نجاحا روسيا في أوكرانيا لن يؤدي إلى مزيد من العدوان الروسي في أوروبا، أو حتى إلى نشوب حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا. ومن السذاجة بالقدر نفسه الاعتقاد بأن النجاح الروسي في أوكرانيا لن يزيد إلى حد كبير من احتمالات شن عدوان صيني على تايوان، ومعه احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين.

سوف يكون عالم من دون قيادة أميركية موثوقة عالماً من المستبدين المفترسين، حيث جميع الآخرين فرائس محتملة. وإذا أرادت أميركا حماية شعبها وأمنها وحريتها، فإنها يجب أن تواصل الاضطلاع بدورها القيادي العالمي. وكما قال رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، عن الولايات المتحدة في العام 1943، فإن "المسؤولية هي ثمن العظمة".

سوف تكون إعادة بناء دعم محلي لهذه المسؤولية أمراً ضرورياً لإعادة بناء الثقة بين الحلفاء، وجعل الخصوم يدركون أن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها. ولكن، بسبب الانقسامات الداخلية، والرسائل المتضاربة، وتناقض القادة السياسيين بشأن الدور الذي ينبغي أن تؤديه الولايات المتحدة في العالم، تولد شك كبير في الخارج بموثوقية واشنطن. ويتساءل الأصدقاء والخصوم عما إذا كانت التزامات بايدن والتحالفات التي يبنيها تشكل عودة إلى الطبيعية، أو ما إذا كان ازدراء ترامب للحلفاء برفع شعار "أميركا أولاً" سيكون الطابع المهيمن للسياسة الأميركية في المستقبل. وقد أصبح حتى أوثق الحلفاء يتحوطون في رهاناتهم بشأن أميركا. وفي عالم تترقب فيه روسيا والصين الفرص المناسبة، فإن هذه الانطباعات ستكون بالغة الخطورة.

سوف تكون الأولوية القصوى هي استعادة الدعم الشعبي للقيادة العالمية الأميركية، لكنّ هناك العديد من الخطوات الأخرى التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة للعب هذا الدور عملياً.

أولاً، يجب عليها أن تذهب إلى أبعد من مجرد إعادة التمحور نحو آسيا. سوف يكون تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع كل من أستراليا، واليابان، والفيليبين، وكوريا الجنوبية ودول أخرى في المنطقة، مطلوباً، لكنه غير كاف، حيث تعمل الصين وروسيا معاً ضد المصالح الأميركية في كل قارة. ولذلك تحتاج واشنطن إلى وضع استراتيجية للتعامل مع بقية العالم، خاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط. وقد أصبح الروس والصينيون يتفوقون بسرعة على الولايات المتحدة في تطوير العلاقات الأمنية والاقتصادية. ولا ينبغي أن تقسم الاستراتيجية الأميركية العالم إلى ديمقراطيات ودكتاتوريات. من الطبيعي أن تدعم الولايات المتحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان دائماً وفي كل مكان، لكن هذا الالتزام لا ينبغي أن يجعل واشنطن غافلة عن حقيقة أن المصالح الوطنية الأميركية تتطلب منها العمل أحيانًا مع حكومات قمعية لا تمثل إرادة شعوبها.

ثانياً، يجب أن تتضمن استراتيجية الولايات المتحدة تفعيل كل أدوات قوتها الوطنية. لقد أصبح الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء معادين للاتفاقات التجارية، وهيمنت النزعة الحمائية على الكونغرس. وأدت هذه الاتجاهات إلى ترك المجال مفتوحاً أمام الصينيين للعمل في الجنوب العالمي الذي يعرض أسواقاً وفرصاً استثمارية كبيرة. وعلى الرغم من العيوب التي تشكو منها "مبادرة الحزام والطريق"، مثل تراكم الديون الكبيرة على البلدان المستفيدة، فقد استخدمتها بكين بنجاح لبسط نفوذ الصين وزرع شركاتها وبراثنها الاقتصادية في عشرات البلدان. وهي مبادرة باقية بسبب تضمينها في في الدستور الصيني في العام 2017. ويجب على الولايات المتحدة وحلفائها إيجاد سبل للتنافس مع هذه المبادرة بطرق تتناسب مع نقاط قوتهم -خاصة وقبل كل شيء مع قدرات القطاع الخاص لديهم. لدى مقارنتها مع الجهود الصينية، تبقى برامج المساعدات التنموية التي تقدمها الولايات المتحدة محدودة، بالإضافة إلى كونها مجزأة ومنفصلة عن الأهداف الجيوسياسية الأميركية الأكبر. وحتى عندما تنجح برامج المساعدات الأميركية، تحتفظ الولايات المتحدة بصمت مطبق بشأن إنجازاتها. وعلى سبيل المثال، لم تعلن أميركا شيئاً يُذكر عن "خطة كولومبيا"، وهي برنامج مساعدات مصمم لمكافحة تجارة المخدرات الكولومبية. ولم تتحدث عن خطة الرئيس الطارئة للمساعدة على مكافحة مرض نقص المناعة البشرية المكتسبة (الأيدز)، التي أنقذت أرواح الملايين في أفريقيا.

سوف يكون تنشيط الدبلوماسية العامة ضروريا لتعزيز المصالح الأميركية. وقد أسهمت سياسات الولايات المتحدة في إضعاف هذه الأداة الحاسمة منذ نهاية "الحرب الباردة". وفي الوقت نفسه، تقوم الصين بإنفاق المليارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز سرديتها. كما تبذل روسيا بدورها جهوداً حثيثة لنشر دعايتها ومعلوماتها المضللة، بالإضافة إلى إثارة الفتنة داخل الديمقراطيات وفيما بينها. ولذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى انتهاج استراتيجية للتأثير على القادة والشعوب الأجنبية، خاصة في الجنوب العالمي. وحتى تحقق النجاح، تحتاج هذه الاستراتيجية من حكومة الولايات المتحدة إنفاق المزيد من المال، بالإضافة إلى دمج وسائل الاتصال المتعددة والمتفرقة واستخدامها بشكل متزامن ومنسق.

تشكل المساعدات الأمنية للحكومات الأجنبية مجالاً آخر يحتاج إلى مراجعة مستحقة. على الرغم من أن الجيش الأميركي يؤدي عملاً جيداً في تدريب القوات الأجنبية، فإنه يتخذ قرارات غير متساوقة بشأن أماكن وطرق عمله، من دون مراعاة الديناميات الإقليمية بما يكفي، أو من دون النظر في كيفيات تحسين الشراكات مع الحلفاء. وفي حين تقدم روسيا بشكل متزايد مساعدات أمنية للحكومات في أفريقيا، خاصة تلك التي تنطوي على نزعة استبدادية، لا تملك الولايات المتحدة استراتيجية فاعلة لمواجهة هذه الجهود. كما يجب على واشنطن أيضاً أن تجد طريقة لتسريع تسليم المعدات العسكرية إلى الدول المستفيدة. ثمة الآن صفقات أسلحة متراكمة بقيمة 19 مليار دولار تقريباً بيعت تايوان ولكن لم يتم تسليمها بعد، مع تأخير يتراوح ما بين 4 و10 سنوات. وعلى الرغم من أن هذا التأخير تأثر بعوامل متعددة، فإن أحد أسبابه المهمة يتعلق بالقدرة الإنتاجية المحدودة لصناعة الدفاع الأميركية.

ثالثاً، يجب على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في استراتيجيتها النووية في مواجهة التحالف الصيني الروسي. وسوف يختبر التعاون القائم بين روسيا التي تعمل على تحديث قوتها النووية الاستراتيجية، والصين العاكفة على توسيع قوتها النووية التي كانت متواضعة في السابق، صدقية الردع النووي الأميركي. وينطبق الأمر نفسه على القدرات المتنامية لكوريا الشمالية في مجال الأسلحة النووية، والإمكانيات الإيرانية في هذا المجال. وحتى تتمكن من تعزيز قوة الردع لديها، تحتاج الولايات المتحدة بالتأكيد إلى تحسين استراتيجيتها -وربما توسيع حجم قواتها النووية أيضاً. وقد أصبحت القوات البحرية الصينية والروسية تجريان تدريبات عسكرية مشتركة على نحو متزايد، ولن يكون من المستغرب أيضاً أن تكونا قد نسقتا بشكل أوثق قواتهما النووية الاستراتيجية.

ثمة اتفاق واسع النطاق في واشنطن على أن البحرية الأميركية تحتاج إلى المزيد من السفن الحربية والغواصات. ومرة أخرى، كان التناقض بين خطاب رجال السياسة وأفعالهم بهذا الشأن صارخاً. لم تطرأ على مدى سنوات أي تغييرات على الميزانية المخصصة لبناء السفن بشكل أساسي. وفي السنوات الأخيرة، حتى مع زيادة الميزانية بشكل كبير، حالت طبيعة القرارات ومشكلات التنفيذ دون توسع القوة البحرية الأميركية. وكانت العقبات الرئيسة التي تقف في طريق توسيع القوة البحرية تتعلق أساسًا بالميزانية، حيث ثمة افتقار إلى تمويل أكبر وأكثر استدامة للقوات البحرية نفسها، وعلى نطاق أوسع، نقص الاستثمار في أحواض بناء السفن والصناعات التي تدعم بناء السفن وصيانتها. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك أي شعور بالإلحاح لدى الساسة للتصدي لهذه المشكلات في أي وقت قريب. وهذا غير مقبول.

أخيراً، يتعين على الكونغرس أن يغير الطريقة التي يخصص بها الأموال لوزارة الدفاع. وفي الوقت نفسه، يجب على الوزارة نفسها تغيير الطريقة التي تنفق بها تلك الأموال. ويجب على الكونغرس التصرف بسرعة وكفاءة أكبر عندما يتعلق الأمر بالموافقة على ميزانية الدفاع. ويعني هذا في المقام الأول إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتمادات المالية العسكرية قبل بداية السنة المالية، وهو تغيير سيكون من شأنه تمكين وزارة الدفاع من تكوين رؤية عن الأمور التي تمس الحاجة إليها.

ويتعين على وزارة الدفاع أن تقوم بإصلاح آليات عمليات الشراء، المتصلبة، ضيقة الأفق والبيروقراطية التي أصبحت بالية في عصر أصبحت فيه المرونة والسرعة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكان القادة في وزارة الدفاع قد أشاروا مرارًا إلى هذه العيوب وأعلنوا عن عدد من المبادرات اللازمة لتصحيحها، لكن التحدي يكمن في التنفيذ الفاعل والعاجل.

أفعال بدلا من الأقوال

ترى الصين وروسيا أن المستقبل سيكون حليفهما. وعلى الرغم من كل الخطابات القوية التي تصدر عن الكونغرس والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة حول التصدي لهؤلاء الخصوم، من اللافت أن الأفعال تبقى قليلة. ومع أنه كثيرًا ما يجري الحديث عن مبادرات جديدة، فإن التمويل والتنفيذ الفعلي يتحركان ببطء أو لا يتحركان على الإطلاق. لطالما كان الكلام سهلا، ولكن لا يبدو أن أحداً في واشنطن مستعد لإجراء التغييرات العاجلة المطلوبة. وهذا محيِّر بما يكفي، لأنه في وقت تميز بسيادة القسمة الحزبية والاستقطاب الشديدين في واشنطن، أدت السياسات التي ينتهجها شي وبوتين إلى حشد دعم كبير بين صناع السياسات من كلا الحزبين لصالح رد فعل أميركي قوي على الأعمال العدوانية الروسية والصينية، حتى لو بدا الدعم هشاً. وقد أتاح ذلك للسلطة التنفيذية والكونغرس فرصة نادرة للعمل معاً نحو إرفاق خطاباتهما القوية عن مواجهة الصين وروسيا بإجراءات بعيدة المدى تجعل من الولايات المتحدة خصماً أكثر تأثيرًا، يمكنه المساعدة على ردع احتمالات الحرب.

ارتكب شي وبوتين، اللذان يحيط بهما أشخاص يؤيدونهما في كل ما يقولان، أخطاء جسيمة كلفت بلديهما الكثير. وألحقا الضرر ببلديهما على المدى الطويل. لكنهما سيظلان يشكلان، في المستقبل المنظور، خطراً يجب على الولايات المتحدة التعامل معه. وحتى لو توافرت أفضل الظروف بوجود عالم تتمتع فيه حكومة الولايات المتحدة بجمهور مؤيد، وقادة نشطين، واستراتيجية متماسكة، سوف يظل هذان الخصمان يشكلان تحدياً هائلاً. ومع ذلك، ما يزال المشهد الداخلي في الولايات المتحدة اليوم أبعد ما يكون عن الانتظام. فقد أصبح الرأي العام الأميركي يميل إلى الانطواء ووجه جُل تركيزه إلى المسائل الداخلية، وغرق الكونغرس في المشاحنات الفظة وسياسة حافة الهاوية. وأمام هذا الواقع، عكف الرؤساء المتعاقبون إما على التنصل من الدور العالمي الذي تلعبه أميركا، أو أنهم لم يقدموا تفسيراً جيداً لضرورة هذا الدور. وللوقوف في وجه مثل هذين الخصمين القويين الميالين إلى المجازفة، يجب على الولايات المتحدة أن تعزز جهودها لمعالجة المجالات المذكورة جميعًا. وعندئذٍ فقط يمكنها أن تأمل في ردع شي وبوتين عن المزيد من الرهانات السيئة. باختصار، الخطر حقيقي جدا.



















*روبرت أم. غيتس Robert M. Gates: كان وزير الدفاع في الولايات المتحدة في الفترة بين العامين 2006 و2011.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Dysfunctional Superpower: Can a Divided America Deter China and Russia?