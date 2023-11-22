قوافل الشهداء تتواصل في غزة.. والضفة على صفيح ساخن

عواصم- رغم الهدنة المؤقتة التي ستدخل حيز التنفيذ صباح اليوم، فإن جيش الاحتلال ما يزال يكثف قصفه للمدنيين في قطاع غزة ويحاصر المستشفيات، فقد ارتقى أكثر من 200 شهيد في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة.

فيما، يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي على الضفة الغربية، من خلال عملياته العسكرية المكثفة على المدن والقرى، والتي ارتقى على إثرها 7 شهداء برصاص في مخيم طولكرم ومنطقة عزون بقلقيلية.

وأكد الثوابتة أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي منذ 3 أيام، وأن أكثر من 800 ألف فلسطيني في شمال القطاع يعيشون أوضاعا قاسية.

من جانبه طالب مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور أحمد الكحلوت، بالضغط على الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات، والسماح للفرق الطبية بتقديم العلاج للمصابين.

وقال الكحلوت إن مستشفى كمال عدوان استقبل نحو 60 شهيدا منذ الليلة قبل الماضية ونحو 200 مصاب ومريض.

وحذر من أن الوضع قد أصبح كارثيا في شمالي القطاع، وأن القصف طال كل الأماكن ويستهدف المنازل القريبة جدا من المستشفى. وقال إن "الإسعافات تصل إلى المستشفى بوسائل بدائية. ونستخدم الزيت النباتي بدل السولار حتى نستطيع تشغيل المولد الكهربائي في المستشفى".

كما أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال نكلت بالجرحى في المستشفى الإندونيسي، وأجبرتهم على الزحف، واعتقلت عددا منهم.

ونشرت منصة محلية فلسطينية مشاهد لوصول دفعة جديدة من المرضى والمصابين من المستشفى الإندونيسي إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، وتضمن الفيديو شهادة لأحد الناجين، أكد فيها أن قوات الاحتلال نكلت بالمرضى والمصابين وأجبرتهم على الزحف، واعتقلت عددا منهم.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتقاء عشرات الشهداء في قصف للاحتلال استهدف مستشفى الإندونيسي والعودة شمالي القطاع، في حين أعرب المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش عن مخاوف من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي مثل تلك التي ارتكبها في مستشفى الشفاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عشرات الشهداء ارتقوا في قصف استهدف المستشفى الإندونيسي، كما سقط عشرات الشهداء والجرحى من المرضى والفريق الطبي في قصف للاحتلال استهدف مستشفى العودة، وأكدت أن الاحتلال يستهدف بشكل متزامن مستشفيات عديدة في شمال غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد اتهمت الاحتلال بالاستمرار في سياسة تدمير القطاع الصحي، وذلك ضمن مسعاها لتنفيذ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والمجازر وتدمير البنى المدنية.

هدنة لـ 4 أيام

أعلنت دولة قطر فجر امس نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين حركة حماس والاحتلال، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتم الإعلان عن توقيت بدئها صباح اليوم.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

وفي تعليق على الاتفاق، قال الباحث السياسي معين مناع إن التوصل إلى الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة يمثل ثمرة انتصار للمقاومة الفلسطينية التي استطاعت أن تحاصر قوات الاحتلال في بقعة محددة وأن تستنزفها، بما يمثل إهانة "للكيان الصهيوني"، وتهديدا للنفوذ الأميركي في المنطقة، ووضع الجهود البريطانية والفرنسية التي استمرت 200 عام في مهب الريح.

وأضاف مناع "أن الأسبوع الأخير من العدوان الإسرائيلي كان أسبوع استنزاف بحت، وحتى وتيرة القصف والمجازر التي ارتكبها العدو كانت تؤشر على حالة المأزق التي يعيشها، وحالة النزف الغزير التي وقعت فيها قوات الاحتلال على مستوى الآليات العسكرية، سواء الدبابات أو المركبات أو ناقلات الجند، فضلا عن جنود النخبة وضباط النخبة".

الى ذلك، أشادت عدة دول حول العالم باتفاق الهدنة المؤقتة لوقف العدوان في قطاع غزة وتبادل الأسرى من الجانبين، وتأمل الدول أن تساعد الهدنة في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع ودخول المساعدات إليه.

كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، وقال إنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

ومنذ 47 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 14 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 % منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

الاحتلال يصعد بالضفة

استشهد 6 فلسطينيين فجر امس بقصف طائرة مسيرة لجيش الاحتلال منزلا وتجمعات في مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني سابع وأصيب آخرون برصاص الاحتلال في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وبينما اقتحم جيش الاحتلال مستشفى وحاصر آخر، تواصل قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال قسم الطوارئ بمستشفى "ثابت ثابت" الحكومي في طولكرم، واعتقلت أحد المصابين، كما حاصرت مستشفى الإسراء التخصصي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل مخيم طولكرم وهناك بلاغ عن وجود شهداء نتيجة قصف داخل المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتفتيش جيش الاحتلال مركبات إسعاف واعتقال مصاب على الأقل.

كما فجرت قوات الاحتلال منزلا في حارة البلاونة خلال الاقتحام المستمر لمخيم طولكرم.

وفي مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة، وليلة اول من أمس نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتداءات واعتقالات لدى اقتحامها مدنا وبلدات عديدة بالضفة.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، امس، أن جيش الاحتلال اعتقل 35 فلسطينيا، وهو ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 3035 منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

المقاومة تتصدى

في المقابل، أعلنت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم طولكرم، مما أدى إلى إعطابها، كما أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين محكم بمحور البلاونة، وحققوا إصابات فيها. ومنذ أسابيع ينفذ جيش الاحتلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية، في ظل وضع متوتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والاحتلال، بالتزامن مع استمرار الغارات على قطاع غزة.

وخلال هذه الفترة، استشهد برصاص الاحتلال أكثر من 200 من أبناء الضفة، إضافة إلى إصابة نحو 2800.-(وكالات)







