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عباس: نرفض التهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية

11/22/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس فنلندا ساولي نينيستو.


وأطلع عباس ، الرئيس الفنلندي، على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وشدد عباس على ضرورة وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية بما فيها القدس.


وجدد ، التأكيد على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.


وأعرب، عن تقديره لموقف فنلندا الملتزم بحل الدولتين المستند للشرعية الدولية، ومقدرا عاليا المساعدات الانسانية المقدمة من خلال كل من الصليب الاحمر الفنلندي والهلال الاحمر الفلسطيني وكذلك المساعدات التنموية علاوة على ما تقدمه فنلندا للأونروا. وفا

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