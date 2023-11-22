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رغم وحشية العدوان.. لهذه الأسباب خسر الاحتلال وانتصرت حماس

11/22/2023 11:25:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واشنطن- تنتهي نقاشات كثيرة في العاصمة الأميركية بشأن العدوان على قطاع غزة إلى أن تأكيد وتكرار خبراء الى حقيقة تفوق الاحتلال الساحق على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ماديا وعسكريا، سواء من حيث أعداد القوات أو الإمكانيات التسليحية من طائرات وصواريخ ومدرعات ودبابات ومدافع، الا انهم يقرون بانتصار حماس في هجومها الذي شنته في 7 تشرين الاول( اكتوبر) وصمودها في الحرب الحالية رغم مرور 45 يوما من القصف العنيف.
ويشير عدد متزايد من المعلقين إلى إمكانية انتصار حركة حماس أو هزيمة إسرائيل، بل يذهب البعض إلى تأكيد أن حماس قد انتصرت بالفعل.
وأسفرت عملية "طوفان الأقصى" -التي بدأت بهجوم مفاجئ شنته الحركة في 7 تشرين الاول(اكتوبر) الماضي على الاحتلال- عن مقتل أكثر من 1200 صهيوني وإصابة ألفين آخرين واحتجاز أكثر من 240 شخصا لدى حماس.
"حماس انتصرت بالفعل"
ورد الاحتلال بهجمات غير مسبوقة على قطاع غزة نتج عنها استشهاد أكثر من 13300 ألف شخص وإصابة قرابة 30 ألفا آخرين حتى الآن، مع تدمير البنية التحتية في القطاع، بما فيها من محطات مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات.
وكان أكد ضابط الاستخبارات العسكرية الأميركي السابق سكوت رايتر اكد أن حركة حماس أصبحت أكثر من منظمة أو جماعة في صورتها المادية التقليدية.
وقال رايتر إن "حماس أصبحت مفهوما أوسع لمعنى المقاومة، وعلينا أن نتذكر أنها قامت بعمل لم يقم به من قبل إلا الجيش المصري الذي استطاع هزيمة قوات الاحتلال في ساحة القتال، حماس انتصرت بالفعل في 7 تشرين الأول(اكتوبر)، ولا يمكن تغيير ذلك".
وأشار إلى أنه "عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس يوم 6 تشرين الأول(اكتوبر) 1973 انتصرت مصر، بعد ذلك قام الاحتلال بهجمات مضادة وقوية، لكن ذلك لم يغير أن القاهرة انتصرت، والشيء نفسه مع حماس اليوم، لقد انتصرت حتى لو قام الاحتلال بالعمل على تدمير الحركة".
بدوره، يرى البروفيسور أفراهام شاما من جامعة نورث ويسترن أنه بغض النظر عن الكيفية التي تتكشف بها حرب غزة وما جرى وما يجري الآن فقد خسر الاحتلال بالفعل وانتصرت حماس.
واستشهد شاما بمغادرة مئات آلاف المستوطنين منازلهم في الشمال والجنوب، وانتقالهم إلى ملاجئ أو مراكز آمنة نسبيا في وسط البلاد، وإغلاق مدارس وجامعات كثيرة أبوابها، وتدهور الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
خسارة عميقة وطويلة الأمد
وقال شاما إن "الإسرائيليين عانوا من نوع آخر من الخسارة، وهو شعور بخسارة عميقة وطويلة الأمد، وهذه الخسارة مست نفسياتهم بالأساس وإحساسهم بالذات الجماعية والرفاهية، ويمكنك سماع ذلك في أصواتهم وتدويناتهم واختيارهم للكلمات، ويمكن رؤيتها على وجوههم".
كما أشار إلى أنه قبل هجوم حماس كان المستوطنون يتمتعون بالثقة، واعتقدوا أن حربا مفاجئة مثل حرب تشرين الأول( أكتوبر) 1973 لا يمكن أن تحدث مرة أخرى، وأنه إذا حدث ذلك فإن جيشهم سيقضي عليها في مهدها، ثم جاء هجوم حماس بعد 50 عاما تقريبا، وهو ما مثل لهم صدمة عميقة.
واعتبر الأكاديمي أنه رغم "خسارة أكثر من 13 ألف فلسطيني فإن حركة حماس تمكنت من مهاجمة بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 9 ملايين نسمة ولديه جيش قوي، وهو ما نجح في تحطيم النفسية الإسرائيلية ودفع تجديد الكفاح الفلسطيني من أجل إقامة دولة مستقلة إلى الواجهة العالمية".
من جانبه، قال البروفيسور ستيفن والت من جامعة هارفارد إنه "وكما هو متوقع يلوم كل جانب الآخر".
ويضيف "يلوم الفلسطينيون ومؤيدوهم الاحتلال على فرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين وتعريضهم للعنف المنهجي وغير المتناسب على مدى عقود عديدة، كما يشيرون إلى أن القانون الدولي يسمح للشعوب المضطهدة بمقاومة الاحتلال غير القانوني حتى لو كانت الأساليب التي اختارتها حماس غير نظامية".
واعتبر والت أن السمة الجديدة لهذه الجولة الأخيرة من القتال هي أن حماس حققت مفاجأة شبه كاملة مثلما فعلت مصر وسورية قبل 50 عاما خلال حرب تشرين الأول 1973 وأظهرت قدرات قتالية غير متوقعة، وقد ألحق الهجوم أضرارا بالاحتلال أكثر من أي من حروبها السابقة.
وأضاف أنه من الواضح أن الهجوم صدم المجتمع الصهيوني، وأن الحرب الجارية قد تكشف أيضا عن حدود القوة "والحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى، والدول القوية تفوز أحيانا في ساحة المعركة وما تزال تخسر سياسيا، انتصرت الولايات المتحدة في جميع المعارك الكبيرة في فيتنام وأفغانستان، لكنها خسرت في النهاية كلتا الحربين".
وبرأيه، فإن هجوم حماس تذكير مأساوي بأن الاحتلال ليس محصن من الهزيمة ولا يمكن تجاهل الرغبة الفلسطينية في تقرير المصير.
ويتابع "كما أنه يبين أن اتفاقيات أبراهام والجهود الأخيرة لتطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعودية ليست ضمانا للسلام، في الواقع ربما جعلوا هذا الصراع الأخير أكثر احتمالا".
عقود من النضال
من جهته، اعتبر جون ألترمان رئيس وحدة الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن أن تجنب جيش الاحتلال الأخطاء الأميركية قد انتهى.
وقال ألترمان في تقرير نشره المركز إن "الجيش الإسرائيلي تجنب إلى حد كبير التاريخ المتقلب الذي ابتليت به الولايات المتحدة عسكريا منذ بدء حرب فيتنام، فقد أنهى الجيش الأميركي الاشتباكات في لبنان والصومال وهاييتي دون انتصارات واضحة".
وأضاف "كما انتهت حروب ما بعد هجمات 11 أيلول(سبتمبر) في العراق وأفغانستان ومنطقة الحدود السورية العراقية رغم الموارد الضخمة وسنوات من القتال ومليارات الدولارات وآلاف القتلى الأميركيين بالفشل في تأمين النصر".
وأشار ألترمان إلى أن مفهوم حماس للنصر العسكري يدور حول "تحقيق نتائج سياسية طويلة الأجل، لا ترى حماس النصر في عام واحد أو 5، ولكن من خلال الانخراط في عقود من النضال الذي يزيد التضامن الفلسطيني ويزيد عزلة إسرائيل".
ويضيف "في هذا السيناريو تحشد حماس السكان المحاصرين في غزة حولها بغضب وتساعد على انهيار حكومة السلطة الفلسطينية عبر ضمان أن ينظر إليها الفلسطينيون أكثر على أنها مساعد عاجز للسلطة العسكرية الإسرائيلية".
ويتابع ألترمان "وفي الوقت نفسه تبتعد الدول العربية بقوة عن التطبيع، وينحاز الجنوب العالمي بقوة إلى القضية الفلسطينية، وتتراجع أوروبا عن تجاهل تجاوزات جيش الاحتلال، ويندلع نقاش أميركي بشأن إسرائيل، مما يدمر الدعم من الحزبين، والذي تتمتع به إسرائيل في واشنطن منذ أوائل سبعينيات القرن الـ20".
واعتبر أن "النجاحات غير المتوقعة التي حققتها حركة حماس ستلهم الأجيال القادمة من الفلسطينيين الذين يعتزون حتى بالانتصارات الصغيرة رغم الصعاب المستحيلة".-(وكالات)

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