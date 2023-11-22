الأمم المتحدة: 180 امرأة في غزة يلدن أطفالهن يوميا بدون مسكنات

رحبت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث بالأنباء التي تفيد بأنه سيتم إطلاق سراح 50 رهينة، جميعهم من النساء والأطفال، مقابل إطلاق سراح 150 امرأة وطفلا فلسطينيين، وهدنة إنسانية "تشتد الحاجة إليها".



وفي إحاطتها الأربعاء أمام جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، دعت بحوث إلى تمديد الهدنة لتكون وقفا لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين بدون قيد أو شرط.



وأضافت "أدعو إلى الإنهاء الفوري للحصار الحالي، بدءا بضمان الوصول إلى المياه".

ونبهت إلى أن "الوحشية والدمار الذي يضطر سكان غزة إلى تحملهما تحت أعيننا، قد وصلا إلى حد لم نشهده من قبل"، مذكرة بأن التقديرات تشير إلى أن 67% من أكثر من 14 ألف شخص استشهدوا في غزة هم من النساء والأطفال، وأن والدتين تقتلان كل ساعة و7 نساء يقتلن كل ساعتين.



وقالت بحوث إن كل يوم يمر يمثل 24 ساعة أخرى "من الخوف وعدم اليقين الذي لا يوصف" بالنسبة للرهائن بمن فيهم النساء والفتيات المحتجزات لدى حماس.



وأضافت أن 47 يوما مرت قضى خلالها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة كل لحظة في خوف على حياتهم، وفي تأبين موتاهم، "ويعيشون في ظل ظروف من شأنها أن تكسر كل واحد منا".



وأوضحت أن 180 امرأة يلدن أطفالهن كل يوم بدون ماء، ومسكنات، وتخدير للعمليات القيصرية، وكهرباء للحضانات، وإمدادات طبية.



وقالت "مع ذلك فإنهن يواصلن رعاية أطفالهن والمرضى والمسنين، ويخلطن حليب الأطفال بالمياه الملوثة، ويعشن بدون طعام حتى يتمكن أطفالهن من العيش يوما آخر، ويتحملن مخاطر متعددة في الملاجئ المكتظة للغاية".



وأضافت "لقد أخبرتنا النساء في غزة أنهن يصلين من أجل السلام، ولكن إذا لم يتحقق السلام، فإن دعاءهن هو من أجل الموت السريع، أثناء نومهن، وأطفالهن بين أذرعهن".



وقالت "يجب أن نخجل جميعا من أن أي أم في أي مكان، تُضطر إلى مثل هذه الدعاء".



وعبرت المسؤولة الأممية عن القلق إزاء التقارير بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، مجددة دعوتها بأن كل عمل من أعمال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي، "مدان بشكل لا لبس فيه، ويجب التحقيق فيه بشكل كامل مع إعطاء الأولوية القصوى لذلك".



وتطرقت بحوث كذلك إلى التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى هدم البنية التحتية العامة، وإلغاء تصاريح العمل، وزيادة عنف المستوطنين الإسرائيليين، والاعتقالات، والتي أثرت بشكل كبير على حياة النساء وسبل عيشهن. وكالات