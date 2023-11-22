اغتيال نجل نائب لبناني بغارة إسرائيلية

اغتيال نجل نائب لبناني بغارة إسرائيلية
التاريخ
11/22/2023 11:25:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الدفاع المدني في جنوب لبنان ارتقاء 5 شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان.
من جانبها أكدت مصادر تابعة لحزب الله استشهاد سراج رعد نجل النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله محمد رعد جرّاء الغارة الإسرائيلية.
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