تأجيل اتمام عملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن رئيس مجلس الأمن القومي قوله بأنه تم تأجيل اتمام عملية تبادل الأسرى ووقف اطلاق النار في غزة.

وتابعت بالقول بأنه تم الكشف عن ان اتمام عملية تبادل الاسرى وإطلاق سراح الرهائن لن يكون قبل يوم الجمعة.