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اغتيال نجل نائب لبناني بغارة إسرائيلية

11/22/2023 11:25:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء 5 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان.

من جانبها أكدت مصادر تابعة لحزب الله استشهاد سراج رعد نجل النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله محمد رعد جرّاء الغارة الإسرائيلية.

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