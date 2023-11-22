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صفقة الأسرى.. حماس تصمد في المفاوضات رغم تصعيد العدوان

11/22/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم- رغم حالة المد والجزر التي شهدتها المفاوضات للاتفاق على الهدنة في عزة، الا أنها تميزت بصمود واضح لحركة حماس في مطالبها التي كانت أعلنتها منذ بدء العدوان، في حين لم يحقق الاحتلال اي من أهدافه وعلى رأسها استعادة الأسرى بالقوة ليعود الى المربع الاول وهو التفاوض لاجل اطلاق سراحهم رغم كل الهجمات على القطاع.
ورجحت صحيفة لوتان السويسرية أن تكون الصفقة التي توصل لها الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح الأسرى فجر امس؛ جاءت في الأساس نزولا عند رغبة كل من الرئيس الأميركي جو بايدن وقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، ونتيجة للضغط الشعبي على حكومة الاحتلال، في حين تحدث موقع بوليتيكو الإعلامي الأميركي عن كواليس هذه الصفقة.
ولفتت لوتان في البداية إلى تأكيد حكومة الاحتلال في بيان لها أنها "وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من الاتفاق، وأوضحت في تقرير بقلم ألين جاكوتيه أن الاحتلال سيحصل على إطلاق سراح 30 طفلا و8 أمهات و12 امرأة أخرى، وتحديد حماس موقع النساء والأطفال الذين ما زالوا في أيدي مجموعات أخرى أو أفراد.
وفي المقابل، سيستفيد الفلسطينيون من وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، يصاحبه وقف لإطلاق المسيرات للاحتلال 6 ساعات يوميا، والإفراج عما لا يقل عن 150 امرأة وقاصرا فلسطينيا، كما سيسمح الاتفاق لـ300 شاحنة مساعدات إنسانية بالدخول يوميا إلى غزة، إضافة إلى توفير الوقود والمساعدات المالية.
ومن خلال التمييز بين المدنيين والجنود بدلا من التفاوض على الجميع في صفقة واحدة، تستطيع حماس -حسب الصحيفة- مواصلة الضغط على الاحتلال وهي التي تعرف جيدا كيف تتعامل معها، مسترشدة في ذلك بصفقة إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط التي حققت إطلاق 1027 معتقلا مقابل جندي واحد.
أما في جانب الاحتلال، فقد أدرك وزير الحرب ورئيس أركان الجيش أن "التعويض عن فشل السابع من تشرين الأول(اكتوبر) لن ينتهي باحتلال الأراضي والاغتيال -كما كتب المحلل عاموس هاريل- ولكن أيضا ببذل جهد لإعادة الأمهات والأطفال".
وفي معرض حديثه عن كواليس هذه الصفقة، قال موقع صحيفة بوليتيكو الأميركي إن دولة قطر اقترحت، في مساعيها للتوسط في مسألة المحتجزين، تشكيل خلية صغيرة بين الولايات المتحدة والاحتلال للعمل في قضية الرهائن.
وقال إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كلف اثنين من كبار مساعديه هما ماكغورك وجوش جيلتزر اللذين اضطلعا بمسؤولية الاتصال والتنسيق حول أفضل السبل للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين مع حماس.
وأضاف أن الثمرة الأولى لتلك الجهود كانت في 23 تشرين الأول(اكتوبر)، عندما قامت حماس بإطلاق سراح مواطنتين أميركيتين هما ناتالي وجوديث رانان، ومثل هذا إشارة إلى أن عمل هذه الخلية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وفقا للموقع.
وبعد ذلك بيوم، أرسلت حماس رسالة عبر قنواتها الخاصة إلى الخلية مفادها أنه يمكن لعدد من النساء والأطفال المحتجزين مغادرة غزة، لكن المشكلة هي أن عبورهم الآمن إلى الخارج لا يمكن تأمينه إلا إذا أحجم الاحتلال عن غزوه البري للقطاع.
لكن، بعد رفض الاحتلال تأجيل الغزو البري، بدأت موجة من الدبلوماسية تجري خلف الأبواب المغلقة، وكانت ملامح الصفقة تتضح شيئا فشيئا.
وقدمت حماس معلومات عن 50 من المحتجزين لديها، وأوضحت لبايدن أن ثمة إمكانية لإخراجهم. وقد نقل الرئيس الأميركي وجهات نظره لنتنياهو باتصال هاتفي أجراه معه في 14 تشرين الثاني(نوفمبر)، ووافق الأخير على ذلك.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، طارد نتنياهو ماكغورك، وأخبره بمدى أهمية إنجاز حكومته للاتفاق، فقد أصبح يرى فيه ضرورة سياسية، حسب بوليتيكو.
لكن تعقيدات أخرى وقعت إذ قطع الاحتلال الاتصالات داخل غزة خلال عملياتها العسكرية، مما جعل من الصعب نقل أي معلومات من وإلى حماس، كما هدد مسؤولو حماس بإنهاء المفاوضات بالكامل بعد دخول جيش الاحتلال إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة، ولم يتم استئناف المحادثات إلا بعد أن نقل الاحتلال، عبر القناة الخلوية، رسالة إلى حماس مفادها أن جيشه سيواصل تشغيل المستشفى.-(وكالات)

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