تأجيل اتمام عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

تأجيل اتمام عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة
التاريخ
11/22/2023 11:24:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن رئيس مجلس الأمن القومي قوله بأنه تم تأجيل اتمام عملية تبادل الأسرى ووقف اطلاق النار في غزة.
وتابعت بالقول بأنه تم الكشف عن ان اتمام عملية تبادل الاسرى وإطلاق سراح الرهائن لن يكون قبل يوم الجمعة.
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